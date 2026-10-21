Milliárdos tételt törölne a költségvetésből a Tisza-kormány: megszűnhet a Magyarországot sújtó uniós büntetés?

A Tisza-kormány a 2027-es költségvetésben 135 milliárd forintos megtakarítással számol az Európai Unió által kiszabott migrációs bírság leállítása révén. Magyar Péter miniszterelnök az év végéig rendezné az immár egymilliárd eurót is meghaladó jogvitát Brüsszellel, ehhez azonban a hazai menekültügyi szabályozást is összhangba kell hozni az uniós joggal - írja a Portfolio.

Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter a közelmúltban mutatta be a jövő évi büdzsé tervezetét, amelyben az állami kiadáscsökkentés egyik legjelentősebb tétele a napi egymillió eurós uniós bírság megszüntetése.

A szankciót az Európai Unió Bírósága még 2024-ben szabta ki, mivel az előző, Orbán-vezette kormány nem hajtotta végre a magyar menekültügyi szabályozást elmarasztaló 2020-as ítéletet. A bírság egy 200 millió eurós átalányösszegből és a jogsértés megszüntetéséig fizetendő napi egymillió eurós kényszerítő bírságból áll. Mivel a korábbi kabinet nem teljesítette a fizetési kötelezettséget, az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós forrásokból kezdte el levonni az összeget, amely a büntetőkamatokkal együtt mára megközelíti a 400 milliárd forintot.

Fontos tisztázni, hogy a jogvita középpontjában nem a határkerítés lebontása vagy a menedékkérők kötelező betelepítése áll. Az uniós bíróság kifogása az volt, hogy a magyar állam korábban gyakorlatilag elzárta a nemzetközi védelemért folyamodókat az eljárás lefolytatásától, és egyéni vizsgálat nélkül, automatikusan fordította vissza őket a határon. A bírság leállításához így nem kell feladni a szigorú határvédelmet, és senkit sem kötelező befogadni, csupán a menekültügyi eljárások működésén kell érdemben változtatni.

Magyar Péter a legutóbbi, október közepi brüsszeli EU-csúcson már tárgyalt a helyzet rendezéséről. A miniszterelnök szerint a megbeszélések a végső szakaszba értek, és bízik benne, hogy még idén decemberben megszülethet a megállapodás. A kormányfő nem csupán a napi bírság leállítását tűzte ki célul, hanem azt is, hogy a következő, 2028–2034-es uniós költségvetési keretben – például határvédelmi támogatások formájában – kompenzálják a korábban elveszített forrásokat. Bár a jogerős bírósági ítélet alapján beszedett összegeket politikai alkuval nem lehet közvetlenül visszaszerezni, a többletforrások kiharcolása reális célkitűzés lehet.

Ahhoz, hogy a jövő évi költségvetésben valóban megmaradjon a tervezett 135 milliárd forint, Magyarországnak biztosítania kell a menedékkérelmek benyújtásának tényleges lehetőségét, és garantálnia kell, hogy a kérelmezők a jogorvoslati eljárás lezárásáig az ország területén tartózkodhassanak. A megoldást valószínűleg olyan befogadóközpontok kialakítása jelentené, ahol a menedékkérők megvárhatják az eljárás végét, és amelyeket – legalább felügyelet mellett – elhagyhatnak. Egy ilyen, az uniós jognak megfelelő rendszer bevezetése végleg lezárhatná a költséges jogvitát anélkül, hogy az állam elveszítené a jogát a megalapozatlan kérelmek elutasítására.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA