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Hong Kong -March 29 2024: street view of Kowloon bay, Kowloon bay is an industrial area in east kowloon. some of industry brand will also locate in this area. such as the BYD Auto showroom.
Autó

Nagy bejelentést tett a BYD: ekkor indul a sorozatgyártás Magyarországon

Pénzcentrum
2026. október 13. 15:32

A kínai BYD az idei év utolsó negyedévében megkezdi a személyautók sorozatgyártását szegedi üzemében. A vállalat emellett nagyszabású európai terjeszkedést hajt végre, az évtized végére negyvenezer főre növelné a kontinensen foglalkoztatottak számát, és a magyarországi egység mellett további európai gyárak létesítését is tervezi - tudósított a Portfolio.

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Stella Li, a cég nemzetközi üzletágáért felelős ügyvezető alelnöke egy friss interjúban elmondta, hogy az európai munkavállalóik száma a közeljövőben átlépi a tízezer főt. A lendületes bővülés eléréséhez a BYD mind az autóiparból, mind a más szektorokból érkező szakemberek felvételére nyitott. Különös figyelmet fordítanak azokra a dolgozókra, akiket a közelmúltban bocsátottak el más európai vállalatoktól. Toborzási stratégiája eredményeként a kínai gyártó a régió autóiparának egyik legjelentősebb munkaadójává nőheti ki magát.

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A szegedi beruházással párhuzamosan a vállalat már vizsgálja a további európai terjeszkedés lehetőségeit is. A lehetséges új helyszínek listáján szerepel többek között Franciaország és Spanyolország is, azonban végleges döntés még nem született, a projektek egyelőre a tervezési fázisban vannak.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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