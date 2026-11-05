Máris újabb áremelés sújtja a dohányosokat: így alakulnak a dohány- és cigaretta árak novembertől, rengeteg márka kerül most többe

A dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben, általában előzetes bejelentés nélkül. Novembertől ráadásul bekövetkezett a jövedéki adó emelése is, amiről még szeptemberben döntött a kormány, így a jövőben további drágulásra lehet számítani. Ugyan más termékek árai is ugyanúgy szoktak emelkedni, de amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026 novemberétől is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak jelenleg.

A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2026. november 4-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!

A SZTFH frissített listája szerint november 2-án és 5-én emelkedett összesen 40 cigaretta, 9 szivar és szivarka, valamint 32 féle más dohánytermék ára is.

A november elején megdrágult 40 cigaretta és az új kiskereskedelmi ár a következő:

DUNHILL BLACK ECS --- 2910 Ft

DUNHILL DEMI BLUE ECS --- 2690 Ft

DUNHILL DEMI GOLD ECS --- 2690 Ft

DUNHILL FINE CUT BLACK ECS --- 2950 Ft

DUNHILL FINE CUT DARK BLUE ECS --- 2950 Ft

DUNHILL FINE CUT GOLD ECS --- 2950 Ft

DUNHILL FINE CUT WHITE ECS --- 2950 Ft

DUNHILL GOLD ECS --- 2910 Ft

KENT BLUE 100'S ECS --- 2350 Ft

KENT BLUE ECS --- 2350 Ft

KENT LONG BLUE ECS --- 2290 Ft

KENT LONG SILVER ECS --- 2290 Ft

KENT RED 100'S ECS --- 2350 Ft

KENT RED ECS --- 2350 Ft

KENT SILVER ECS --- 2350 Ft

KENT WHITE ECS --- 2350 Ft

LUCKY STRIKE BLUE ECS --- 2910 Ft

LUCKY STRIKE FLOW FILTER RESIZED ECS --- 2840 Ft

LUCKY STRIKE ORIGINAL RED ECS --- 2910 Ft

PALL MALL AMBER ECS --- 2870 Ft

PALL MALL BLUE ECS --- 2870 Ft

PALL MALL BLUE Ssl ECS --- 2840 Ft

PALL MALL EXTRA CUT BLUE ECS --- 2890 Ft

PALL MALL EXTRA CUT SILVER ECS --- 2890 Ft

PALL MALL POCKET AMBER ECS --- 2649 Ft

PALL MALL POCKET BLUE ECS --- 2649 Ft

PALL MALL VIOLET Ssl ECS --- 2840 Ft

PALL MALL WHITE ECS --- 2870 Ft

PALL MALL WHITE Ssl ECS --- 2840 Ft

Pepe Easy green ECS --- 2390 Ft

SOPIANAE BARNA MULTIFILTER ECS --- 2840 Ft

SOPIANAE FEHÉR ECS --- 2840 Ft

SOPIANAE KÉK 100-as ECS --- 2840 Ft

SOPIANAE KÉK ECS --- 2840 Ft

SOPIANAE NARANCSSÁRGA 100-as ECS --- 2840 Ft

SOPIANAE NARANCSSÁRGA ECS --- 2840 Ft

SOPIANAE PIROS ECS --- 2840 Ft

SOPIANAE VILÁGOSKÉK ECS --- 2840 Ft

VOGUE BLEUE ELEGANCE ECS --- 2990 Ft

VOGUE LILAS ELEGANCE ECS --- 2990 Ft

Ez még nem a jövedéki adó emelésének hatása A dohánytermékek jövedéki adója november 1-jétől emelkedik, az Országgyűlés szeptember 15-i döntése értelmében a teljes termékkört érintő, kategóriánként eltérő mértékű adóváltozás lép életbe. A cigaretta esetében 9 százalékkal, a hevített dohánytermékeknél 25 százalékkal, míg a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26 százalékkal nő a jövedéki adó. A változás a fogyasztói árakban is megjelenhet: a cigaretta mintegy 5, a hevített dohánytermékek hozzávetőleg 10 százalékkal drágulhatnak. A tényleges áremelkedés viszont attól függ, hogy a gyártók az adónövekedés mekkora részét érvényesítik a vásárlói árakban.

Egyéb dohánytermékek drágulása

A november eleje óta drágult 41 dohányzási célú gyógynövénytermék (zárjegyes), egyéb fogyasztási dohány, egyéb nikotinos termékek (zárjegyes), hevítésre szánt dohánytermék (zárjegyes), valamint szivarka és szivar

Amigos Original --- 2000 Ft

Briarwood Black Ember pipadohány --- 4300 Ft

Briarwood Old Factory pipadohány --- 4300 Ft

Cafe Cream -Signature Blue --- 1650 Ft

Cafe Cream -Signature Original --- 1650 Ft

Candlelight Club Brasil 10 SS --- 1690 Ft

Candlelight Club Havana 10 SS --- 1690 Ft

Candlelight Club Sumatra 10 SS --- 1690 Ft

Cellini Classico 40 g --- 4000 Ft

Clb Mini Sumatra --- 2650 Ft

Clubmaster Mini red --- 2650 Ft

Danish Black V 40 g --- 4000 Ft

DUNHILL COPPER TOBACCO --- 2100 Ft

DUNHILL TOPAZ TOBACCO --- 2100 Ft

DUNHILL VELVET GREEN --- 2100 Ft

Holger Danske Black and B. 40 g --- 4000 Ft

Holger Danske Sunny Delight 40 g --- 4000 Ft

Mac Baren 7SEAS Regular 40 g --- 3600 Ft

Mac Baren Cube Silver 40 g --- 4200 Ft

NEO AZURE --- 1850 Ft

NEO BRIGHT TOBACCO --- 2050 Ft

NEO GOLDEN TOBACCO --- 2050 Ft

NEO TERRACOTTA TOBACCO --- 2050 Ft

NEO VIOLET --- 2050 Ft

Orlik Golden Sliced --- 5400 Ft

Partagas Super Partagas --- 6900 Ft

VELO Arctic Blue 10 mg MINI --- 999 Ft

VELO Arctic Blue 14 mg MINI --- 999 Ft

VELO Frost Green Mini Formátum 6mg --- 999 Ft

VELO Simple Aquamarine 4 mg --- 999 Ft

VELO Tropic Green 4 mg --- 999 Ft

VELO Tropic Yellow Mini Formátum 6mg --- 999 Ft

VEO ARCTIC CLICK --- 2050 Ft

VEO DARK PURPLE CLICK --- 2050 Ft

VEO FRESCO CLICK --- 2050 Ft

VEO ISLAND TWIST --- 2050 Ft

VEO POLAR TWIST --- 2050 Ft

VEO RUBY CLICK --- 2050 Ft

VEO SOUR PINK TWIST --- 2050 Ft

VEO SUMMER TWIST --- 2050 Ft

VEO TROPICAL TWIST --- 2050 Ft

A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e.

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH.

A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.