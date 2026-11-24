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Vége az árrésstopnak, de mi lesz most az árakkal? Megszólalt az Országos Kereskedelmi Szövetség
Üdvözli az árrésstop kivezetését az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ), amely szerint a korlátozás megszüntetése hosszabb távon a vásárlóknak is kedvezhet. A szervezet úgy látja, hogy a legfrissebb inflációs adatok már lehetővé teszik az intézkedés biztonságos kivezetését, a kereskedelmi láncok pedig felkészültek az ünnepi időszakra. A szövetség arra is figyelmeztetett, hogy a döntés után sem indokolt a felvásárlás, a már meghirdetett karácsonyi akciók ugyanis változatlanul érvényben maradnak.
Az Országgyűlés elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényt, amit az OKSZ fontos és régóta várt lépésnek nevezett. A szervezet szerint az elmúlt hónapok adatai azt mutatják, hogy az élelmiszer-infláció alakulását nem lehet kizárólag a kiskereskedelmi árrésekkel magyarázni.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak májusban 2,1 százalékkal, októberben pedig már 4,1 százalékkal voltak alacsonyabbak az előző év azonos időszakához képest. Mindez úgy történt, hogy az árréskorlátozás közben változatlanul érvényben volt.
Az OKSZ szerint az élelmiszerek fogyasztói árát elsősorban az alapanyagok és a termelői árak, az energia- és munkaköltségek, a világpiaci folyamatok, valamint az árfolyam alakulása határozza meg. A kiskereskedelmi árrés csupán az árképzés egyik eleme, ezért annak adminisztratív korlátozása önmagában nem jelent tartós megoldást az infláció kezelésére.
A szövetség úgy látja, hogy az árrésstop átmenetileg mérsékelhette az érintett termékek fogyasztói árait, az élelmiszer-infláció mögött álló költségoldali folyamatokat azonban nem tudta kezelni. A hosszú távon fenntarthatóan kedvező árakhoz szerintük stabil gazdasági környezetre, a beszállítók és a kereskedők közötti együttműködésre, valamint erős piaci versenyre van szükség.
Nem kell megrohamozni a boltokat a karácsonyi bevásárlás miatt
Az árrésstop kivezetése miatt a vásárlóknak nem kell attól tartaniuk, hogy eltűnnek a kedvezményes termékek vagy megszűnnek az ünnepi akciók. Az OKSZ közlése szerint az élelmiszer- és drogérialáncok már meghirdetett karácsonyi ajánlatai változatlanul érvényben maradnak.
A kereskedelmi vállalatok felkészültek az ünnepi időszakban várható forgalomnövekedésre, az ellátási és logisztikai rendszerek stabilak. A szövetség ezért arra kéri a vásárlókat, hogy ne kezdjenek felvásárlásba, az árrésstop megszüntetése miatt ugyanis nem kell áruhiányra számítani.
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Az OKSZ szerint a korlátozás kivezetésével ismét nagyobb szerepet kaphatnak a piaci mechanizmusok az élelmiszer-értékláncban. A termelők, feldolgozók, beszállítók és kereskedők a kereslethez, a költségekhez és a versenyhelyzethez igazíthatják üzleti döntéseiket. Ez hosszabb távon szélesebb választékot és erősebb árversenyt eredményezhet.
Az árrésstop után a különadó és a plázastop is napirendre kerülhet
A szövetség ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az árrésstop megszüntetése önmagában még nem állítja helyre a magyar kiskereskedelem versenyképességét. A szektort továbbra is több olyan szabályozás terheli, amely az OKSZ szerint visszafogja a beruházásokat és torzítja a piaci versenyt.
A szervezet ezért szektorális párbeszédet kezdeményezne a kormánnyal, amelynek keretében többek között a kiskereskedelmi különadó és a plázastop jövőjét is áttekintenék. Az OKSZ szerint a cél egy kiszámíthatóbb, versenysemleges szabályozási környezet kialakítása lenne, amelyben a vállalkozások fejleszthetnek, a beszállítók növekedhetnek, a kereskedők pedig árban és szolgáltatásokban is versenyezhetnek egymással.
Balázs Ildikó, az OKSZ főtitkára szerint az elmúlt hónapok adatai azt támasztják alá, hogy az árrés önmagában nem tekinthető az infláció kiváltó okának. A szervezet a mostani döntést ezért egy hosszabb folyamat első lépésének tekinti, amelyet a fennmaradó piactorzító intézkedések felülvizsgálatának kellene követnie.
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