Több tízmilliárdot kap az egészségügy, vasúti fejlesztésekre ugyanakkor 18 milliárddal kevesebb pénz lesz.
Újra belendül a vámháború? Sokkoló bejelentést tett Donald Trump, ebből még nagy baj lehet
Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé. A Fehér Házban arról beszélt, hogy szükség esetén magas vámokat vetne ki a kanadai műtrágyára a hazai termelés erősítésére, Mexikót pedig további 5 százalékos vámmal fenyegette, ha nem enged át azonnal több vizet a Rio Grande menti amerikai gazdáknak a kétoldalú vízmegosztási szerződés alapján.
Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy szükség esetén magas vámokat vet ki a Kanadából érkező műtrágyára. A Fehér Ház kabinetülésén úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államokban felhasznált műtrágya jelentős része Kanadából jön, ezért a vámokkal a hazai termelést akarja erősíteni - írja a Reuters.
Trump arról is beszélt, hogy a mezőgazdasági gépek ára szerinte túl magasra emelkedett. Közölte, a kormány a gyártók terheinek csökkentésére készül, és ennek részeként bizonyos környezetvédelmi szabályok eltörlését is mérlegeli.
Ugyancsak hétfőn Trump azzal fenyegetőzött, hogy további 5 százalékos vámot vet ki Mexikóra, ha az nem biztosít azonnal több vizet az amerikai gazdáknak. Azt állította, Mexikó megsérti a két ország közötti vízmegosztási megállapodást, amely szerint Mexikónak ötévente 1,75 millió hektárlábnyi vizet kell átadnia az Egyesült Államoknak a Rio Grande folyóból, gátak és víztározók rendszerén keresztül.
Trump egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, Mexikó az elmúlt öt évben 800 ezer hektárlábnyi vízzel maradt adós. Azt követelte, hogy Mexikó december 31-ig 200 ezer hektárláb vizet engedjen át, majd röviddel utána további mennyiséget is. Trump szerint a vízhiány kárt okozott a texasi termésben és az állatállományban. Azt írta, már engedélyezte az 5 százalékos vám kivetéséhez szükséges dokumentációt, ha Mexikó nem biztosítja azonnal a kért vizet.
A mexikói gazdasági minisztérium szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre.
12 év után a parlament elfogadta az ingyenes ATM-es készpénzfelvétel határának emelését, ami a nyugdíjasoknak évi több tízezer forint megtakarítást jelenthet.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor.
A KSH szerint az új külkereskedelmi árindexszámítás okozta az ugrást a GDP-ben – de januárban újraszámolnak mindent, és újra módosulhatnak az adatok.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.
Az infláció novemberben a Magyar Nemzeti Bank célsávjába csökkenhetett, ami egy év után először fordulhat elő.
A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén.
Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet
A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.
A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
Nem indított nagy rohammal a forint hétfő reggel: mutatjuk, hogy áll most az euróval, dollárral szemben
Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Sokan nem is sejtik, hogyan úszik el szép csendben a bankba félretett pénzük: nagy sokk jöhet, ha egyszer kiderül a teljes igazság
Heti összefoglalónkban egy helyen mutatjuk a legfontosabb történéseket a lakáspiactól a megtakarításokon át egészen a külföldi munkalehetőségekig.
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni
A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
A keleti szlovák-magyar határrégió az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül.
Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába.
Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berente önkormányzata egyszeri, 100 ezer forintos ünnepi támogatást fizetett ki – a jogosultsági feltételek viszont nem teljesen egyértelműek.
A nemzetközi élelmiszer-alapanyagok árait a bőséges globális kínálat és a fokozódó exportverseny alakította novemberben.
