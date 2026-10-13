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Nagy bejelentést tett a BYD: ekkor indul a sorozatgyártás Magyarországon
A kínai BYD az idei év utolsó negyedévében megkezdi a személyautók sorozatgyártását szegedi üzemében. A vállalat emellett nagyszabású európai terjeszkedést hajt végre, az évtized végére negyvenezer főre növelné a kontinensen foglalkoztatottak számát, és a magyarországi egység mellett további európai gyárak létesítését is tervezi - tudósított a Portfolio.
Stella Li, a cég nemzetközi üzletágáért felelős ügyvezető alelnöke egy friss interjúban elmondta, hogy az európai munkavállalóik száma a közeljövőben átlépi a tízezer főt. A lendületes bővülés eléréséhez a BYD mind az autóiparból, mind a más szektorokból érkező szakemberek felvételére nyitott. Különös figyelmet fordítanak azokra a dolgozókra, akiket a közelmúltban bocsátottak el más európai vállalatoktól. Toborzási stratégiája eredményeként a kínai gyártó a régió autóiparának egyik legjelentősebb munkaadójává nőheti ki magát.
A szegedi beruházással párhuzamosan a vállalat már vizsgálja a további európai terjeszkedés lehetőségeit is. A lehetséges új helyszínek listáján szerepel többek között Franciaország és Spanyolország is, azonban végleges döntés még nem született, a projektek egyelőre a tervezési fázisban vannak.
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