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A mai kvíz során szükséged lehet a tájékozottságodra az állatvilágban, valamint a magyar településekkel kapcsolatos ismereidre. Vannak ugyanis olyan településnevek, amelyek hangzásuk alapján akár egy állat nevei is lehetnének, vagy fordítva. Pamuk vajon egy Somogy megyei település vagy egy dél-amerika állat neve? Sziamang egy szumátrai állat vagy egy község a Tokaji járásban? Ebben a kvízben hasonlóan furcsa állat- és településneveket gyűjtöttünk össze. Nincs más dolgod, mint eldönteni, melyik név mit takar, melyik lehet a kakukktojás. Lássuk, hány esetben találod el a jó választ!

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