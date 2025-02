Lomtalanítás Budapest 2025: itt vannak az első dátumok, ezek a kerületek készülhetnek márciusban

Megjelentek az első lomtalanítási dátumok a MOHU honlapján. A lomtalanítás Budapest kerületeiben már nem sokáig marad változatlan: a megszokott rendszert, az utcára előre meghirdetett lomtalanítási időszakokban kipakolt szemetet 2027-ig végleg felszámolják a friss tervek szerint. Addig is, az átmeneti időszakban a kerületek dönthetnek, hogy milyen formában történik a lomtalanítás. A lomtalanítási dátumokat az FKF helyett már a MOHU teszi közzé.

MOHU / FKF - Lomtalanítás Budapest 2025

Fontos, hogy a friss lomtalanítási dátumokat az FKF helyett már a MOHU teszi közzé. A frissen megjelent dátumok azokat a kerületeket sorolják fel, amelyekben márciusban esedékes a lomtalanítás 2025-ben. Ezek az V., az I., a XXI. kerület és a XIII. kerület.

Lomtalanítás 2025: V. kerület, Budapest

2025. március 1. (szombat)

Lomkikészítési időszak 2025: I. kerület, Budapest

2025. március 2. (vasárnap)

Lomtalanítás 2025: Csepel, XXI. kerület, Budapest

2025. március 3-14.

Lomkikészítési időszak 2025: XIII. kerület, Budapest

2025. március 17-24. (március 22. szombat is)

A MOHU felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy az itt jelzett lomkikészítési időszak a kerület egészét érintő lomkikészítési időintervallum. Az egyes ingatlanokra vonatkozó lomkikészítés pontos időpontjáról a lakosok a postaládájukba eljuttatott hírlevélből tájékozódhatnak - írják.

Az egyes kerületek lomtalanítási időpontjait folyamatosan teszik közzé a honlapon. Amennyiben az oldalt új információkkal frissítik, cikkünket mi is frissítjük.

Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében kérik, csak a hivatalos tájékoztató levelünkben, a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki a lomokat. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül - hívják fel a figyelmet.

Jön az új lomtalanítási rendszer

Korábban nagy felbolydulást okozott a bejelentés, hogy megszüntetnék a lomtalanítást eddig ismert formájában. Az elképzelés az volt, hogy az utcára bizonyos időszakokban kipakolt szemét helyett házhoz lehetne kérni egyénileg a lomok elszállítását, illetve hulladékudvarokban leadni azokat. Később már azt közölték, ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, hogy kétéves átmeneti időszakkal vezetik be Budapesten az új lomtalanítási rendszert: 2027. január elsejéig a kerületek dönthetnek arról, hogy a lakosaik évente egyszer a jelenlegi módon, az utcára helyezhetik-e ki a hulladékokat, vagy az új módon kijelölt gyűjtőpontokon adják le a lomokat. Ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter jelentette be 2025. január közepén.

A friss megállapodás szerint 2027-től működik majd az a rendszer, amelynek lényege, hogy egy regisztrációs eljárást követően a házaktól évente egyszer ingyenesen elszállítják a lomokat. Addig az átmeneti időszakban a kerületek eldönthetik, hogy a jelenlegi módon folyjon-e tovább a városrészben a lomtalanítás, vagy csatlakoznak az új rendszerhez, amelyben kijelölt gyűjtőpontokon elkülönítve is leadhatóak majd a lomok - fejtette ki. Világi Oszkár, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettese hozzátette: Budapesten a lomtalanításkor 30-40 ezer tonna hulladék kerül az utcára, és az szeretnék elérni, hogy ennek nyolcvan százaléka újrahasznosítható legyen.