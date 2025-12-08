3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)

Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.

A kedvező kamatszintnek köszönhetően az új lakásszámla nemcsak a piaci hitelekkel szemben kínál vonzó feltételeket, hanem versenyképes megoldást jelent az Otthon Start Program államilag támogatott hitele mellett is – különösen azok számára, akik nem jogosultak a támogatott konstrukcióra, mégis kiszámítható, biztonságos finanszírozást keresnek lakáscéljaik megvalósításához. Az új konstrukció igazi jolly joker, hiszen a megtakarítást és az alacsony, akár 3,5%-os kamatozású lakáskölcsönt egyesíti egyetlen, személyre szabható formában. (THM: 5,04–5,31%)2,3

A Fundamenta megújult termékének hitelkamata rendkívül kedvező a többi piaci kamatozású hiteltermékekkel összevetve. Az akár 3,5 %-os kamat már az a szint, aminek köszönhetően a konstrukció az Otthon Start program mellett is versenyképes tud maradni, illetve azoknak is vonzó alternatívát kínál, akik nem jogosultak az államilag támogatott kedvezményes hitelre. (referencia THM kamatbónusszal: 5,04–5,31%)2,3

A termék, amely minden élethelyzethez alkalmazkodik

Az október végétől elérhető, újragondolt Otthontervező Lakásszámla a tudatos előtakarékosságot ötvözi a Fundamenta kedvező lakáskölcsön ajánlatával, így teljes körű megoldást kínál az otthonteremtéshez.

A termék legnagyobb előnye a tervezhetőség és kiszámíthatóság. A havi megtakarítás 10.000 és 100.000 forint között szabadon választható, ezáltal mindenki rugalmasan, a saját pénzügyi lehetőségeihez mérten alakíthatja vállalásait. Magasabb vállalt befizetéssel a szerződéses összeg elérheti a 40 millió forintot is, vagyis akár a teljes lakásprojekt finanszírozása megoldható egyetlen szerződéssel, ugyanakkor a szerződések száma nincs limitálva, így több is köthető.

A megtakarítási időszak végén az Otthontervező Lakásszámla nemcsak a felhalmozott összeghez ad hozzáférést, hanem a fix, akár 3,5%-os (referencia THM: 5,04–5,31%) kamatozású lakáshitelhez is. Ez a kamatszint lényegesen alacsonyabb, mint a 6,5–7% körül mozgó piaci átlag, így azoknak szintén jó alternatíva, akik a biztonságos, kiszámítható hitelfelvételt részesítik előnyben. Mindemellett a megújult lakásszámla versenyképes megoldást nyújt azoknak is, akik nem jogosultak az Otthon Start programra.

Akik inkább saját forrásból szeretnék megvalósítani terveiket, azoknak az elérhető Önerő Bónusz akció további előnyt jelent. Az évi 5% kamatbónusz mellé ugyanis akár 30% extra bónusz is gyűjthető, így összesen 35% kamatbónusz érhető el. (EBKM: 3,83-3,90%)1 Ez jó választás, ha biztonságos és magas hozamú formában szeretnénk felkészülni a jövőbeni lakásvásárlásra.

Most még könnyebb elindulni - Akciók és kedvezmények a Fundamentánál

A Fundamenta most többféle kedvezménnyel segíti azokat, akik tudatosan szeretnének előre tervezni és biztonságos alapot teremteni otthonaikhoz, illetve minimalizálni szeretnék az indulási költségeket. Könnyű Start akció: Azoknak ideális, akik MBH Bank számláról indítják megtakarításukat.

Első Lépés akció: Azoknak javasoljuk, akik egyszerűen és kényelmesen szeretnék elindítani megtakarításukat, az első éves megtakarítási összeg egyösszegben való befizetésével, így a következő 12 hónapban nincs további teendő.

Hűség akció: Azon ügyfeleink lojalitását díjazzuk vele, akiknek a szerződése az elmúlt 6 hónapban teljesítette a kiutalás feltételeit és most kötnének egy újat.

További kedvezmények is elérhetők az Otthontervezővel:

EXTRA Jóváírás akció: mellyel a szerződéses összeg 1,25–1,75%-ának megfelelő jóváírás érhető el, amennyiben az ügyfél számlanyitási díjjal köti meg a szerződését. Ez a 40 milliós szerződéses összeg esetén 700.000 Ft. (EBKM: 0,77-1,22%) 5

Gyerek akció: abban az esetben, ha a szerződés kiskorú kedvezményezett nevére szól, az alap 5% kamatbónuszon túl további fix 5% bónusz vehető igénybe. (EBKM: 0,92%-2,8%)1

Rugalmas futamidő és teljes körű tanácsadás

Az Otthontervező Lakásszámla 4 különböző futamidővel (58, 100, 125, 159 hónap) és széles megtakarítási sávval (10.000–100.000 Ft/hó) igényelhető, így minden ügyfél megtalálhatja a saját elképzeléseihez illő konstrukciót.

A Fundamenta közel három évtizedes tapasztalatával és országos, mintegy 1500 fős Személyi Bankár hálózatával biztosít személyre szabott segítséget, akár online, akár otthonunk kényelmében. A Személyi Bankárok szakértői tudással támogatják az ügyfeleket abban, hogy az Otthontervező Lakásszámla minden elemét – a lakáshitel feltételeit és az aktuálisan elérhető indulási kedvezményeket is beleértve – egyéni céljaikhoz alakíthassák.

A megújult Otthontervező Lakásszámla elérhető a Személyi Bankárok mellett az MBH Bank fiókjaiban és a Fundamenta partnereinél is. Legyen szó megtakarításról, kedvező hitelről vagy a kezdeti költségek minimalizálásáról, a Fundamenta új Otthontervező Lakásszámlája rugalmas megoldást kínál mindenki számára saját lakáscéljainak megvalósításához.

A jelen tájékoztatás nem tekinthető a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részéről hivatalos ajánlattételnek, az itt leírtak kizárólag a figyelemfelkeltést célozzák. A tájékoztatás nem teljeskörű, a termék részletes feltételeit az Üzletszabályzat, valamint a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által nyújtott termékekről és azok feltételeiről szóló hirdetmény tartalmazza.

1 A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az EBKM értékét a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően havi 20.000 forint, továbbá havi 100.000 forint folyamatos betételhelyezést feltételezve is meghatározta.

2A lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdés szerint számított referencia THM érték 5,04%, amely az Otthontervező Lakásszámla 125 számú módozatra (10 év 5 hónap megtakarítási idő) vonatkozik. Reprezentatív példa lakáskölcsönre: a szerződéses összeg 3.480.000 forint, ebből a lakáskölcsön teljes összege 2.003.301 forint; a kölcsönkamat mértéke évi fix 4,1%, 113 hónapos futamidőre. A hitel teljes díjában foglalt, jelzálogbejegyzéshez kapcsolódó díjak: 70.700 forint. Havi törlesztőrészlet 21 682 forint, a törlesztőrészletek száma 112, a törlesztőrészletek összege 2.419.454 forint. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2.484.454 forint.

3 A lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdés szerint számított referencia THM érték 5,31%, amely az Otthontervező Lakásszámla 159 számú módozatra (13 év 3 hónap megtakarítási idő) vonatkozik. Reprezentatív példa lakáskölcsönre: a szerződéses összeg 3.460.000 forint, ebből a lakáskölcsön teljes összege 1.998.949 forint; a kölcsönkamat mértéke évi fix 4,5%, 139 hónapos futamidőre. A hitel teljes díjában foglalt, jelzálogbejegyzéshez kapcsolódó díjak: 70.700 forint. Havi törlesztőrészlet 18.684 forint, a törlesztőrészletek száma 138, a törlesztőrészletek összege 2.569.455 forint. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2.634.455 forint.

5 A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az EBKM értékét a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően havi 40.000 forint, továbbá havi 100.000 forint folyamatos betételhelyezést feltételezve is meghatározta.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A becslés tartalmazza az értékbecslés, a tulajdoni lap és a jelzálogbejegyzés kapcsán felmerülő díjakat és költségeket, mely összeg a konkrét hitelügy kapcsán változhat, figyelembe véve a mindenkori hatósági, illetve harmadik fél által meghatározott költségek módosulását is.

(x)