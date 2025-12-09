A KSH adatai szerint 2025 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Kiderült, ők utaznak Moszkvába Szijjártó hatalmas üzleti küldöttségével: mit akarunk venni Putyinéktól?
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagyszabású magyar üzleti delegáció élén utazik Moszkvába. A küldöttségben vélhetően a Mol, az MVM és a Richter képviselői is helyet kaptak - írja a Telex.
A külügyminiszter Facebook-oldalán jelentette be az utazást, hangsúlyozva: "A szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban. Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába." A delegáció pontos összetételéről azonban nem közölt részleteket, a külügyminisztérium pedig egyelőre nem válaszolt az ezzel kapcsolatos megkeresésekre.
A moszkvai tárgyalásokról először Orbán Viktor miniszterelnök tett említést szombaton Kecskeméten, ahol a Messzi István Sportcsarnokban Csiszár Jenőnek nyilatkozva kiemelte, hogy a delegáció kifejezetten gazdasági együttműködésekről fog tárgyalni, mivel véleménye szerint a háború és a szankciók rendszere előbb-utóbb véget ér.
Korábban az Interfax orosz hírügynökség arról számolt be, hogy Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin novemberi találkozóján szóba került az amerikai szankciókkal sújtott orosz olajtársaságok külföldi érdekeltségeinek esetleges magyar felvásárlása is. November végén a Reuters hírügynökség közölte, hogy a Mol részesedést szerezhet a szintén szankciók által érintett szerb NIS vállalatban.
December folyamán a Reuters három, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva arról tudósított, hogy a Mol érdeklődik a szankciók alá helyezett orosz Lukoil külföldi eszközeinek megvásárlása iránt is. Az egyik forrás szerint ez a téma Orbán Viktor novemberi washingtoni látogatásán, Donald Trump amerikai elnökkel folytatott megbeszélésein is felmerülhetett.
A Lukoil jelentős európai finomítói kapacitásokkal és kiskereskedelmi hálózattal rendelkezik, emellett kazahsztáni és azerbajdzsáni olajkitermelési eszközökben is vannak részesedései. Információk szerint a Mol ezekre a vagyonelemekre pályázik.
Címlapkép: Soós Lajos, MTI/MTVA
