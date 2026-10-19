Jelentősen megváltozhat a fiatalok lakásvásárlásának finanszírozása 2027-től, ha a tervek szerint az Otthon Start helyét a Wekerle+ hitel veszi át.
Költségvetés 2027: Magyar Péter 30 legfontosabb bejelentése egy helyen – adó, nyugdíj, családtámogatás pontokba szedve
Magyar Péter hétfőn ismertette a 2027-es költségvetés legfontosabb intézkedéseit, amelyek az adózástól a nyugdíjakon és a családtámogatásokon át a lakáspolitikáig és a nagyberuházásokig számos területet érintenek. A kormány jelentős kiadásnövelést, új adókat és megtakarításokat is tervez, miközben a költségvetési hiányt a GDP 4,9 százalékára szorítaná le. A Pénzcentrum 30 pontban gyűjtötte össze a kormány legfontosabb vállalásait, amelyek a következő évben alapjaiban befolyásolhatják a háztartások és a vállalkozások pénzügyeit.
Jelentős adóváltozásokat, nyugdíjemeléseket, ágazati bérrendezéseket és nagyszabású fejlesztéseket jelentett be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a 2027-es költségvetésről. A kormány a GDP 4,9 százalékára szorítaná le a költségvetési hiányt, miközben több mint 2100 milliárd forintnyi többletkiadással számol, és 2200 milliárd forintos megtakarítást tervez az állami működés átalakításából. A költségvetés egyik legnagyobb kérdése az lesz, hogy a tervezett bevételnövelés és kiadáscsökkentés valóban elegendő fedezetet teremthet-e a bejelentett intézkedésekre, miközben a deficit is érdemben mérséklődik.
A miniszterelnök az Országgyűlésben ismertette a Tisza-kormány első, teljes egészében saját maga által összeállított költségvetésének főbb irányait. A kabinet a háztartások támogatása mellett az egészségügyre, a közszolgáltatásokra, a közlekedésre, az energetikára és a hazai vállalkozások fejlesztésére is több pénzt szánna.
4,9 százalékos hiánycél: így állítaná helyre a költségvetési egyensúlyt a kormány
A 2027-es büdzsé egyik legfontosabb száma a 4,9 százalékos GDP-arányos hiánycél. A kormány az idei év végére 7,5 százalékos deficittel számol, vagyis a tervek szerint egyetlen év alatt 2,6 százalékponttal csökkenne a költségvetés hiánya. Magyar Péter szerint mindezt úgy érnék el, hogy közben jelentős új kiadásokat vállalnak a családok, a nyugdíjasok, a közszolgálati dolgozók és a vállalkozások támogatására. A kormány számításai alapján nagyjából négy százalékpontnyi GDP-arányos mozgástér keletkezhet a következő évben.
Ennek legnagyobb részét az állami pazarlás és a felesleges bürokrácia visszaszorításától várják, amely a kormányzati becslés szerint 1,5 százalékponttal javíthatja a költségvetési egyenleget. A kamatkiadások és más tételek mérséklődése további 0,1–0,2 százalékpontot jelenthet, a választások előtti egyszeri kiadások kifutása 1,4 százalékponttal javíthatja a helyzetet, az új adóintézkedések pedig további egy százalékponttal járulhatnak hozzá az egyensúlyhoz. A felszabaduló mozgástérből a kormány 1,4 százalékpontot fordítana új intézkedésekre és lakossági támogatásokra, a fennmaradó 2,6 százalékpont pedig a hiány mérséklését szolgálná.
Íme a 2027-es költségvetés legfontosabb vállalásai pontokba szedve:
- 2027-től mérsékelnék 2,5 millió munkavállaló személyi jövedelemadóját, a minimálbér adókulcsát pedig 15 százalékról 9 százalékra csökkentenék.
- A családi pótlék összegét a duplájára emelnék, a változás finanszírozására 300 milliárd forint többletforrást különítenének el.
- Az anyák szja-mentessége havi bruttó egymillió forintos jövedelemhatárig lenne érvényes, a kedvezményt pedig nem terjesztenék ki a 40 évnél idősebb, kétgyermekes anyákra.
- A minimálnyugdíj a jelenlegi 28 500 forintról 120 ezer forintra emelkedne, emellett 455 ezer kisnyugdíjas ellátását is növelnék.
- Kétszeresére emelnék az időskorúak járadékát, miközben a 13. havi nyugdíj továbbra is megmaradna.
Jövőre folyósítanák a 14. havi nyugdíj első heti részletét, és elindítanák a nyugdíjasoknak szánt SZÉP-kártya bevezetését.
- Összesen 677 milliárd forintot fordítanának béremelésekre, amelyek mintegy 603 ezer közszolgálati dolgozót érintenének.
- 510 milliárd forinttal bővítenék az egészségügy költségvetési forrásait, többek között a bérek rendezésére, a gyógyszerellátásra és a várólisták rövidítésére.
- 115 milliárd forinttal növelnék a szociális és gyermekvédelmi intézmények finanszírozását, valamint elindítanák a Jenei Lajos Iskolafejlesztési Programot.
- Az önkormányzatok 64 milliárd forinttal több támogatáshoz jutnának, a településeket terhelő szolidaritási hozzájárulást pedig 62 milliárd forinttal mérsékelnék.
- Budapest közösségi közlekedését 50 milliárd, a vidéki városokét pedig további 10 milliárd forinttal támogatnák meg.
- A kormány 2200 milliárd forintos megtakarítást vár az állami pazarlás, a túlárazott közbeszerzések és a működési költségek visszafogásától.
- Új vagyonadót vezetnének be a milliárdosok számára, amelyből évente 200 milliárd forint költségvetési bevételt remélnek.
- Módosítanák a kiskereskedelmi különadó szabályait, az 1 és 50 milliárd forint közötti adóalapra pedig 0,45 százalékos adókulcsot alkalmaznának.
- A társasági adó és az innovációs járulék átalakításából 260 milliárd forintot, az energiacégek befizetéseiből pedig további 100 milliárdot várnak.
- Növelnék a bányajáradékot, emelnék a dohánytermékek és az égetett szeszes italok adóterheit, valamint nagyobb hozzájárulást várnának el a környezetszennyezőktől.
- A reklámadó mértékét 3,75 százalékra emelnék, emellett szigorítanák a több céges autót használó, illetve nagy teljesítményű járműveket fenntartó vállalkozások adózását.
- Kezdetben 30 milliárd forintos kerettel indítanák el a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési programot, amelyet a következő években további uniós forrásokkal egészítenének ki.
- Az Otthon Start helyét a Wekerle Plusz program venné át, amely az új lakások vásárlásához 3 százalékos, a használt ingatlanokhoz pedig 5 százalékos fix kamatozású hitelt kínálna.
- Újra állami támogatást kaphatnának a lakástakarék-megtakarítások, az energetikai korszerűsítésekhez pedig legfeljebb 7,5 millió forintos támogatást vezetnének be.
- Továbbra is 5 százalékos maradna az új lakások áfája, és megőriznék a babaváró hitelt, a CSOK-ot, a falusi CSOK-ot, valamint a rezsicsökkentést.
- Tízéves távlatban 3550 milliárd forintot fordítanának vasútfejlesztésre, amelynek részeként 35 új InterCity-motorvonatot és 42 HÉV-szerelvényt szereznének be.
- 221 milliárd forintra növelnék a vízügyi és környezetvédelmi fejlesztések keretét, és tízezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességét javítanák.
- Összesen 868 milliárd forintos energetikai fejlesztési programot hirdetnének meg, amelynek célja, hogy 2030-ra 3 gigawattnyi energiatároló teljesítmény álljon rendelkezésre.
- A vállalkozásfejlesztési és innovációs támogatásokra 230 milliárd forintot szánnának, többek között a Ganz Ábrahám Vállalati Hitelprogram elindításával.
- Megszüntetnék a kiskereskedelmi árrésstopot, a kivezetés pontos időpontját azonban egyelőre nem határozták meg.
- 100 milliárd forintos programot indítanának a kátyúk felszámolására és az utak felújítására, miközben a közúti fejlesztésekre összesen több mint 400 milliárd forint jutna.
- Jövő év elején elindulna a magyar New Deal, amely a hazai vállalkozások támogatása mellett 928 milliárd forintnyi többlet uniós fejlesztési forrás bevonására épülne.
- Ismét állami fenntartásba helyezik a Színház- és Filmművészeti Egyetemet (SZFE) és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemet (MOME), a kulturális támogatások rendszerét pedig átalakítanák.
- Megszüntetnék a sport tao-finanszírozását, és helyette 150 milliárd forintos közvetlen támogatást biztosítanának, a sportágazat 453 milliárd forintos teljes keretének fenntartása mellett.
- 300 milliárd forintos tartalékot képeznének a költségvetésben, hogy abból fedezhessék a váratlanul felmerülő kiadásokat.
A bejelentések után a részletes számokon lesz a hangsúly
Magyar Péter 2027-es költségvetési terve egyszerre tartalmaz adócsökkentést, új szociális kiadásokat, közszolgálati béremeléseket és jelentős fejlesztési programokat. A kormány ezek finanszírozását az állami kiadások visszafogásával, a választások előtti egyszeri költések kifutásával, valamint a nagyobb vagyonokra és vállalatokra kivetett közterhekből származó bevételekkel teremtené elő.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A terv megvalósíthatóságának kulcsa az lesz, hogy a bejelentett megtakarításokból mennyi válik ténylegesen elérhetővé, az új adókból mekkora bevétel érkezik, és a többletkiadások milyen ütemben terhelik a költségvetést. Különösen fontos lesz a több mint 2100 milliárd forintos új kiadási vállalás, valamint a 4,9 százalékos hiánycél közötti összhang.
A részletes költségvetési tervezet és a hozzá tartozó számítások mutathatják meg, hogy az egyes intézkedésekre pontosan mennyi pénz jut, milyen ütemezéssel valósulnak meg, és mekkora tartalék marad az előre nem látható gazdasági kockázatok kezelésére. A hétfői bejelentések alapján a kormány kijelölte a következő év gazdaságpolitikai irányát, de a költségvetés tényleges mozgásterét végső soron a részletes bevételi és kiadási számok határozzák majd meg.
Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Magyar Péter: 9 százalékra csökken a minimálbér esetén fizetendő szja, duplájára emelkedik a családi pótlék 2027-től
Magyar Péter bejelentette, hogy a jövő évi költségvetés egyik legjelentősebb intézkedéseként tizenkilenc év után, egy lépésben megduplázzák a családi pótlékot.
Hiába hozta haza a Tisza az uniós pénzeket, akadoznak az önkormányzati beruházások: hova lett a pénz?
Több önkormányzati beruházás akadozik a TOP Plusz programban. Brüsszelben a támogatások felhasználásának és a fejlesztések megvalósításának gondjairól beszéltek.
A 2026 tavaszán megválasztott új kormány határozottan támogatja az eurózónához való csatlakozást, célja pedig a maastrichti kritériumok 2030 körüli teljesítése.
Csökkenő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten.
Mutatjuk, melyek voltak a hét legolvasottabb és legérdekesebb hírei a Pénzcentrumon 2026. 42. hetében.
Hétfőn 13 órától ismerteti Magyarország 2027-es költségvetésének alapjait Magyar Péter.
Megszólalt Magyar Péter: rémes szankciót törölhet el az EU Magyarországgal szemben - rengeteg pénzről van szó
A miniszterelnök szerint év végéig meglehet a megállapodás a napi 1 millió eurós migrációs büntetésről.
Meredeken emelkedett a nyersolaj ára pénteken, miután a Hormuzi-szorosban sorra hajtottak végre akciókat az irániak.
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
Ezért nagyon necces az euróbevezetés Magyarországon: olyan skatulyában vagyunk, amiből nehéz lesz kikecmeregni
A probléma az, hogy a növekedési tartalékaink kimerültek az előző pár évben. Ahhoz, hogy ebből kijussunk, ahhoz nem elégséges, és nem is szükséges az euro-csatlakozás.
Éles vitát váltott ki az uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján a szén-dioxid-kibocsátás árazásának kiterjesztése.
A BÉT részvényindexe, a BUX 969,69 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 144 454,77 ponton zárt csütörtökön.
Az Európai Unió egy új, elrettentő erejű kereskedelmi védelmi eszköz kidolgozásába kezdett
Meglepő számok érkeztek a bérekről: ennyivel nőtt a magyarok fizetése, már 740 ezer felett a bruttó átlagkereset
A nettó átlagkereset már közel 520 ezer forint, a bérek reálértéke pedig 8,6 százalékkal nőtt egy év alatt.
Az euró és a svájci frank drágult, a dollár viszont olcsóbb lett a forinthoz képest péntek reggel.
Ha eurót szeretnénk, akkor a csatlakozás előtti néhány évben egyszámjegyű béremelkedésben kell gondolkodni.
A szervezet a társadalmi egyeztetés keretében hivatalosan is benyújtotta javaslatait a Pénzügyminisztériumnak.
Bár tavasz óta érezhetően javult a kormány és a bankszektor viszonya, a hitelintézetek most már konkrét lépéseket várnak a döntéshozóktól.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.