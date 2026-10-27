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London, United Kingdom-January 7, 2012: Sign for Fitch Ratings, on the office building in Canary Wharf. Fitch Ratings -one of the rating agencies play significant roles in the financial system.
Gazdaság

Kimondta a legnagyobb hitelminősítő: Magyarország képes lehet bevezetni az eurót 2032-ben

Pénzcentrum
2026. október 27. 15:44 2 perc

Magyarország legkorábban 2032-ben csatlakozhat az euróövezethez a Fitch Ratings legfrissebb elemzése szerint, feltéve, hogy sikerül tartósan leszorítani a költségvetési hiányt, és az ország 2029-ben belép az ERM-II árfolyam-mechanizmusba - írta a Portfolio.

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A hitelminősítő úgy látja, hogy a csatlakozási feltételek közül a költségvetési kritériumok teljesítése okozza majd a legnagyobb fejtörést, hiszen az Európai Unió jelenleg is túlzottdeficit-eljárást folytat az ország ellen. Az idei évre várt jelentős, 7,5 százalékos hiány után a jövő évi költségvetés már érdemi javulást, 4,9 százalékos hiánycélt tűzött ki. A csökkenő elsődleges hiány, a mérséklődő kamatkiadások és a stabil gazdasági növekedés együttesen segíthet abban, hogy az államadósság a GDP 78 százaléka alatt stabilizálódjon a 2026 és 2027 közötti időszakban.

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A többi konvergenciakritérium teljesítése várhatóan zökkenőmentesebb lesz, ám a tartós dezinfláció továbbra is elengedhetetlen. Bár a forint erősödése az utóbbi időben segítette az áremelkedés lassulását, ez a jótékony hatás várhatóan hamarosan kifullad.

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Az árstabilitást ráadásul továbbra is veszélyezteti a gyors bérnövekedés, a munkaerőhiány, valamint a hatósági árak magas aránya. A Magyar Nemzeti Bank döntése, amelynek értelmében 2028 januárjától 3 százalékról 2,5 százalékra csökkenti az inflációs célját, hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország közelebb kerüljön az Európai Központi Bank elvárásaihoz. Emellett egy hiteles költségvetési stratégia a hosszú lejáratú hozamok mérséklődését is támogathatja.

Az euró bevezetése jelentősen javítaná az ország adósbesorolását, hiszen megszüntetné az árfolyamkockázatot, rugalmasabbá tenné a finanszírozást és mérsékelné a hitelfelvételi költségeket. A Fitch szerint ugyanakkor a közös valuta bevezetését megelőző esetleges felminősítés leginkább azon múlik, hogy Magyarország mennyire képes csökkenteni a költségvetés sérülékenységét, javítani a makrogazdasági stabilitást és megerősíteni a hazai intézményrendszer hitelességét.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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