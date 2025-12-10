2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Autók egymás után. Használt autók értékesítése.
Autó

Tömegek keresnek most ilyen autókat használtan: nagyon lement az áruk, most érdemes lépni?

Pénzcentrum
2025. december 10. 12:31

Jelentős árcsökkenés jellemezte a használt elektromos autók piacát Magyarországon 2025 első felében. A Használtautó.hu adatai szerint a Tesla Model 3 ára egy év alatt átlagosan 2,7 millió forinttal, 16,7%-kal csökkent, miközben a típus iránti érdeklődés közel háromszorosára nőtt, így a legkeresettebb villanyautóvá vált hazánkban.

A Használtautó.hu összehasonlította a 10 legnépszerűbb elektromos autó adatait 2024 és 2025 első féléve között. Az elemzés szerint a Tesla Model 3 iránt 22 600-an érdeklődtek 2025 első hat hónapjában, és a potenciális vásárlók 2800 aktív hirdetés közül válogathattak. Az autók átlagosan 110 ezer kilométert futottak és 4,6 évesek voltak.

A korábbi listavezető BMW i-Sorozat a második helyre szorult vissza, bár továbbra is erős kereslet mutatkozott iránta: 11 850 érdeklődő, 1650 hirdetés és 67 ezer kilométeres átlagos futásteljesítmény jellemezte. Az árak itt kis mértékben, 2,9%-kal emelkedtek 9,6 millió forintos átlagárra, köszönhetően az újabb modellek (i4, i5, i7) bevezetésének.

Új szereplőként jelent meg a listán a Volkswagen ID.3, amely a nyolcadik helyre került 4 920 érdeklődéssel és 510 aktív hirdetéssel. A típus átlagára 8,6 millió forint, ami jelentős, 30%-os megtakarítást jelent az új autók 12,6 millió forintos indulóárához képest. Ezeket a modelleket átlagosan 66 ezer kilométerrel és 3,8 éves korral kínálták.

A harmadik helyen a Nissan Leaf áll, amelynek átlagára 15,2%-kal csökkent egy év alatt, így 2025 első felében már 4,99 millió forintért kínálták átlagosan, 82 ezer kilométeres futással és 6,4 éves átlagéletkorral. A Leaf iránti kereslet is nőtt: 13,5%-kal több érdeklődés érkezett rá, mint tavaly.

Figyelemre méltó még a Hyundai Kona és a Tesla Model Y teljesítménye is. A Kona ára 9,9%-kal csökkent, jelenleg 8,15 millió forint az átlag, míg a Model Y esetében 14,6 millió forintos átlagárat láthatunk, ami 12,9%-os csökkenést jelent 2024-hez képest. A Model Y iránti érdeklődés 41,8%-kal ugrott meg.

Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője szerint az árcsökkenés fő mozgatórugója a Tesla volt, amely folyamatosan mérsékelte új autóinak árait, ami közvetlenül hatott a használt modellek értékére is. A versenytárs gyártók kénytelenek voltak követni ezt az árazási trendet a versenyképesség megőrzése érdekében.

Az árcsökkenés másik fontos tényezője az elektromos modellek kínálatának bővülése, különösen a kínai gyártók térnyerése. Az egyre több elérhető típus és márka erős árversenyt eredményezett, ami szintén lefelé nyomta a használtpiaci árakat. Ennek eredményeként ma már 5 millió forint alatt is találhatunk használt villanyautót a magyar piacon.
Címlapkép: Getty Images
#autó #elektromos autó #használt autó #tesla #volkswagen #bmw #árcsökkenés #autópiac #nissan #használtautó-piac #hyundai

