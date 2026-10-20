Elárulta Kármán András: innen lesz pénz adócsökkentésre, béremelésre és a Wekerle Pluszra 2027-ben

A tegnapi 2027-es költségvetéstervezet benyújtása után kedd délután a sajtó képviselői előtt tartott háttérbeszélgetést a Pénzügyminisztériumban Kármán András miniszter.

Jelentős adóváltozásokat, nyugdíjemeléseket, ágazati bérrendezéseket és nagyszabású fejlesztéseket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a 2027-es költségvetésről. A kormány a GDP 4,9 százalékára szorítaná le a költségvetési hiányt, miközben több mint 2100 milliárd forintnyi többletkiadással számol, és 2200 milliárd forintos megtakarítást tervez az állami működés átalakításából.

A költségvetés egyik legnagyobb kérdése az lesz, hogy a tervezett bevételnövelés és kiadáscsökkentés valóban elegendő fedezetet teremthet-e a bejelentett intézkedésekre, miközben a deficit is érdemben mérséklődik.

A főbb kormányzati intézkedéseket itt szedtük pontokba:

Kármán András a kormányzat által meghirdetett háttérbeszélgetésen elmondta, hogy a kormány a jövő évi költségvetésben jelentős hiánycsökkentéssel számol, a cél a GDP-arányos deficit 2,6 százalékra mérséklése. Erre azért van szükség, hogy a kormány saját programját is meg tudja valósítani, miközben javítja az államháztartás egyensúlyát.

A pénzügyminiszter szerint a költségvetés legfontosabb elemei a kiadási oldalon jelennek meg. A kormány jelentős megtakarítást ér el a pazarlónak ítélt kiadások visszafogásával, többek között a koncessziós díjak csökkentésével. Az idei évhez képest a teljes kiadási oldalon 4 százalékos kiadáscsökkentéssel terveznek, amelynek több mint harmadát, a GDP 1,4 százalékának megfelelő összeget „visszaforgatnak" a költségvetésbe. A 2026-os évhez viszonyítva mintegy 928 milliárd forinttal több forrás juthat infrastruktúra-fejlesztésre.

Jövő év végére, a 2025-ös szint közelébe tér vissza az államháztartás hiánya. A kiadási oldalon pedig jelentősen csökken a hiány, a GDP 51,2 százalékáról 47,3 százalékra mérséklődik

– fogalmazott a pénzügyminiszter.

A Tisza-kormány célja, hogy 2030-ra a költségvetési hiány 3 százalék alá csökkenjen, az államadósság GDP-hez viszonyított aránya pedig 75 százalék alá mérséklődjön.

A kormány előrejelzése szerint a költségvetési hiány 2027-ben a GDP 4,9 százaléka, 2028-ban 4 százaléka, 2029-ben 3,4 százaléka, 2030-ban pedig 2,8 százaléka lehet. Az államadósság alakulásában szintén fokozatos javulással számolnak. Ennek aránya 2027-re 77,2 százalékra, 2028-ra 76,9 százalékra, 2029-re 76,2 százalékra, 2030-ra pedig 74,9 százalékra csökkenhet a GDP arányában.

Csökkentett kiadások

Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára által bemutatott adatok szerint a kormány 2026-ról 2027-re összesen 1465 milliárd forintos megtakarítással számol, ami a GDP 1,5 százalékának felel meg. Ebből 1018 milliárd forintot konkrét intézkedésekkel, további 447 milliárd forintot pedig általános kiadáscsökkentéssel érnének el. Utóbbi keretében a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásait legalább 10 százalékkal fognák vissza.

A legnagyobb megtakarítást az előnytelennek ítélt koncessziós szerződések felülvizsgálatától várják, ez 246,1 milliárd forintot jelenthet. A nem hatékony gazdaságfejlesztési támogatások csökkentésével 169,5 milliárd, a migrációs bírság megszüntetésével 135 milliárd, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok támogatásának mérséklésével pedig 119,3 milliárd forintot takarítanának meg.

A tervek szerint a kormányzati kommunikáció és a kiemelt állami rendezvények kiadásai 92,6 milliárd forinttal, az ingatlan- és presztízsberuházások 87,7 milliárd forinttal, a közmédia támogatása pedig 61,3 milliárd forinttal csökkenhet. A közbeszerzési és ellátási rendszer átalakításától további 56,2 milliárd, a NER-közeli alapítványok és álcivil szervezetek támogatásának visszafogásától pedig 50,3 milliárd forintos megtakarítást várnak. Ezen felül, 10%-kal csökkentik a működési kiadásokat, a felhalmozási kiadások tekintetében pedig 20%-os csökkentést hajtana végre a kormányzat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Többletforrás az egészségügynek

Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára bemutatása szerint a kormány 2027-ben jelentős többletforrásokat biztosítana a közszolgáltatások megerősítésére. Az egészségügyre 510 milliárd forinttal több jutna, emellett a béremelések és a különböző ágazatok finanszírozásának bővítése is szerepel a tervek között.

Az adatok alapján

az egészségügyi kiadások 182 milliárd forinttal,

a pedagógusok és oktatók finanszírozása 170 milliárd forinttal,

a rendvédelemé pedig 109 milliárd forinttal emelkedhet.

A szociális ágazat 90 milliárd,

a nemzetiségi és társadalmi célú támogatások 61 milliárd,

az igazságszolgáltatás 50 milliárd,

míg a közművelődés 31 milliárd forint többletforráshoz juthat.

A bemutatott adatok szerint a béremelések több területet is érintenek.

A szakképzési NOKS-dolgozók bére 23,1 százalékkal,

az állami oktatásban dolgozó NOKS-munkatársaké 21,7 százalékkal emelkedhet.

A rendvédelmi igazgatásban 18,6 százalékos,

a szociális ágazatban 17,8 százalékos,

az egészségügyi szakdolgozóknál 17 százalékos,

a fegyveres szervezeteknél 15 százalékos,

a közművelődésben pedig 10,7 százalékos béremelés szerepel a tervekben.

Az önkormányzatok 176 milliárd forinttal, a szociális ellátórendszer pedig 734 milliárd forinttal több forráshoz juthat. A bemutatott intézkedések a közszolgáltatások finanszírozásának bővítését és a közszférában dolgozók bérrendezését célozzák. Hozzátette, hogy jövőre, mintegy 58 milliárd forinttal több pénzt ossz ki a kormány a nyugdíjasoknak, mint 2026-ban.

A lakhatási helyzettel kapcsolatban Kármán András elmondta, hogy a magasabb jövedelműeket támogatta inkább az Otthon Start hitel, ezzel is mélyítve a társadalmi különbségeket. A Wekerle Plusz program részleteiről itt írtunk:

Az Otthon Start kivezetését rövid időn belül tervezi a kormányzat - tette hozzá Kármán András. A pénzügyminiszter továbbá elmondta, hogy 50 millió forint lesz a maximális összeg, de a maximális négyzetméterár tekintetében lesz különbség a használt és az újlakások terén.

Ezen felül bevezetik újra a lakástakarékok állami támogatását. Az új konstrukció lényege, hogy az állami hozzájárulással kiegészített megtakarítás közvetlenül felhasználható ingatlanvásárlásra, felújításra vagy egy későbbi hitelfelvétel során önerőként, ami jelentősen bővítheti a hitelképes lakosság körét. Az öt- és tízéves futamidejű megtakarításoknál az állam az első öt évben 10 százalékkal, a hatodik évtől kezdve pedig már 20 százalékkal egészíti ki az egyéni befizetéseket.