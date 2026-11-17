A november közepével kivezetett Otthon Start Programot felváltó, szigorúbb feltételekkel induló Wekerle Plusz jelentősen átrendezi a hazai lakáshitelpiacot. A kormányzati intézkedés hatására jövőre drasztikusan, mintegy harmadával eshet vissza a hitelfelvételi kedv, miközben a piaci kamatozású kölcsönök aránya megduplázódhat. A bankok között fokozódó verseny pedig lefelé, az 5–6 százalékos sávba szorítja a piaci kamatokat - írta meg a Portfolio.

Az elmúlt hetek feszített banki tempója után november 15-én, vasárnap végleg lezárult az Otthon Start Program korszaka. Hétfő óta már csak az új, átszabott Wekerle Plusz igényelhető, amely több ponton is szigorúbb feltételeket támaszt az igénylőkkel szemben. A legfontosabb változás, hogy a támogatást már csak a 45 év alatti, korábban lakástulajdonnal nem rendelkező vásárlók vehetik igénybe, a használt lakásokra felvett hitelek kamata pedig 3-ról 5 százalékra emelkedett.

Bár a konstrukció tartalmaz bizonyos könnyítéseket – például az élettársak közös igénylésének lehetőségét –, a szigorodó feltételek miatt a jegybanki és piaci elemzések szerint a korábbi jogosultak mintegy harmada kiszorulhat az állami programból.

A szűkülő jogosultsági kör és a használt lakásokra vonatkozó megemelkedett kamat miatt a bankszektor jelentős visszaeséssel számol az új kihelyezések terén. Míg az idei évben a lakáshitel-kihelyezések volumene várhatóan eléri a 3000 milliárd forintot, a jövő évre vonatkozó előrejelzések már csak 1800–2200 milliárd forint körüli összeggel kalkulálnak, ami a korábbi, visszafogottabb éveket idéző szintet jelent a piacon.

A kamattámogatott konstrukciók visszaszorulásával párhuzamosan ugyanakkor reneszánszukat élhetik a piaci kamatozású lakáshitelek. Az állami támogatások dominanciája idején a piaci kölcsönök részaránya alig haladta meg a 20 százalékot, jövőre azonban ez az arány 45–50 százalék környékére ugorhat.

Ennek oka egyrészt a Wekerle Pluszból kiszorulók magas száma, másrészt az, hogy az új program 5 százalékos kamata a használt lakások esetében már nem jelent behozhatatlan előnyt a tisztán piaci alapú ajánlatokkal szemben.

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Ez az új piaci környezet kiélezett versenyt indít el a hitelintézetek között, ami a hitelfelvevők számára kedvező fordulatot hoz. A bankok elkezdték a korábban 6–7 százalékos kamatozású piaci hiteleiket az 5–6 százalék közötti sávba terelni, hogy valós alternatívát kínáljanak az állami támogatással szemben. A kamatverseny már meg is kezdődött, így az elmúlt napokban több nagybank is csökkentette a kondícióit.

Megfelelő jövedelem és hitelösszeg vállalása mellett ma már 6 százalék alatti – esetenként az 5,5 százalékot közelítő – piaci kamatozású lakáshitelt is lehet találni. A pénzintézetek ráadásul célzott kamatkedvezményekkel próbálják magukhoz csábítani azokat a 45 év alatti, első lakásukat vásárló ügyfeleket is, akik elvileg a Wekerle Plusz célcsoportjába tartoznának.