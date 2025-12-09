2025. december 9. kedd Natália
Harris elnök és a Fehér Ház
Gazdaság

Újra belendül a vámháború? Sokkoló bejelentést tett Donald Trump, ebből még nagy baj lehet

Pénzcentrum
2025. december 9. 09:40

Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé. A Fehér Házban arról beszélt, hogy szükség esetén magas vámokat vetne ki a kanadai műtrágyára a hazai termelés erősítésére, Mexikót pedig további 5 százalékos vámmal fenyegette, ha nem enged át azonnal több vizet a Rio Grande menti amerikai gazdáknak a kétoldalú vízmegosztási szerződés alapján.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy szükség esetén magas vámokat vet ki a Kanadából érkező műtrágyára. A Fehér Ház kabinetülésén úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államokban felhasznált műtrágya jelentős része Kanadából jön, ezért a vámokkal a hazai termelést akarja erősíteni - írja a Reuters.

Trump arról is beszélt, hogy a mezőgazdasági gépek ára szerinte túl magasra emelkedett. Közölte, a kormány a gyártók terheinek csökkentésére készül, és ennek részeként bizonyos környezetvédelmi szabályok eltörlését is mérlegeli.

Ugyancsak hétfőn Trump azzal fenyegetőzött, hogy további 5 százalékos vámot vet ki Mexikóra, ha az nem biztosít azonnal több vizet az amerikai gazdáknak. Azt állította, Mexikó megsérti a két ország közötti vízmegosztási megállapodást, amely szerint Mexikónak ötévente 1,75 millió hektárlábnyi vizet kell átadnia az Egyesült Államoknak a Rio Grande folyóból, gátak és víztározók rendszerén keresztül.

Trump egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, Mexikó az elmúlt öt évben 800 ezer hektárlábnyi vízzel maradt adós. Azt követelte, hogy Mexikó december 31-ig 200 ezer hektárláb vizet engedjen át, majd röviddel utána további mennyiséget is. Trump szerint a vízhiány kárt okozott a texasi termésben és az állatállományban. Azt írta, már engedélyezte az 5 százalékos vám kivetéséhez szükséges dokumentációt, ha Mexikó nem biztosítja azonnal a kért vizet.

A mexikói gazdasági minisztérium szóvivője nem reagált azonnal a megkeresésre.
Címlapkép: Getty Images
