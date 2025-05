Ezek most a legmegbízhatóbb használt autók a piacon: szinte lehetetlen velük mellényúlni?

Az ADAC legfrissebb lerobbanási statisztikája szerint a fiatal elektromos autók megbízhatóbbnak bizonyulnak, mint a hagyományos belső égésű motorral hajtott járművek. A legtöbb meghibásodást továbbra is a 12 voltos indítóakkumulátor okozza, függetlenül a hajtástípustól. A statisztika meglepetése: a korábban megbízhatóságáról ismert Toyota több modellje is gyenge eredményt ért el.

Ahogy egyre több elektromos autó kerül az utakra, úgy nő az e-autókhoz köthető meghibásodások száma is: 2024-ben 43 678 alkalommal hívták az ADAC-ot segítségért az e-autó-tulajdonosok, ami 46%-os növekedést jelent 2023-hoz képest - ismertették a statisztikáikat. A Német Autóklub szerint ez az emelkedés nem ad okot aggodalomra, teljesen természetes jelenség, hiszen összességében az elektromos járművek száma nő - és ezzel párhuzamosan nagyobb is a merítés a legfrissebb lerobbanási statisztikák kiértékelésénél.

Emellett megjegyzik, hogy az értékelési időszak is kibővült: két éve még csak a 2020-ban forgalomba helyezett járműveket lehetett összehasonlítani. Tavaly bekerültek a 2021-es első forgalomba helyezésű modellek is, idén pedig már a 2022-es modellek is szerepelnek. Így most először három évjárat is

A lerobbanások fő oka: indítóakkumulátor

Évek óta a legtöbb problémát az indítóakkumulátor okozza: például 2015-ben a lerobbanások 35,7%-a a 12 voltos akkuhoz volt köthető. A koronavírus-járvány csúcsán, 2020-ban ez az arány 46,3%-ra ugrott, mivel az autókat ritkán vagy egyáltalán nem használták, azaz az akksik is gyakrabban merültek le. A szervezet szerint a 2024-es adatokat vizsgálva a lerobbanások 44,9%-át még mindig az akkumulátor okozta.

A második leggyakoribb ok a motorral vagy a motorvezérléssel kapcsolatos problémák (22,1%). Belső égésű motoroknál ez az injektor és a gyújtás, e-autóknál a nagyfeszültségű rendszer. Jóval kisebb arányban következnek a generátor, az indítómotor, az elektromos hálózat vagy a világítás hibái (10,6%), majd a gumiabroncs (8,8%) és a zárak hibái (6,9%).

A lerobbanási statisztikában összesen 159 modellsorozatot értékeltek, körülbelül 20 autómárkától. A vizsgálat alapját a 2024-es évben bekövetkezett összes lerobbanás képezte, amelyek két–kilenc éves járműveket érintettek (tehát 2015–2022-es első forgalomba helyezésűeket). Ahhoz, hogy egy modellsorozat statisztikai értékelésre alkalmas legyen, legalább 7000 regisztrációval kell rendelkeznie két éven belül. Ha ez a feltétel teljesül, akkor minden évjáratot értékelnek, amely legalább 5000 példányban forgalomba került.

A kevesebb regisztrációval rendelkező modellek alapvetően nem szerepelnek a statisztikában. A nyilvánvalóan önhibás okokat, például az üres üzemanyagtartályt sem számítják be a modellspecifikus lerobbanások közé, mivel ezek nem az autó hibájából adódnak. Az összegzés szerint a megbízható modellcsaládok választéka minden kategóriában továbbra is jó. Az alacsony meghibásodási arány nem minden esetben jár magas vételárral. Csak a felső-középkategóriában válik szűkössé azon márkák köre, amelyek következetesen legalább jó értékeket érnek el. Minden évben kiemelkedően teljesít (ismét) az Audi A4 és a BMW X3. Tavaly ez még a BMW 1-es és 3-as sorozatára is igaz volt, melyek azonban 2019-es első forgalomba helyezésük alapján „csak” a jó, de nem a nagyon jó kategóriába kerültek.

A Hyundai most először szolgál különösen meghibásodásra hajlamos modellekkel: az i10 (2018) és az i20 (2014) került ebbe a kategóriába.

A Toyota szokatlanul gyenge teljesítménye

Feltűnően rosszul szerepelnek a Toyota modelljei immár második éve - ez alól az Aygo kivétel, az a legjobbak között van. Ez szinte minden évjáratot érint a Toyota C-HR és RAV4 esetében, a Yaris és Yaris Cross modelleknél pedig a fiatalabb évjáratok problémásak. Ezek a magas lerobbanási arányok meglepők, hiszen a Toyota korábban joggal vívta ki a megbízhatóság hírnevét.

A márka elmondása szerint ezeknél a modelleknél indítóakkumulátor-problémák jelentkeztek. Az akkumulátor nem tudta felvenni a szükséges töltőáramot. Az érintett járművekben sokszor már erősebb akkumulátorra cserélték – ingyenesen a gyári garancia keretében, vagy egyéni méltányossági alapon. Az új járműveket már nem szerelik a problémás akkumulátorral. A cég közleményt is küldött a németeknek a problémákról:

„A Toyota átfogóan kivizsgálta a 12 voltos akkumulátorok problémáját. Ennek keretében optimalizáltuk a gyártástól az autóátadásig tartó teljes folyamatot. Így biztosítjuk, hogy járműveink feltöltött és működőképes akkumulátorral kerüljenek átadásra.

A Yaris és Yaris Cross modellek esetében 2024 februárjában új, megnövelt töltőkapacitású akkumulátort vezettünk be szervizintézkedésként. Ez különösen a rövid távú használat esetén biztosítja az elegendő töltést. Ez a nagyobb teljesítményű akkumulátor 2024. november 24. óta gyártásban van, és beépítésre kerül mindkét modellben. Ezenkívül a MyToyota alkalmazás Connected Service funkciójába integráltunk egy akkumulátorfigyelőt is. Az applikáció tájékoztatja az ügyfeleket az akkumulátor töltöttségi állapotáról.”

Ezek a legmegbízhatóbb használt autók

Az ADAC kategóriánként összegezte a statisztikákat. Ez alapján kiderült, hogy a miniautók között a Suzuki Ignis folyamatos teljesítményével és megbízhatóságával az élre tört. A Toyota Aygo is továbbra is megbízhatónak számít. A VW up! 2016-os gyártási évtől kezdődően szintén rendkívül megbízható. Ugyanakkor negatív példák is akadnak: a Smart forfour és fortwo továbbra is hírhedten meghibásodásra hajlamos, legalábbis a belső égésű motorral szerelt változatok esetén. A 2020-as első forgalomba helyezési évtől kezdődően szinte kizárólag elektromos változatokat adtak el, ezek meghibásodási mutatói lényegesen jobbak a korábbi évekhez képest.

A megbízható kisautók között a BMW i3 továbbra is erős szereplő. Ezen kívül számos más modell is átlagon felüli megbízhatóságot mutat, például: Audi A1, MINI, Suzuki Vitara, Mazda 2, Dacia Sandero, Peugeot 2008, Seat Ibiza, Skoda Fabia és VW Polo. Ugyanakkor negatív példák is akadnak: a Renault Clio és a Toyota Yaris rendre magas meghibásodási mutatókkal küzdenek. Népszerűségük ellenére nem tudják felvenni a versenyt a többi kisautóval megbízhatóság terén.

Az alsó-középkategóriában számos olyan modell található, amelyek alacsony meghibásodási arányt mutatnak. A BMW az élen áll, őt követi az Audi és a VW, összességében nagyon alacsony mutatókkal. A Seat és a Skoda szintén jól teljesít. A Mercedes A- és B-osztálya szintén megbízhatónak bizonyul, ugyanakkor a Citan modellnél minden korosztályban problémák jelentkeznek. A Mazda CX-5, a Mitsubishi ASX és a Volvo XC 40 szintén kiemelkednek megbízhatóságukkal. Ezzel szemben több középkategóriás modell mutat negatív tendenciát: a Toyota C-HR a sereghajtó a nagyon magas meghibásodási arányaival. A Dacia-, Renault-, Peugeot- és Ford-modellek különösen idősebb járműveknél szerepelnek rosszul. A Nissan Qashqai és a Ford Kuga minden évjáratban magas meghibásodási aránnyal küzd.

A középkategóriában a pozitív példák között továbbra is az Audi és a BMW vezeti a listát, őket a Mercedes követi, bár megbízhatóságuk nem éri el előbbiek szintjét. A Volvo XC60 és a VW Passat szintén megbízhatóak. A statisztikában most először szerepel a VW ID.4, és azonnal nagyon megbízhatónak minősült. A negatív oldalon a Toyota RAV4 a legrosszabb a kategóriájában magas meghibásodási értékeivel. Ezen kívül a családi autók, mint a Ford Mondeo és S-Max, az Opel Insignia, a VW Sharan és a Seat Alhambra is meghibásodásra hajlamosak.

A felső-középkategóriában továbbra is az Audi és a BMW modellek dominálnak a megbízhatósági listák élén. A Mercedes esetében az idősebb E-osztály jól ismert problémái továbbra is fennállnak, míg a VW és a Skoda megbízható alternatívát kínál. Negatív példák ebben a kategóriában az Opel Vivaro és Zafira (Life), valamint a Renault Trafic. Ezeknél a modelleknél fokozott meghibásodási arány és megbízhatósági problémák figyelhetők meg, amelyek megkülönböztetik őket másoktól a kategóriában.

Összehasonlítás: e-autó kontra belső égésű

Gyakrabban robbannak le az elektromos autók, mint a hagyományosak? Nos, mint kiderült, a fiatal e-autók kevesebb lerobbanást produkáltak, mint azonos korú benzines vagy dízel társaik. Tavaly még csak a 2020-as és 2021-es első forgalomba helyezésűeket lehetett összevetni. Idén azonban már a 2022-esek is bekerültek az értékelésbe. Megjegyzik, az összehasonlítás egyik korlátja, hogy Németországban az autók átlagéletkora 10 év, míg az elektromos járművek zöme még nagyon fiatal. Márpedig az idősebb járművek hajlamosabbak a hibákra – így a teljes állomány összehasonlítása nem lenne korrekt.

2024-ben 1000 négyéves belső égésű autóra 12,9 lerobbanás jutott, míg ugyanez az arány az e-autóknál csak 8,5 volt. A 2–4 éves autók csoportját tekintve: belső égésűeknél 9,4, e-autóknál csupán 3,8 lerobbanás jutott ezer járműre.

A csökkenő lerobbanási arány az e-autóknál azzal magyarázható, hogy a kezdeti hibák jelentős részét már kiküszöbölték a gyártók. Kiderült, a 2020–2022-es évjáratok alapján az indítóakkumulátor függetlenül a hajtástól a fő meghibásodási ok. E-autóknál a lerobbanások 50%-a, míg belső égésűeknél 45%-a köthető hozzá.

Az e-autóknál gyakoriak a fedélzeti elektronika hibái – ennek oka, hogy a 12 voltos akkumulátor érzékeny a lemerülésre, amit a gyártók alábecsültek. A felhasználók ugyanis gyakran „felébresztik” autóikat az applikáción keresztül – ez pedig lemeríti az akkumulátort.

A „motor, motorvezérlés” kategóriában 1000 járművet vizsgálva a belső égésű gyakrabban hibásodik meg, mint egy e-autó. Ez az e-hajtás egyszerűbb felépítésének köszönhető: míg a belső égésű motor több száz alkatrészből áll (dugattyúk, szelepek, turbók), az e-motor gyakran csak egy mozgó részből – a rotorból – áll. Kevesebb alkatrész = kevesebb hibalehetőség. Ráadásul az e-autók nem igényelnek motorolajat, ami szennyeződve károsíthatná a motort, és kevésbé termelnek hőt, mint a forrón működő belső égésűek. A zárakkal kapcsolatos hibák gyakoribbak a hagyományos autóknál. Az e-autók gyakran applikáción vagy a gyártón keresztül nyithatók, így ha például bent marad a kulcs, nem feltétlenül kell segítség.

A legfrissebb adatok alátámasztják: az elektromos autók megbízhatóbbak, mint a hagyományosak – legalábbis a fiatalabb modellek esetében. Az alacsony hibaarányt idősebb modellek is produkálhatják – különösen a BMW és Audi modelljei, de a VW-csoport többi tagjánál is megfigyelhető ez a tendencia.