A kínai autógyártók rohamos tempóban hódítják meg az európai piacot, így az idei év első tíz hónapjában már az uniós újautó-eladások több mint tizedét ők adták. Miközben az ázsiai feltörekvő márkák és a Tesla értékesítése szárnyal, a hagyományos európai és japán autóipari óriások – élükön a Volkswagennel és a Forddal – folyamatosan veszítik el piaci részesedésüket. Bár az uniós és a magyarországi piac is jelentősen bővült 2026-ban, a hazai lendület őszre megtorpant. Szintén markáns különbség, hogy amíg Európában robbanásszerűen terjednek a tisztán elektromos autók, itthon továbbra is a hibridek dominálnak - írta a Portfolio.

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) legfrissebb, októberi statisztikái drasztikus piaci átrendeződést mutatnak. A hat legjelentősebb kínai hátterű gyártó együttes uniós piaci részesedése az év első tíz hónapjában 6,5 százalékról 10,5 százalékra ugrott, októberben pedig már a 13,1 százalékot is elérte. Az eladási listákon eddig kisebb szereplőnek számító vállalatok ma már neves nyugati és japán versenytársakat utasítanak maguk mögé. A Stellantis érdekeltségébe is tartozó Leapmotor például közel négyszerezte a forgalomba helyezéseit, a Chery-csoport megelőzte a Nissant, az eladásait másfélszeresére növelő BYD és a SAIC pedig lehagyta, illetve utolérte a Fordot.

A piaci átalakulás legnagyobb vesztese a Volkswagen-csoport, amely egy év alatt másfél százalékpontot veszített az uniós részesedéséből. Hasonlóan negatív tendenciát könyvelhet el a Stellantis, a Renault, a Toyota és a Hyundai is. A legnagyobbat azonban a Ford zuhant, miután az eladásaik több mint 17 százalékkal estek vissza, így a márka már csak a piac 2,2 százalékát fedi le. A hagyományos gyártókkal ellentétben a Tesla idén is átlagon felül teljesít, és közel 70 százalékos növekedéssel erősítette tovább a pozícióját Európában.

Az átrendeződés ellenére maga az uniós autópiac növekvő tendenciát mutat. Január és október között 9,46 millió új autót helyeztek forgalomba, ami 5,4 százalékos bővülést jelent, és a négy legnagyobb európai piac mindegyike növekedni tudott. A hajtásláncok terén radikális a változás, ugyanis a tisztán elektromos autók eladása 50 százalékkal nőtt, így 23,4 százalékos részesedésükkel a hibridek (36%) mögött már a második legnépszerűbb kategóriának számítanak. Ezzel párhuzamosan a hagyományos benzines és dízelüzemű járművek iránti kereslet bezuhant, a két technológia együttes részaránya már a 28 százalékot sem éri el.

Magyarországon az év első tíz hónapjában mintegy 118 ezer új személyautót helyeztek forgalomba, ami az uniós átlagot jócskán meghaladó, 11,3 százalékos bővülést jelent. Októberben azonban – kilenc hónapnyi folyamatos növekedés után – 4,1 százalékkal csökkentek az eladások. Bár a hazai értékesítés hajlamos az ingadozásra, a nyári és őszi adatok alapján a korábbi dinamikus lendület egyértelműen stagnálásba fordult.

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A hazai vásárlói preferenciák jelentősen eltérnek az európai átlagtól, itthon ugyanis az új autók felét továbbra is az öntöltő hibridek teszik ki. Bár a tisztán elektromos járművek értékesítése 28 százalékkal nőtt a magyar piacon, a 9,7 százalékos részesedésük jócskán elmarad az uniós trendtől. A legdinamikusabb, 108 százalékos ugrást a tölthető (plug-in) hibridek produkálták Magyarországon. Kiemelkedő népszerűségüket jól mutatja, hogy októberben már több ilyen modellt helyeztek forgalomba, mint tisztán elektromos autót.