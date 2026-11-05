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Közelkép egy nő keze, amint cigarettát vesz fel egy doboz cigarettából
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Máris újabb áremelés sújtja a dohányosokat: így alakulnak a dohány- és cigaretta árak novembertől, rengeteg márka kerül most többe

Pénzcentrum
2026. november 5. 14:04 6 perc

A dohányáruk ára folyamatosan emelkedik kisebb-nagyobb mértékben, általában előzetes bejelentés nélkül. Novembertől ráadásul bekövetkezett a jövedéki adó emelése is, amiről még szeptemberben döntött a kormány, így a jövőben további drágulásra lehet számítani. Ugyan más termékek árai is ugyanúgy szoktak emelkedni, de amíg a zsemle, a tej, a tojás vagy a sajt esetében a drágulást követheti akár későbbi árcsökkenés, a cigarettára és egyéb dohányárura ez nem jellemző. 2026 novemberétől is sok dohányáru drágult meg: mutatjuk a listát, mely termékek érintettek és mik az új cigaretta árak jelenleg. 

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A dohány-kiskereskedelmi árakat legutóbb 2026. november 4-én tette közzé a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH). A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet ugyanis előírja, hogy a hatóságnak közzé kell tennie a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listáit. Nézzük, mit mutatnak a friss árlisták!

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A SZTFH frissített listája szerint november  2-án és 5-én emelkedett összesen 40 cigaretta, 9 szivar és szivarka, valamint 32 féle más dohánytermék ára is. 

A november elején megdrágult 40 cigaretta és az új kiskereskedelmi ár a következő:

  • DUNHILL BLACK ECS --- 2910 Ft
  • DUNHILL DEMI BLUE ECS --- 2690 Ft
  • DUNHILL DEMI GOLD ECS --- 2690 Ft
  • DUNHILL FINE CUT BLACK ECS --- 2950 Ft
  • DUNHILL FINE CUT DARK BLUE ECS --- 2950 Ft
  • DUNHILL FINE CUT GOLD ECS --- 2950 Ft
  • DUNHILL FINE CUT WHITE ECS --- 2950 Ft
  • DUNHILL GOLD ECS --- 2910 Ft
  • KENT BLUE 100'S ECS --- 2350 Ft
  • KENT BLUE ECS --- 2350 Ft
  • KENT LONG BLUE ECS --- 2290 Ft
  • KENT LONG SILVER ECS --- 2290 Ft
  • KENT RED 100'S ECS --- 2350 Ft
  • KENT RED ECS --- 2350 Ft
  • KENT SILVER ECS --- 2350 Ft
  • KENT WHITE ECS --- 2350 Ft
  • LUCKY STRIKE BLUE ECS --- 2910 Ft
  • LUCKY STRIKE FLOW FILTER RESIZED ECS --- 2840 Ft
  • LUCKY STRIKE ORIGINAL RED ECS --- 2910 Ft
  • PALL MALL AMBER ECS --- 2870 Ft
  • PALL MALL BLUE ECS --- 2870 Ft
  • PALL MALL BLUE Ssl ECS --- 2840 Ft
  • PALL MALL EXTRA CUT BLUE ECS --- 2890 Ft
  • PALL MALL EXTRA CUT SILVER ECS --- 2890 Ft
  • PALL MALL POCKET AMBER ECS --- 2649 Ft
  • PALL MALL POCKET BLUE ECS --- 2649 Ft
  • PALL MALL VIOLET Ssl ECS --- 2840 Ft
  • PALL MALL WHITE ECS --- 2870 Ft
  • PALL MALL WHITE Ssl ECS --- 2840 Ft
  • Pepe Easy green ECS --- 2390 Ft
  • SOPIANAE BARNA MULTIFILTER ECS --- 2840 Ft
  • SOPIANAE FEHÉR ECS --- 2840 Ft
  • SOPIANAE KÉK 100-as ECS --- 2840 Ft
  • SOPIANAE KÉK ECS --- 2840 Ft
  • SOPIANAE NARANCSSÁRGA 100-as ECS --- 2840 Ft
  • SOPIANAE NARANCSSÁRGA ECS --- 2840 Ft
  • SOPIANAE PIROS ECS --- 2840 Ft
  • SOPIANAE VILÁGOSKÉK ECS --- 2840 Ft
  • VOGUE BLEUE ELEGANCE ECS --- 2990 Ft
  • VOGUE LILAS ELEGANCE ECS --- 2990 Ft

Egyéb dohánytermékek drágulása

A november eleje óta drágult 41 dohányzási célú gyógynövénytermék (zárjegyes), egyéb fogyasztási dohány, egyéb nikotinos termékek (zárjegyes), hevítésre szánt dohánytermék (zárjegyes), valamint szivarka és szivar

  • Amigos Original --- 2000 Ft
  • Briarwood Black Ember pipadohány --- 4300 Ft
  • Briarwood Old Factory pipadohány --- 4300 Ft
  • Cafe Cream -Signature Blue --- 1650 Ft
  • Cafe Cream -Signature Original --- 1650 Ft
  • Candlelight Club Brasil 10 SS --- 1690 Ft
  • Candlelight Club Havana 10 SS --- 1690 Ft
  • Candlelight Club Sumatra 10 SS --- 1690 Ft
  • Cellini Classico 40 g --- 4000 Ft
  • Clb Mini Sumatra --- 2650 Ft
  • Clubmaster Mini red --- 2650 Ft
  • Danish Black V 40 g --- 4000 Ft
  • DUNHILL COPPER TOBACCO --- 2100 Ft
  • DUNHILL TOPAZ TOBACCO --- 2100 Ft
  • DUNHILL VELVET GREEN --- 2100 Ft
  • Holger Danske Black and B. 40 g --- 4000 Ft
  • Holger Danske Sunny Delight 40 g --- 4000 Ft
  • Mac Baren 7SEAS Regular 40 g --- 3600 Ft
  • Mac Baren Cube Silver 40 g --- 4200 Ft
  • NEO AZURE --- 1850 Ft
  • NEO BRIGHT TOBACCO --- 2050 Ft
  • NEO GOLDEN TOBACCO --- 2050 Ft
  • NEO TERRACOTTA TOBACCO --- 2050 Ft
  • NEO VIOLET --- 2050 Ft
  • Orlik Golden Sliced --- 5400 Ft
  • Partagas Super Partagas --- 6900 Ft
  • VELO Arctic Blue 10 mg MINI --- 999 Ft
  • VELO Arctic Blue 14 mg MINI --- 999 Ft
  • VELO Frost Green Mini Formátum 6mg --- 999 Ft
  • VELO Simple Aquamarine 4 mg --- 999 Ft
  • VELO Tropic Green 4 mg --- 999 Ft
  • VELO Tropic Yellow Mini Formátum 6mg --- 999 Ft
  • VEO ARCTIC CLICK --- 2050 Ft
  • VEO DARK PURPLE CLICK --- 2050 Ft
  • VEO FRESCO CLICK --- 2050 Ft
  • VEO ISLAND TWIST --- 2050 Ft
  • VEO POLAR TWIST --- 2050 Ft
  • VEO RUBY CLICK --- 2050 Ft
  • VEO SOUR PINK TWIST --- 2050 Ft
  • VEO SUMMER TWIST --- 2050 Ft
  • VEO TROPICAL TWIST --- 2050 Ft
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November 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Ez a cigarettánál dobozonként 70–140, a hevített dohánynál 140–220 forintos drágulást hozhat.

A hatóság honlapján árváltozás esetén az alábbi három különböző lista kerül közzétételre:

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  1. A dohánygyártmányok esetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázatban a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak teljes listája érhető el, az érvénybelépés kezdő dátumával együtt.
  2. Kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listája: A letölthető táblázatban az adott napon kiskereskedelmi eladási ár változással érintett dohánygyártmányok listái érhetőek el.
  3. 2017. január 1-jét követően közzétett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árak listája: A letölthető táblázat tartalmaz minden 2017. január 1-jét követően érvényben lévő dohánygyártmányt és annak kiskereskedelmi eladási árait, függetlenül attól, hogy az adott termék és kiskereskedelmi eladási ár még érvényben van-e. 

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.

Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH.

A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak - írják a honlapon található tájékoztatásban.
Címlapkép: Getty Images
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