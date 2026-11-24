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Bekeményít az Európai Unió: drasztikusan visszavágják az ázsiai hibridek importját
Az Európai Unió ideiglenes mennyiségi korlátozást vezetett be a harmadik országokból érkező hibrid járművek importjára az európai autógyártók védelme érdekében. A döntés értelmében a legszigorúbb kvóta Kínára vonatkozik, míg a többi érintett állam esetében a meghatározott felső határ többnyire elegendő a jelenlegi szállítási volumen fenntartásához - tudósított a Reuters.
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában kedden közzétett intézkedés előzménye egy múlt havi megállapodás Brüsszel és Peking között. Ennek értelmében a Kínából érkező hibrid autók éves mennyiségét 350 ezer darabban maximálják, ami nagyjából a fele az idén várható importnak. A kínai kereskedelmi minisztérium a döntés kapcsán jelezte, hogy elvárják az EU-tól a két fél által elért konszenzus betartását, egyúttal minden jogot fenntartanak a kínai iparágak jogos érdekeinek határozott védelmére.
A december 1-jén életbe lépő mennyiségi korlátozások olyan piacvédelmi intézkedések, amelyeket a szabályok szerint az EU-ba hibrid autókat szállító összes jelentős exportőrre alkalmazni kell. Kína mellett így a kvóták kiterjednek az Egyesült Államokra, az Egyesült Királyságra, Dél-Koreára, Japánra, Marokkóra, Mexikóra, Szerbiára és Törökországra is.
Az ideiglenes korlátozások legfeljebb 200 napig maradnak érvényben, miközben az Európai Bizottság folytatja a piaci vizsgálatot. Amennyiben a testület az eljárás végén hosszabb távra szóló, végleges intézkedések bevezetését javasolja, ahhoz már az uniós tagállamok széles körű támogatására lesz szükség.
A brüsszeli vizsgálat a 2025 második felében és a 2026 első hat hónapjában regisztrált importadatokra támaszkodott, kifejezetten a kínai exportra összpontosítva. A Bizottság megállapította, hogy a kínai behozatal nemcsak az uniós gyártást szorította háttérbe, hanem más exportőrök, köztük Japán és Dél-Korea piaci részesedését is csökkentette.
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A vizsgált időszak adatait az új, évesített kvótákkal összevetve egyértelműen Kínát érinti a legérzékenyebben a szigorítás. Bár ebben a periódusban a Mexikóból, Marokkóból és Szerbiából származó import is meghaladta az újonnan meghúzott határokat, Mexikó esetében a különbség a 600 autót sem érte el, Marokkó és Szerbia kivitele pedig már az idei második negyedévben jelentősen visszaesett. Az összes többi érintett ország hibridautó-exportja a mennyiségi korlátok alatt maradt, amelyeket a 2025-ös szintekhez képest mintegy 15 százalékkal magasabban határoztak meg.
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