A Volkswagen Magyarország bejelentette, hogy 2025. december 9-től a Volkswagen Polo 5 980 000 forintos indulóárral elérhető.
Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?
Jelentős árcsökkenés jellemezte a használt elektromos autók piacát Magyarországon 2025 első felében. A Használtautó.hu adatai szerint a Tesla Model 3 ára egy év alatt átlagosan 2,7 millió forinttal, 16,7%-kal csökkent, miközben a típus iránti érdeklődés közel háromszorosára nőtt, így a legkeresettebb villanyautóvá vált hazánkban.
A Használtautó.hu összehasonlította a 10 legnépszerűbb elektromos autó adatait 2024 és 2025 első féléve között. Az elemzés szerint a Tesla Model 3 iránt 22 600-an érdeklődtek 2025 első hat hónapjában, és a potenciális vásárlók 2800 aktív hirdetés közül válogathattak. Az autók átlagosan 110 ezer kilométert futottak és 4,6 évesek voltak.
A korábbi listavezető BMW i-Sorozat a második helyre szorult vissza, bár továbbra is erős kereslet mutatkozott iránta: 11 850 érdeklődő, 1650 hirdetés és 67 ezer kilométeres átlagos futásteljesítmény jellemezte. Az árak itt kis mértékben, 2,9%-kal emelkedtek 9,6 millió forintos átlagárra, köszönhetően az újabb modellek (i4, i5, i7) bevezetésének.
Új szereplőként jelent meg a listán a Volkswagen ID.3, amely a nyolcadik helyre került 4 920 érdeklődéssel és 510 aktív hirdetéssel. A típus átlagára 8,6 millió forint, ami jelentős, 30%-os megtakarítást jelent az új autók 12,6 millió forintos indulóárához képest. Ezeket a modelleket átlagosan 66 ezer kilométerrel és 3,8 éves korral kínálták.
A harmadik helyen a Nissan Leaf áll, amelynek átlagára 15,2%-kal csökkent egy év alatt, így 2025 első felében már 4,99 millió forintért kínálták átlagosan, 82 ezer kilométeres futással és 6,4 éves átlagéletkorral. A Leaf iránti kereslet is nőtt: 13,5%-kal több érdeklődés érkezett rá, mint tavaly.
Figyelemre méltó még a Hyundai Kona és a Tesla Model Y teljesítménye is. A Kona ára 9,9%-kal csökkent, jelenleg 8,15 millió forint az átlag, míg a Model Y esetében 14,6 millió forintos átlagárat láthatunk, ami 12,9%-os csökkenést jelent 2024-hez képest. A Model Y iránti érdeklődés 41,8%-kal ugrott meg.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint az árcsökkenés fő mozgatórugója a Tesla volt, amely folyamatosan mérsékelte új autóinak árait, ami közvetlenül hatott a használt modellek értékére is. A versenytárs gyártók kénytelenek voltak követni ezt az árazási trendet a versenyképesség megőrzése érdekében.
Az árcsökkenés másik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése. Az egyre több elérhető típus és márka erős árversenyt eredményezett, ami szintén lefelé nyomta a használtpiaci árakat. Ennek eredményeként ma már 5 millió forint alatt is találhatunk használt villanyautót a magyar piacon.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
A NIS körüli válság az amerikai szankciók élesedése után napok alatt a szerb üzemanyag ellátás egyik legnagyobb kockázatává nőtt. A Mol lehet a vevő.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára.
Tényleg bukhatja a jogosítványát rengeteg magyar? Komoly problémára derült fény, sokak okmánya lehet érintett
Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Egyre több csalási kísérletet lepleznek le a KRESZ-vizsgákon: rejtett kameráktól a fizetett dublőrökig sokféle trükkel próbálnak átjutni a vizsgázók.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet.
Őrült terepjárót készül piacra dobni a Mercedes: a magyar elit kedvence lehet az új csúcs G-osztály?
A Mercedes-Benz bemutatta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely közel tíz év után hozza vissza a legendás terepjáró nyitott változatát.
Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését.
Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.