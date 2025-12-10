Az ukrán elnök ötéves mandátuma 2024 májusában járt volna le, de a választásokat felfüggesztették.
Egekben a sztárbefektetés ára: óriásit kaszált, aki ide rakta a pénzét
Az ezüst ára rekordmagasságba emelkedett a várható amerikai kamatcsökkentés és a technológiai ipar erős kereslete miatt.
Az ezüst árfolyama kedden először lépte át a 60 dolláros (45,10 font) unciánkénti határt az azonnali piacon, ahol a nemesfém azonnali szállításra cserél gazdát.
Az arany, amely korábban idén már rekordmagasságokat ért el az amerikai vámok hatásával és a globális gazdasági kilátásokkal kapcsolatos aggodalmak miatt, szintén erősödött ezen a héten - írta meg a BBC.
A befektetők jellemzően nemesfémekbe, például aranyba és ezüstbe csoportosítják át pénzüket, amikor a kamatlábak csökkennek és az amerikai dollár gyengül. Az amerikai jegybank várhatóan negyedszázalékpontos kamatcsökkentést hajt végre szerdán.
Yeow Hee Chua, a Nanyang Műszaki Egyetem szakértője szerint a kamatcsökkentések idején a kereskedők jellemzően olyan eszközöket vásárolnak, mint az ezüst, mivel csökken a készpénz bankban tartásának vagy rövid lejáratú kötvények vásárlásának előnye.
Az ezüst árfolyamának emelkedése az arany értéknövekedésének "tovagyűrűző hatásaként" is értelmezhető, mivel a befektetők olcsóbb alternatívákat keresnek – nyilatkozta Christopher Wong, az OCBC Bank elemzője.
Az ezüst értékét az is felhajtotta, hogy a technológiai ipar erős kereslete meghaladta a kínálatot. Ez hozzájárult ahhoz, hogy az ezüst értéke idén több mint kétszeresére nőtt, felülmúlva más nemesfémek, köztük az arany teljesítményét is.
Kosmas Marinakis, a Szingapúri Menedzsment Egyetem szakértője szerint "az ezüst nemcsak befektetési eszköz, hanem fizikai erőforrás is", és egyre több gyártó igényli ezt az anyagot.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A nemesfém, amely az aranynál és a réznél is jobban vezeti az elektromosságot, olyan termékek gyártásához használatos, mint az elektromos járművek és a napelemek. A szakértők szerint az elektromos járművek növekvő értékesítése tovább növeli majd az ezüst iránti keresletet.
Az ezüstkínálat gyors növelése nehéz, mivel a globális termelés többsége olyan bányákból származik, amelyek főként más fémeket, például ólmot, rezet vagy aranyat termelnek ki.
Az ezüst árát az is felhajtja, hogy aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok vámokat vethet ki rá Donald Trump elnök kereskedelmi politikájának részeként. A potenciális vámok miatti félelmek az USA-ban az ezüst felhalmozásához vezettek, ami hiányt okozott a világ más részein.
Az Egyesült Államok az ezüstszükségletének mintegy kétharmadát importálja, amelyet gyártásra, ékszerkészítésre és befektetésre használnak. A gyártók versenyt futnak a készletek biztosításáért, hogy működésüket ne szakítsák meg az ellátási hiányok, ami hozzájárult a világpiaci árak emelkedéséhez.
Boldogság 2025
Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
A részvénypiac forgalma 18,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A lakosság többsége fontosnak tartja, hogy előre felkészüljön a karácsonyi kiadásokra – derül ki egy friss felmérésből.
Egyedül a Mol húzta fel a Budapesti Értéktőzsdét: most érdemes bevásárolni a magyar top-részvényekből?
Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a héten. A vezető részvények a Mol kivételével gyengültek.
Decembertől ismét eladhatók a korábban beragadt kriptotokenek a Revolut platformjain, miután a szolgáltató zöld utat kapott az uniós szabályozásnak megfelelő működéshez.
Nem vicc, ingyen juthat majdnem 300 ezer forinthoz szinte bármelyik magyar állampolgár: így lehet igényelni
Kevesebb mint egy hónap maradt az öngondoskodási célú állami támogatások maximális kihasználására.
A részvénypiac forgalma 11,6 milliárd forint volt, a vezető részvények csökkentek az előző napi záráshoz képest.
A K&H Bank 2025. december 4-én, csütörtök este kétórás informatikai karbantartást végez.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
A Pénzcentrum felmérése szerint a magyar háztartások pénzügyi helyzete erősen széttartó, és a szakértők szerint ennek legfőbb oka az infláció tartós hatása.
Az egyik nyugdíjpénztár adatai szerint a fiatalok körében látványosan erősödik a tudatosság: az új belépők 40 százaléka 16-34 év közötti.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 598,28 pontos, 0,54 százalékos csökkenéssel, 109 816,05 ponton zárt kedden.
A NAV tájékoztatása szerint idén csaknem 1,1 millióan éltek az önkéntes pénztári befizetések után járó adókedvezménnyel.
A mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg. Mire érdemes most figyelni a befektetéseink kapcsán?
A befektetési guru az energiaszektorba való menekülést javasolja a jelenlegi piaci helyzetben.
A több mint 14 ezer válaszadó kb. kétharmada nem, vagy kevéssé érzi magát anyagi biztonságban - derül ki a Pénzcentrum legfrissebb, nagymintás felmérésből.
Mit gondolsz, mi ma a legjövedelemezőbb befektetési forma? Töltsd ki a kérdőívünket - csak 3 perc!
A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, de azért lesz nyertese is az ügynek
Rachel Reeves brit pénzügyminiszter várhatóan 12 000 fontra csökkenti az Egyesült Királyságban az éves készpénz Isa-limitet.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.