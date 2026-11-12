Minimálbér 2027: bemondta a kormány, mennyivel emelné a legkisebb fizetéseket - a munkáltatók nem örülnek

A kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantáltbérminimum-emelést javasol 2027-re, ami a szakszervezetek szerint reális és elfogadható kompromisszum. Bár a munkáltatók egyelőre ellenállnak, a tervezett adójóváírások miatt a legalacsonyabb keresetűek nettó bére akár két számjegyű mértékben is nőhet jövőre - tudósított a Klubrádió.

Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökségi tagja szerda reggel erősítette meg az eddig titokban tartott számokat. A keddi háromoldalú egyeztetéseket követően kiderült, hogy a kabinet ajánlata meghaladja a cégek képviselői által jelenleg támogatható szintet. A gyors megállapodást így leginkább a munkáltatói oldal ellenállása akadályozza, ezért most a szakszervezetekre vár a feladat, hogy meggyőzzék őket a javaslat elfogadásáról.

Az érdekképviseleti vezető tarthatónak nevezte a kormányzati számokat, kiemelve, hogy a hazai gazdaság jelenlegi állapotában irreális lenne két számjegyű bruttó emelést követelni. A 2027-re tervezett adójóváírások azonban jelentős különbséget eredményezhetnek a bruttó és a nettó keresetek növekedése között.

A 7,5 százalékos bruttó emelés a gyakorlatban tíz százalék feletti nettó jövedelemnövekedést is hozhat a legkevesebbet keresők számára.

Fontos szempont továbbá, hogy a minimálbér emelése a magasabb bérkategóriákra is nyomást gyakorol majd, ahol a szakember szerint még keményebb bértárgyalásokra kell felkészülni.

A gazdasági környezet, az energiaárak és a forintárfolyam bizonytalansága miatt Székely Tamás kizárólag az egyéves bérmegállapodást tartja járható útnak. A korábbi, három évre szóló egyezséget kudarcnak minősítette, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi kiszámíthatatlan helyzetben egy többéves elköteleződés valóságos gazdasági öngyilkosság lenne a munkavállalók számára.

A keddi tárgyalásokat követően a Pénzügyminisztérium is jelezte, hogy bár az álláspontok érdemben közeledtek egymáshoz, végleges egyezség még nem született. A kormány célja továbbra is az, hogy 2027. január elsejétől érezhetően emelkedjen a legkisebb bérek nettó összege.