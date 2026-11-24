Gyorsan megtört a hétfői tőzsdei lendület Amerikában, kedden ismét a technológiai papírok vezették az esést.
Újabb fordulat a közel-keleti konfliktusban: Irán újra elrendelte a Hormuzi-szoros fokozatos lezárását
Az iráni hadsereg főparancsnoka utasította a haditengerészetet a Hormuzi-szoros fokozatos lezárására, amíg az Egyesült Államok nem teljesíti Teherán feltételeit. Miközben az iráni fegyveres erők arról számoltak be, hogy amerikai kíséret alatt álló tartályhajók futottak aknára a térségben, Katar diplomáciai offenzívát indított Washingtonban a tárgyalások megújítása érdekében - számolt be az euronews.
Amir Hatami vezérőrnagy hétfőn a fegyveres erők vezető parancsnokai előtt kijelentette, hogy a Hormuzi-szorost nemhogy nem nyitják meg, hanem napról napra szorosabbra zárják az ellenőrzést, amíg nem teljesül az Iráni Iszlám Köztársaság hét feltétele. Modzstaba Hamenei ajatollah utasításaira hivatkozva a tábornok figyelmeztetett, hogy egy újabb amerikai katonai fellépés esetén az iráni válaszcsapások a korábbiaknál sokkal súlyosabbak és pusztítóbbak lesznek, és nem korlátozódnak majd egyetlen földrajzi térségre sem.
A feszültséget tovább növeli, hogy az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) hétfői közleménye szerint három olajszállító tartályhajó is tengeri aknára futott a szorosban, ami hatalmas robbanásokat és tüzeket okozott. Állításuk szerint az incidensek – egy a déli partoknál, kettő pedig a szoros keleti részén – akkor történtek, amikor a hajók erős amerikai légi kíséret alatt haladtak. A szervezet kilátásba helyezte a robbanásokról készült felvételek nyilvánosságra hozatalát, egyúttal figyelmeztette a hajótulajdonosokat, hogy az amerikai katonai védelem nem helyettesíti a tengeri szabályok betartását. A Közös Tengerészeti Információs Központ (JMIC) ugyanakkor nem erősítette meg az aknarobbanásokról szóló híreket. Jelentésük szerint az amerikai erők segítségével több mint száz hajó haladt át rendben a szoroson.
Irán politikai vezetése szintén elzárkózott az engedményektől. Mohammad Bagher Ghalibaf házelnök, az iszlámábádi tárgyalásokon részt vevő iráni delegáció vezetője hangsúlyozta, hogy amíg Washington nem teljesíti a hét iráni feltételt, semmilyen egyeztetésre nem kerül sor. Hozzátette, hogy Teheránnak megvannak a katonai eszközei a blokád megtörésére, amelyeket a közeljövőben készek is bevetni. Eszmail Baghaei külügyi szóvivő a tengeri blokádot katonai agressziónak minősítette, amely ellen az országnak jogában áll minden lehetséges eszközzel védekezni. Az elmúlt napokban Irán már több alkalommal intézett támadást bahreini és kuvaiti amerikai támaszpontok ellen.
A fegyveres konfliktus kiszélesedésének megakadályozása érdekében Mohammed bin Abdulrahman Ál Száni katari miniszterelnök hétfőn Washingtonba látogatott, ahol Marco Rubio külügyminiszterrel és JD Vance alelnökkel egyeztetett. A katari kormányfő a megbeszélések után hangsúlyozta, hogy a térség nem bír el egy újabb amerikai–iráni eszkalációt. Doha ezért mindent megtesz a felek tárgyalóasztalhoz ültetéséért, emellett pedig az Egyesült Államokkal való katonai együttműködését is igyekszik szorosabbra fűzni.
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A diplomáciai erőfeszítések hátterében az áll, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap kilátásba helyezte az Irán elleni katonai csapások felújítását az új év után. A Vance alelnökkel folytatott hétfői megbeszélés mindössze tíz percig tartott, miután Trump a hónap elején jelezte, hogy az iráni ügyek helyett inkább a belpolitikára irányítaná alelnöke figyelmét. A Washington és Teherán között kulcsfontosságú közvetítői szerepet játszó Katar ad otthont a Közel-Kelet legnagyobb amerikai katonai bázisának, valamint az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) regionális főhadiszállásának is.
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