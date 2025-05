Érik a kötelező rendszámcsere: rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból hamarosan

A 2025-es év 18. hetében sem volt hiány hírekből, érdekes cikkekből. A világ szeme most a Vatikánra szegeződik, a konlávé már akár jövő hét szerdán meghozhatja döntését az új pápáról. A héten Magyarország hivatalosan kérvényezte az Európai Bizottságnál a nemzeti menekülési záradék aktiválását, és új uniós szabályok jönnek a jogosítványokra, melyek a magyar sofőröket is érinthetik. Közeleg a kötelező rendszámcsere határideje is bizonyos autóknál, de még kevés magyar sofőr lépett ez ügyben. A héten a KSH jelentős mértékben felülvizsgálta a korábbi GDP-adatokat, nem lett rózsásabb a kép.

A héten az is kiderült, mikor lesz lomtalanítás Kőbánya és Újbuda területén. Mindkét kerületből még májusban elviszik a lomokat. Minden már ismert budapesti lomtalanítási dátumot ebben a cikkben gyűjtünk.

A jövő héten összeül a pápaválasztó

Amióta húsvéthétfőn Ferenc pápa földi útja véget ért, rengeteg hír látott napvilágot azzal kapcsolatban, hogyan zajlik majd a pápaválasztás 2025-ben, kik az esélyesek rá, hogy elfoglalhatják a szentszéket. Arra is sokan kíváncsiak, hogy mekkora a pápa fizetése, és vajon mennyi vagyonnal rendelkezett Ferenc pápa. A válasz sokaknak meglepő lehet: a katolikus egyház előző vezetője hivatalosan soha nem vett fel fizetést a Vatikántól.

Noha bőséggel járna neki, a jelenlegi számok szerint a pápa havi fizetése mintegy 32 ezer dollár, azaz csaknem 11,5 millió forint havonta. Ezzel szemben Ferenc például személyes anyagi döntéseiben következetesen a szerénységet tartotta szem előtt.

Autós hírek

Kiderült, melyek a legmegbízhatóbb használt autók. Az ADAC legfrissebb lerobbanási statisztikája szerint a fiatal elektromos autók megbízhatóbbnak bizonyulnak, mint a hagyományos belső égésű motorral hajtott járművek. A legtöbb meghibásodást továbbra is a 12 voltos indítóakkumulátor okozza, függetlenül a hajtástípustól. A statisztika meglepetése: a korábban megbízhatóságáról ismert Toyota több modellje is gyenge eredményt ért el:

Még mindig nem állnak jól az európai országok a halálos áldozattal járó közúti balesetek visszaszorításában. Mint egy friss statisztikából kiderül tavaly a nyugat-európai utakon elképesztően sok haláleset történt, és sajnos a Magyarországot is magába foglaló közép-európai régió sem áll valami fényesen. Ha pedig csak a saját statisztikáinkat nézzük, a helyzet még súlyosabb:

Munka, karriek

Az Európai Unió új, 2023-ban elfogadott irányelve alapjaiban változtatja meg a bérezés átláthatóságát: a tagállamoknak 2026. június 7-ig kell nemzeti jogrendjükbe átültetniük azokat az új szabályokat, amelyek célja a nemek közötti bérkülönbség csökkentése. Az irányelv értelmében a munkáltatóknak már az álláshirdetésben vagy az interjú előtt tájékoztatniuk kell a jelentkezőket a fizetésről, tilos lesz a korábbi bérre rákérdezni, és a dolgozók betekintést kérhetnek az azonos értékű munkát végző kollégák bérszintjébe is:

Akár 30-40 százalékos költségmegtakarítást is elérhetnek a hazai cégek diákmunkások alkalmazásával, így nem meglepő módon a diákmunka iránti kereslet évről-évre mintegy 10 százalékkal nő Magyarországon. A Pénzcentrum információi szerint a diákok rész-, vagy teljes munkaidőben akár bruttó 180 000-420 000 Ft/hó jövedelmet realizálhatnak, amely 25 éves kor alattiaknál egyben a nettó összeget is jelenti:

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint 2025 februárjában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 661 400, míg a nettó átlagkereset 455 000 forint volt, ami januárhoz képest csökkenést jelent. Az elmúlt években a bruttó átlag- és mediánbérek összességében növekvő tendenciát mutattak Magyarországon, ugyanakkor havi szinten jelentős ingadozások figyelhetők meg, elsősorban az év végi bónuszok és egyszeri kifizetések hatására. Elemzésünkben részletesen bemutatjuk a 2021 és 2025 közötti időszak kereseti változásait, a szektorok közötti különbségeket, és megvizsgáljuk, hogy a rövid távú bérhullámzások mögött milyen gazdasági tényezők húzódnak meg:

Évről évre nagy dilemma az egyetemi képzésen gondolkodó fiatalok számára, hogy olyasmit válasszanak, ami nemcsak egy diplomát ad a kezükbe, hanem valódi, piacképes tudást is. A pénzügy és számvitel szak az utóbbi években újra előtérbe került. De mi vár azokra, akik elvégezték? Milyen gyorsan lehet előrelépni? Mennyit számít a mesterszak, és hogyan változtatja meg a munkát az automatizáció és a mesterséges intelligencia? Milyen buktatói lehetnek a pályakezdésnek, és miért nem monoton mégsem ez a gyakran annak tartott szakma? Lakatos László Péterrel, a Corvinus Egyetem intézetvezető egyetemi docensével beszélgettünk:

2025-ben három szombati pihenőnapot is áthelyeznek, hogy kettő pénteket és a december 24-ét előre ledolgozva hosszabban pihenhessenek a dolgozók. Az első ilyen ledolgozós szombat májusban esedékes, a másik októberben lesz majd. Így a húsvéttal, pünkösddel és karácsonnyal együtt összesen 5 hosszú hétvége jut 2025-re. Van azonban értelme ezeknek a kötelezően áthelyezett napoknak? Nem lenne jobb, ha a dolgozóknak inkább több szabadnap jutna, és eldöntenék, mikor akarják kivenni? Nem lehetne megadni végre a december 24-ét ahelyett, hogy mindig előre le kell dolgozni? A Pénzcentrum olvasói szavaztak:

Miközben öt év alatt megduplázódott a nettó mediánkereset Magyarországon, az adatok mögé nézve már korántsem ennyire rózsás a kép. A legrosszabbul keresők bére például alig haladja meg a minimálbért, miközben a legjobban keresők már nettó egymillió forint felett visznek haza havonta:

Otthon, lakás

Többek között a zöld és fenntartható jövőt támogató pályázati forrásokról, európai jó gyakorlatokról, valamint zöld és fenntartható önkormányzati beruházásokról tartottak nemzetközi szemináriumot a héten a Polgármesterek Európai Szövetsége és Liepāja város önkormányzata. Az eseményre a Pénzcentrum is meghívást kapott, ahol elsősorban arra a kérdésre kerestük a választ, hogyan lehet egy város zöld, fenntartható és gazdaságosan működtethető ma?

Egyre csökken Budapest lakossága, a megyeszékhelyekről is óriási kiáramlás történt az utóbbi években. Úgy tűnik, a nagyvárosi életforma egyre kevésbé népszerű, illetve megfizethető. Akad azonban olyan város és néhány fővárosi kerület, ahol gyarapodás vagy stagnálás látszik a lakószámban. A Pénzcentrum friss elemzésében legnagyobb városainkat és a budapesti kerületeket vizsgáltuk, hogyan változott az állandó lakosság:

Bolt, vásárlás

2024-ben 126 fogyasztóvédelmi hatósági eljárás indult a jótállással kapcsolatos panaszok miatt, amelyek közül 73 esetben jogsértést állapítottak meg, összesen 34,7 millió forint bírságot kiszabva - közölte a Pénzcentrum kérdésére a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Kiemelték, hogy a fogyasztók gyakran nincsenek tisztában a jótállás és kellékszavatosság közötti különbséggel, és sok esetben a garanciális jogok érvényesítésével kapcsolatos szabályokkal sem. Sokan talán nem tudják, de 2025-től már lehetőség van online formában kérni a garanciához, jótálláshoz kapcsolatos dokumentumokat, ez előnyös lehet a vásárlók számára, hiszen egyszerűsíti az igényérvényesítést, és a forgalmazók is sokat spórolhatnak vele - tudtuk meg egy erre szakosodott szolgáltatócégtől:

Könnyen lehet, hogy hamarosan nem csak a 30 fajta élelmiszer, hanem a háztartási- és más piperecikkek esetében is új árakat találhatunk a boltokban. A kormány ugyanis túl magasnak gondolja egyes termékek árrését, és gondolkodik a kiterjesztésen. De tényleg annyit drágultak az elmúlt időszakban ezek az emlegetett termékek, hogy erre van szükség?

Miközben a budapesti elsődleges bevásárlóközpontokban szinte teljes a kihasználtság, az országos boltzárási statisztikák és az eladó üzlethelyiségek számának csökkenése kettős képet fest a kiskereskedelmi ingatlanpiacról. A KSH adatai ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy országosan hétezerrel csökkent a működő üzletek száma 2024 közepére:

Utazás, vendéglátás, turizmus

Ahogy közeledik a nyár, országszerte életre kelnek a vízparti vendéglátóhelyek. A CashTag stábja ezúttal a Tatai-tó partján nézte meg, hogyan alakulnak az árak az előszezonban, és mire számíthatunk a főszezonban. Spoiler: a hekk ára most is forró téma:

A Pénzcentrum a helyszínen, a Balatonnál készült összeállítása alapján kiderül, hogy a közelgő hosszú hétvége és az előszezon alatt mennyiért is hajthatjuk álomra fejünket a magyar tenger szálláshelyein. Szakemberek arra figyelmeztetnek, bár legfeljebb öt százalékos emelésre számítanak a 2024-es évhez képest, a jelenlegi árak a főszezon beköszöntével júliusban, augusztusban még emelkedhetnek:

Itt van május 1-je, és az előrejelzések szerint bizony az időjárás is kifejezetten nyáriasnak ígérkezik. Több vidéki fürdő is erre időzítette a külső strandmedencék megnyitását. Összegyűjtöttük hát, hol mindenhol lehet már most megmártózni, de azt is megmutatjuk, mely strandok nyitnak később. Cikkünkben azt is körbejártuk, hogyan alakulnak idén a vidéki termál- és strandfürdők jegyárai:

Egyre szélsőségesebb időjárási helyzetek alakulnak ki napjainkban a Balatonon, és emiatt egy komolyabb alkalmazkodási stratégiákra van szükség a fenntartható jövő érdekében. Ezeket a hatások ma már mi, a balatoni vendégek is a saját bőrünkön érezzük. Sűrűsödő viharjelzések, undorító algásodás, jégeső és szélviharok. A Balaton Fejlesztési Tanács földnapi konferenciáján a Pénzcentrum is részt vett, ahol kiderült: a Balaton időjárása meglehetősen összetett dolog és bizony meglehet, hogy ezen a nyáron nekünk is szembe kell néznünk a változékonyságának az árnyoldalaival.

Egészség

Magyarországon az elhízás és az abból fakadó betegségek súlyos népegészségügyi problémát jelentenek. Sokan mégis tévesen hiszik, hogy a karcsú testalkat megvéd a cukorbetegségtől. A valóság azonban az, hogy az egészséges élethez nem csupán a súly számít – az izomtömeg szerepe kulcsfontosságú. Mostani cikkünkben amellett, hogy bemutatjuk, mennyire súlyos betegség ma ez Magyarországon, erről a fontos tévhitről is lerántjuk a leplet.

Mi történt a nagyvilágban?

Donald Trump újra és újra belengeti a lehetőséget, hogy harmadszor is elnökjelölt lesz – annak ellenére, hogy az amerikai alkotmány ezt egyértelműen tiltja. Bár a jogi és politikai realitások kizárják egy harmadik ciklus esélyét, Trump mégis ügyesen használja a bizonytalanságot, hogy megőrizze befolyását a republikánus pártban és az amerikai közéletben.

Az elmúlt húsz év kereskedelmi adatai azt mutatják, hogy az EU és Kína több területen is megelőzte az USA-t, és új dinamikát alakított ki a világkereskedelemben. Milyen következményekkel jár mindez az amerikai vámstratégia szempontjából – és milyen tanulságokat tartogat a jövőre nézve? Két szemléletes térképen néztük meg, hogyan is rendeződött át az USA, az EU és Kína világgazdasági erőviszonyrendszere.

A Forbes 2025-ös listája szerint világszerte több mint 3 000 dollármilliárdos él, Magyarországról mindössze négyen kerültek fel a rangsorra. Közülük Mészáros Lőrinc a leggazdagabb, 3,6 milliárd dolláros vagyonával a globális lista 1015. helyét foglalja el. A Pénzcentrum gyűjtése szerint bár ezzel megelőz több régiós gazdagot, például Andrej Babist vagy Ion Stoicát, a térség élvonalához képest mégis messze van. Mint összesítésünkből kiderült, itthon és a környező országokban összesen 52 dollármilliárdos él, akik együttesen 230,9 milliárd dollárt birtokolnak:

A horvát kormány pénteken újabb árintézkedésről fogadott el határozatot. A kiskereskedőknek május 15-től naponta frissíteniük kell az általuk forgalmazott termékek árát, mégpedig olyan digitális formában, amely lehetővé teszi a különböző automatikus programok számára az árak valós idejű összehasonlítását:

A pápaság az egyik legnagyobb világhatalmi tisztség, így nem véletlen, hogy a közelgő pápaválasztásokat mindig kiemelt figyelem övezte a történelem során. Nincs ez másként most sem, ám a tét talán a korábbiaknál is nagyobb Magyarország számára. A május 7-én kezdődik az eddigi legglobálisabb konklávé, ahol a lehetséges, erős jelöltek között egy magyar bíboros, Erdő Péter, Esztergom-Budapest bíboros érsekének neve is felmerült. A Vatikán ma szinte felfoghatatlan mértékű ingó- és ingatlan vagyonnal rendelkezik, bár az ezzel kapcsolatos információk gyakran nem publikusak és a kiadások természete is igen árnyalt. Ebben a cikkben arra a kérdésre keressük többek között a választ, hogy mitől olyan felfoghatatlan méretű a Vatikán vagyona:

