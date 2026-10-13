Nagy bejelentést tett a BYD: ekkor indul a sorozatgyártás Magyarországon

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A kínai BYD az idei év utolsó negyedévében megkezdi a személyautók sorozatgyártását szegedi üzemében. A vállalat emellett nagyszabású európai terjeszkedést hajt végre, az évtized végére negyvenezer főre növelné a kontinensen foglalkoztatottak számát, és a magyarországi egység mellett további európai gyárak létesítését is tervezi - tudósított a Portfolio.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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