Emelkedett a forint jegyzése kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő estihez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Költségvetés 2027: maratoni parlamenti vitával folytatódik a jövő évi büdzsé tárgyalása
Kedden folytatódik a 2027-es költségvetési törvényjavaslat általános vitája az Országgyűlésben, a képviselők ezúttal 12 órás időkeretben tárgyalhatják a jövő évi büdzsét. A hétfőn megkezdett, összesen 30 órás vitát szerdán zárja le a parlament. Kármán András pénzügyminiszter szerint a költségvetés célja az államháztartás helyzetének rendezése és a hosszú távú gazdasági fejlődés megalapozása, míg az Állami Számvevőszék megalapozottnak ítélte a tervezet előirányzatait.
A mai napon folytatódik a 2027-es költségvetési törvényjavaslat általános vitája kedden az Országgyűlés rendkívüli ülésén. A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 8 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik.
Az előterjesztés tárgyalását hétfőn kezdte a parlament 30 órás időkeretben, hétfőn 9 órás időkeret volt a vitára, kedden 12 órán át tárgyalhatják a büdzsét a képviselők. A költségvetés vitáját szerdán zárja le a parlament.
Kármán András pénzügyminiszter hétfői expozéjában azt mondta, a jövő évi az igazságosság és a fejlődés költségvetése, amelynek összeállításakor arra kereste a választ a kormány, hogyan lehet egyszerre rendbe tenni az ország pénzügyeit, jobb életet biztosítani az eddig magukra hagyott embereknek, és letenni a hosszú távú gyarapodás alapjait. A tárcavezető úgy fogalmazott, az idei lépésekkel megállították a romlást, a jövő évi költségvetéssel megkezdhetik az építkezést. Kiemelte: a 2027-es költségvetés nem egy szűk csoportnak, hanem az ország egészének kedvez.
Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke számításokkal megalapozottnak nevezte a 2027-es költségvetési törvényjavaslat előirányzatait. Hangsúlyozta: a bevételi előirányzatok tervezése alapvetően összhangban áll a törvényjavaslat indoklásában ismertetett kormányzati makrogazdasági prognózissal. A bevételi előirányzatok az előzetes várakozások teljesülése és a tervezés során figyelembe vett jogszabályváltozások elfogadása esetén teljesíthetők - tette hozzá.
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