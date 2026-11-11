Egyre nagyobb hangsúlyt kap a vízmegtartás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és az energiahatékonyság a 2027-es költségvetési tervezetben.
Váratlan fordulat az uniós pénzeknél: elkerülhetjük a forrásvesztést, de most jön a neheze
Bár október közepén még komoly lemaradás mutatkozott, Magyarország az idén év végén várhatóan elkerüli az uniós források elvesztését. A papíron sikeres elszámolás ellenére a valós helyzet aggasztó, ugyanis a rendelkezésre álló, több mint 8300 milliárd forintos fejlesztési keretből eddig alig 3000 milliárdot fizettek ki. Ennek az összegnek a fele ráadásul csupán előleg, így a tényleges beruházások jelentős csúszásban vannak - közölte a Portfolio.
Az uniós támogatásoknál az úgynevezett N+3-as szabály jelenti a legszigorúbb határidőt, amelynek értelmében a 2023-as kötelezettségvállalásokat 2026. december 31-ig kell igazoltan felhasználni, különben az Európai Bizottság automatikusan visszavonja a forrásokat. A Nemzeti Fejlesztési Központ (NFK) október közepi adatai szerint az 5,12 milliárd eurós idei elvárásból 4,78 milliárdot sikerült teljesíteni.
A még hiányzó, valójában közel 1,3 milliárd eurós elmaradás leginkább a gazdaságfejlesztési célú GINOP Plusz programnál jelentkezett. Az NFK ugyanakkor nem számít forrásvesztésre, mivel állításuk szerint minden operatív programban rendelkezésre áll a szükséges mennyiségű elszámolható számla az év végi hajrához, ráadásul a teljesítésbe az uniós előfinanszírozások és a már benyújtott kifizetési kérelmek is beleszámítanak.
A brüsszeli elvárások papíron történő teljesítése azonban elfedi a hazai beruházások valós állapotát. A hazai operatív programok több mint 8300 milliárd forintos keretéből ugyan 5655 milliárdra már megkötötték a támogatási szerződéseket, a kedvezményezettekhez eddig mindössze a keret 36 százaléka, mintegy 3000 milliárd forint érkezett meg. A helyzetet tovább árnyalja, hogy ebből az összegből több mint 1400 milliárd forintot előlegként folyósítottak, vagyis számlákkal igazolt, tényleges megvalósításra utaló kifizetés csak 1600 milliárd forint értékben történt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden száz forintnyi rendelkezésre álló támogatásból csupán 19 forint mögött áll valós, számlával igazolt teljesítmény.
A leglátványosabb lemaradás az önkormányzati fejlesztéseket magában foglaló TOP Plusz programnál figyelhető meg. Bár itt a teljes keretet meghaladó összegre kötöttek szerződést, az eddig kifizetett 739 milliárd forint 97 százaléka csupán előleg volt, valós számlák alapján alig 23 milliárd forintot utaltak át. Ennek hátterében a hosszú előkészítési és engedélyezési folyamatok mellett gyakran az önkormányzatok hiányzó szakmai és pénzügyi kapacitásai állnak. A teljes uniós ciklus lassú előrehaladását emellett a korábbi jogállamisági viták miatti forrásfelfüggesztések, a bürokrácia és az elhúzódó közbeszerzések is hátráltatták.
A helyzetet némileg megkönnyítik a 2025 szeptemberében elfogadott uniós szabálymódosítások, amelyek lazítottak az előfinanszírozási feltételeken. Az év végéig várható hazai programmódosítások – például bizonyos források vízgazdálkodási és lakhatási célokra történő átcsoportosítása – révén további uniós előlegek érkezhetnek, amelyek javítják az idei elszámolási statisztikákat.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár a pénzügyi manőverek és a meglévő számlák elegendőek lehetnek ahhoz, hogy idén decemberben Magyarország ne veszítsen uniós forrásokat, a valódi kihívás a következő években vár a gazdaságra, amikor az eddig nagyrészt csak papíron lekötött, illetve előlegként kifizetett összegeket a gyakorlatban is utakká, közintézményekké és működő fejlesztésekké kell alakítani.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
Fontos megállapodás született Brüsszelben: a válságkezelésre és Ukrajna támogatására is jutnak milliárdok
A pénzek jelentős része a kohéziós politikára, a környezetvédelemre és az uniós programok finanszírozására jut.
Bayer-csőd: perre mehet Zugló, elutasították a 37 milliárdos kárigényt - ezt követeli a kerület a csődeljárásban
A kirendelt vagyonfelügyelő elutasította Zugló önkormányzatának közel 37 milliárd forintos hitelezői igényét a Bosnyák téri irodakomplexumot építő cég csődeljárásában.
Teljesen átírnák a választási rendszert Magyarországon: jöhet a digitális szavazás, levélben is lehetne voksolni
A Nemzeti Választási Iroda átfogó, 115 pontos javaslatcsomagot tett közzé a tavaszi parlamenti választások tapasztalatai alapján.
Nagy célt tűzött ki az új magyar költségvetés: Bod Péter Ákos szerint mégis komoly veszélyek leselkednek ránk
Bod Péter Ákos szerint a 2027 utáni pálya azonban már aggodalomra ad okot, mivel a tervek szerint a hiánycsökkentés üteme lelassulna.
Kissé erősödött a forint szerda reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A kormányfő a közelgő dublini EU-csúcs kapcsán a Nyugat-Balkán integrációjának fontosságáról, valamint a magyar energiaellátás diverzifikációjáról is beszélt.
Meglepő változás a magyar cégeknél: egyre jobban bíznak az AI-ban, de sokan megfeledkeznek a kontrollról
Egyre több magyar vállalat bízik a mesterséges intelligencia által generált tartalmakban, azonban a cégek háromnegyedénél továbbra sincs belső szabályozás az AI használatára
Új helyzetet teremthet a vagyonadó: egészen más szerepbe kerülhetnek a milliárdos családok feleségei
A tervezett vagyonadó miatt átalakulhat a családi vagyonok tulajdonosi megosztása, a nők döntési szerepe is erősödhet.
A hétfői meredek emelkedés után korrigált az OTP árfolyama kedden, a bankpapír az amerikai inflációs jelentés után került lejtőre és húzta le a BUX-ot.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Letartóztathatják Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét és három társát, miután a hatóságok bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett embercsempészéssel gyanúsítják őket.
Kőkemény összeomlás a tőzsdén, kínai kémmel csalta feleségét az Nvidia-vezér: már Donald Trump is megszólalt az ügyben
Az Nvidia vezérigazgatója olyan üzleti vezetővel került kapcsolatba, akit az amerikai hírszerzés kínai kapcsolatokkal hozott összefüggésbe.
Osztrák nyugdíjast rabolt el egy magyar férfi: 3 napig egy kisbuszban kínozta, hogy pénzt csaljon ki tőle
Leütötte, megkötözte és egy kisbusz rakterébe zárta áldozatát, akit még a szabadon engedése után is megfenyegetett.
Súlyos rongálás történt a Keletiben: két Railjet étkezőkocsiját is feltörték, utasok százai jártak rosszul
Két nemzetközi vonat sem tudott időben elindulni, miután ismeretlenek feltörték az étkezőkocsikat és az utasterekben is kárt tettek.
Még nincs vége az áremelkedésnek: az elemzők szerint több tényező is felfelé hajthatja az inflációt 2027-ben.
A nemzetközi üzemanyagárak miatt nőtt az infláció, de a kormányzati várakozásokon egyelőre nem változtatnak.
A kereskedők szerint a friss inflációs adatok már nem indokolják az árrésstop fenntartását, minden további hét károkat okoz.
Új főigazgatót nevezett ki Magyar Péter a titkosszolgálati csúcsszerv élére, a megbízatás november 10-én lép életbe.
-
A Gránit Bankkal együtt tervezhetik a jövő bankját az Óbudai Egyetemen (x)
Az egyetemi tudás és a gyakorlati tapasztalat összekapcsolását helyezi előtérbe az Óbudai Egyetem és a Gránit Bank 2026. november 5-én aláírt együttműködési megállapodása.
-
Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás.