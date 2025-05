Megy a trükközés a magyarok pihenőnapjaival: a dolgozók húzhatják a rövidebbet?

2025-ben három szombati pihenőnapot is áthelyeznek, hogy kettő pénteket és a december 24-ét előre ledolgozva hosszabban pihenhessenek a dolgozók. Az első ilyen áthelyett pihenőnap és ledolgozós szombat májusban esedékes, a másik októberben lesz majd. Így a húsvéttal, pünkösddel és karácsonnyal együtt összesen 5 hosszú hétvége jut 2025-re. Van azonban értelme ezeknek a kötelezően áthelyezett napoknak? Nem lenne jobb, ha a dolgozóknak inkább több szabadnap jutna, és eldöntenék, mikor akarják kivenni? Nem lehetne megadni végre a december 24-ét ahelyett, hogy mindig előre le kell dolgozni? A Pénzcentrum olvasói szavaztak.

Ahogy azon kapja magát az ember, hogy szépen lassan egyre rövidülnek a nyári szünetek, míg hosszabbodik a téli és tavaszi szünet, úgy a pihenőnapok átpakolgatása is nagy trend lett az utóbbi években. Ahogy 2025-ben, úgy 2026-ban is három áthelyezett pihenőnap lesz. De vajon elégedettek ezzel a rendszerrel a magyar dolgozók? Megkérdeztük.

A Pénzcentrum olvasóinak csak kisebb részének tetszik ez a jelenlegi rendszer, miszerint a kormány előre kiadja a ledolgozandó szombatok listáját és hosszú hétvégeket alakít ki ott, ahol a munkaszüneti napok keddre vagy csütörtökre esnek. Az olvasóink 17,8 százaléka szereti abszolút ezt a rendszert, 9,4 százalék pedig inkább dolgozik néha kötelezően szombaton, hogy cserébe máskor hosszabban pihenhessen:

Az olvasók 35,6 százaléka szerint azonban sok értelme nincsen ezeknek az áthelyezett munkanapoknak, viszont abban egyetértenek, hogy a december 24-ét igazán megadhatnák munkaszüneti napnak. Ezt a javaslatot eddig is mindig leszavazták, a tavalyi népszavazási kezdeményezést pedig elutasította a Kúria. Ehhez képest most már mindig, ha 24-e hétköznapra esik, le kell dolgozni az egyik decemberi szombaton. A kormány a december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításával kapcsolatos álláspontja már csak azért is érthetetlen, mert az EU-ban Magyarországon van az egyik legkevesebb hivatalos ünnepnap és munkaszüneti nap. Ha a nagypénteket meg lehetett adni, érthetetlen miért kell minden évben a december 24-ét még mindig ledolgozni előre. A gazdasági okokat amire hivatkozni szoktak, már régen és több soron cáfolták.

10 olvasónk közül 1 arra szavazott, hogy a ledolgozós szombatok rendszere helyett megadhatnák ezeket a potya hétfőket és péntekeket azok helyett az ünnepnapok helyett, amelyek "elvesznek". 2025-ben március 15-e szombatra esett és november 1-je is szombatra fog. Tehát kettő ünnepnap kvázi megy a levesbe. 2026-ban pedig ez a két ünnepnap vasárnapra fog esni. Szinte minden évben van elvesző ünnepnap, ami hétvégére esik, majdnem ugyanannyi, ahány ledolgozós szombat. Ha a december 24-ét megadnák munkaszüneti napnak, éppen egálban is lennénk.

Az olvasók 10,3 százaléka a végtelenül individualista táborba tartozik: szerintük járjon több szabadnap és mindenki kiveszi amikor akarja. Biztos lennének, akik ugyanúgy kiegészítgetnék maguknak az ünnepnapokat hosszúhétvégékké, ahogy most is csinálja sok dolgozó a szerdai ünnepnapokkal is. Viszont lenne, aki máskor venné ki, és nem akarna szombaton dolgozni sem.

Egész sokan vannak, akik szerint pedig egyszerűen nincs értelme az áthelyezett pihenőnapoknak, kár ezzel szórakozni. Illetve az olvasók 2,8 százalékának depresszív véleménye a kérdésről, hogy "Minek vannak egyáltalán ünnepnapok?".

Az áthelyezett napokkal egyre több az anomália

Egyre több anomáliát okoznak ezek a mesterségesen kialakított hosszú hétvégék. Idén például a húsvét egészen későre esett, közel május 1-jéhez. Ez azt eredményezi, hogy az április 14-ig héten és az azt követőn is négy munkanap volt, majd a következő héten csak három a május 1-től kezdődő négynapos hétvége miatt. Így sok munkahelyen nehéz érdemi munkát végezni, az iskolákban bizonyára sokat tanulnak a gyerekek a tavaszi szünet utáni három napban, amit egy újabb hosszú hétvége követ (már aki nem lett közben beteg).

Vagy említhetjük a családi pótlék utalást is: mivel a május négynapos hosszúhétvégével kezdődik, csak 6-án jön a pénz. Ahogy egyébként a 2026-os év is négynapos hétvégével fog kezdődni, így január 6-án érkezik majd a családi pótlék.

Állandó kérdés az is, hogy hogy lesznek nyitva a boltok, plázák, patikák, stb. az áthelyezett napok miatt. A boltok most a májusi hétvégén például május 1-jén zárva vannak, majd két napon át szombati nyitvatartással és egy napig vasárnapi nyitvatartással várják a vásárlókat. Viszont sok olyan üzlet, vagy szolgáltatás, ami kisvállalkozás, inkább bezár a hosszúhétvégékre is, tehát nem vehetjük biztosra, hogy a nagyobb boltláncokon túl a kisebb üzletek is nyitva lesznek.

A nyitvatartásnál még frusztrálóbb, hogy éppen milyen menetrend szerint közlekednek bizonyos járatok. A 4-6-os villamos menetrendje a körúton valószínűeg nem változik érezhetően, de a vidéki helyközi járatoknál gyakran nagy különbésg van egy szombati vagy pénteki menetrend között.

