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Ítéletet mondott Magyarországról a Fitch: érinti a 2032-es euróbevezetést is a hitelminősítő előrejelzése

MTI
2026. október 23. 09:47 3 perc

A magyar kormány 2027-re szóló költségvetési tervezete és a középtávú államháztartási hiánycélok összeegyeztethetők azzal a kormányzati célkitűzéssel, hogy Magyarország 2030-ra teljesítse az euróövezeti csatlakozás feltételeit - áll a Fitch Ratings Londonban bemutatott új helyzetértékelésében.

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A nemzetközi hitelminősítő felidézte, hogy a héten ismertetett jövő évi költségvetési tervezet alapján a kormány 2,6 százalékponttal a hazai össztermék (GDP) 4,9 százalékára kívánja csökkenteni az államháztartási deficitet az idei évre várt 7,5 százalékról.

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A jövőre tervezett kiadáscsökkentések mértékét a Fitch az éves GDP 1,5 százalékára taksálja, emellett kiemeli, hogy a választások előtt hozott, de lejáró átmeneti és egyszeri kiadási intézkedések megszűnése további 1,4 százalékos GDP-arányos megtakarítást jelent. A javuló piaci hangulat hatására mindemellett csökken a magyar szuverén adósságkötelezettségek hozama is, és ennek eredményeként a hazai össztermék 0,2 százalékának megfelelő mértékben csökkennek a kamatterhek - áll a Fitch Ratings elemzésében.

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A cég véleménye szerint a viszonylag kismértékű intézkedések nagy száma, valamint a tartós konszolidációs folyamat fenntartásának szükségessége tartalmaz valamekkora végrehajtási kockázatot, de ha a kedvező finanszírozási kondíciók megmaradnak, az támogathatja a költségvetési konszolidációt, bár továbbra is bizonytalan, hogy a kiadási felülvizsgálatokkal és a közszféra hatékonyságát javító intézkedésekkel milyen megtakarítás érhető el.

A Fitch közölte: saját előrejelzése azt valószínűsíti, hogy a magyar államháztartási hiány az idén a GDP 7,3 százalékra lesz, és erről a szintről 2027-ben 5,4 százalékra, 2030-ra viszont 3 százalék alá csökken. A hitelminősítő várakozása szerint a GDP-arányos magyar államadósságráta 77,7 százalékon tetőzik 2027-2028-ban, vagyis a Fitch által Magyarországhoz hasonlóan "BBB" szuverén minősítéssel ellátott többi gazdaság államadósságrátáinak 57,5 százalékos mediánjánál jóval magasabb szinten éri el csúcspontját. Magyarország további adósságpályája a forint árfolyampályájától és a gazdaság növekedési ütemétől függ - áll a Fitch tanulmányában.

A cég kiemeli, hogy a forint az év eleje óta 5 százalékkal erősödött az euróhoz képest, ám a magyar gazdaság növekedése 2023 óta elmaradt a magyar besorolással összehasonlítható szuverén minősítésű gazdaságokétól, elsősorban a gyenge külső kereslet, a korábbi megnövekedett szakpolitikai bizonytalanságok, az EU-folyósítások késleltetése és a költségvetési kiigazítás által a beruházásokra gyakorolt hatás miatt.

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A Fitch Ratings ugyanakkor közölte, hogy saját növekedési előrejelzései jórészt megfelelnek a kormány becsléseinek: a hitelminősítő jövőre 2,5 százalékos, 2028-ban 3 százalék körüli ütemre gyorsuló reálnövekedést vár a magyar gazdaságban. A Fitch ezt a prognózist arra a várakozására alapozza, hogy a meginduló EU-folyósítások felhasználása nyomán a beruházási aktivitás és a magánszektorbeli fogyasztás egyaránt erősödik, és ezt a külső kereslet élénkülése kíséri.

Más nagy londoni elemzőházak is valószínűsítik, hogy a Magyarország következő évtized kezdetére teljesíti az euró bevezetésének feltételrendszerét és a 2030-as évek elején csatlakozhat a valutaunióhoz. A világ egyik legnagyobb politikai-gazdasági kockázatelemző csoportja, az Eurasia Group Londonban bemutatott minapi helyzetértékelésében úgy fogalmazott, hogy rövid távon várható valamekkora elcsúszás a célokhoz képest a magyar költségvetésben az aszálykárok és a geopolitikai sokkok miatt, de ezzel együtt is valószínűnek tűnik, hogy Magyarország 2030-ig belép az ERM II. árfolyammechanizmusba. Ha ez sikerül, az lehetővé teheti, hogy Magyarország 2032-ben csatlakozzon az euróövezethez, tekintettel arra, hogy az ERM II.-ben legalább két évet el kell tölteni a valutauniós tagság előtt - hangsúlyozták az Eurasia londoni elemzői.
Címlapkép: Getty Images
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