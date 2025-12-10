2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Ezüstszínű sávok fehér alapon. 3D illusztráció.
Megtakarítás

Egekben a sztárbefektetés ára: óriásit kaszált, aki ide rakta a pénzét

Pénzcentrum
2025. december 10. 13:44

Az ezüst ára rekordmagasságba emelkedett a várható amerikai kamatcsökkentés és a technológiai ipar erős kereslete miatt.  

Az ezüst árfolyama kedden először lépte át a 60 dolláros (45,10 font) unciánkénti határt az azonnali piacon, ahol a nemesfém azonnali szállításra cserél gazdát.

Az arany, amely korábban idén már rekordmagasságokat ért el az amerikai vámok hatásával és a globális gazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak miatt, szintén erősödött ezen a héten - írta meg a BBC.

A befektetők jellemzően nemesfémekbe, például aranyba és ezüstbe csoportosítják át pénzüket, amikor a kamatlábak csökkennek és az amerikai dollár gyengül. Az amerikai jegybank várhatóan negyedszázalékpontos kamatcsökkentést hajt végre szerdán.

Yeow Hee Chua, a Nanyang Műszaki Egyetem szakértője szerint a kamatcsökkentések idején a kereskedők jellemzően olyan eszközöket vásárolnak, mint az ezüst, mivel csökken a készpénz bankban tartásának vagy rövid lejáratú kötvények vásárlásának előnye.

Az ezüst árfolyamának emelkedése az arany értéknövekedésének "tovagyűrűző hatásaként" is értelmezhető, mivel a befektetők olcsóbb alternatívákat keresnek – nyilatkozta Christopher Wong, az OCBC Bank elemzője.

Az ezüst értékét az is felhajtotta, hogy a technológiai ipar erős kereslete meghaladta a kínálatot. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az ezüst értéke idén több mint kétszeresére nőtt, felülmúlva más nemesfémek, köztük az arany teljesítményét is.

Kosmas Marinakis, a Szingapúri Menedzsment Egyetem szakértője szerint "az ezüst nemcsak befektetési eszköz, hanem fizikai erőforrás is", és egyre több gyártó igényli ezt az anyagot.

A nemesfém, amely az aranynál és a réznél is jobban vezeti az elektromosságot, olyan termékek gyártásához használatos, mint az elektromos járművek és a napelemek. A szakértők szerint az elektromos járművek növekvő értékesítése tovább növeli majd az ezüst iránti keresletet.

Az ezüstkínálat gyors növelése nehéz, mivel a globális termelés többsége olyan bányákból származik, amelyek főként más fémeket, például ólmot, rezet vagy aranyat termelnek ki.

Az ezüst árát az is felhajtja, hogy aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok vámokat vethet ki rá Donald Trump elnök kereskedelmi politikájának részeként. A potenciális vámok miatti félelmek az USA-ban az ezüst felhalmozásához vezettek, ami hiányt okozott a világ más részein.

Az Egyesült Államok az ezüstszükségletének mintegy kétharmadát importálja, amelyet gyártásra, ékszerkészítésre és befektetésre használnak. A gyártók versenyt futnak a készletek biztosításáért, hogy működésüket ne szakítsák meg az ellátási hiányok, ami hozzájárult a világpiaci árak emelkedéséhez.

Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #megtakarítás #vám #donald trump #kamatcsökkentés #amerikai egyesült államok #ezüst #nemesfém

