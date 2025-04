Súlyos, ami kiderült a legújabb árrésstopról: komoly leépítési hullám indulhat a magyar boltokban?

Könnyen lehet, hogy hamarosan nem csak a 30 fajta élelmiszer, hanem a háztartási- és más piperecikkek esetében is új árakat találhatunk a boltokban. A kormány ugyanis túl magasnak gondolja egyes termékek árrését, és gondolkodik a kiterjesztésen - a Pénzcentrum által megkérdezett szövetségi vezetők azonban éppen az ellenkezőjét szeretnék. De tényleg annyit drágultak az elmúlt időszakban ezek az emlegetett termékek, hogy erre van szükség?

Nemhogy a kivezetésen gondolkodna, de újabb termékekre terjesztené ki az árrésstopot a kormány. Legalábbis erre enged következtetni Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek a napokban közzétett videója, ahol arról beszél, hogy akár különféle háztartási- és piperecikkek is bekerülhetnek az árrésstopos termékek listájába.

A Pénzcentrum megnézte, hogy hogy állnak a piperecikkek a drágulással, valóban igaz-e, hogy hatalmas inflációjuk volt az elmúlt időszakban. Emellett megkérdeztük a két kereskedelmi szövetséget arról, hogy egyrészt a piperecikkek bevonását, másrészt magát az árrésstop tervezett fenntartását tudják-e üdvözölni.

Drágultak, de mennyire és meddig?

A KSH tíz, úgynevezett háztartási- vagy piperecikk árát közli minden hónapban a jól ismert árösszehasonlító táblázatában. Az adatok, mint a lenti grafikonon is láthatjuk, 2021 elejétől nyilvánosak a rendszerben, tehát egy több éves, átfogó képet kaphatunk arról, hogy a koronavírus, majd az orosz-ukrán háború miatt fellépő drágulás mennyivel dobta meg az árakat.

Mint láthatjuk, valóban vannak jelentős dráguláson átesett termékek, legyen elég például csak a mosogatószert vagy a mosóport említeni, amik 2022 közepén drágultak meg jelentősen. Azonban ha azt nézzük, hogy a legutóbb közzétett 2025. márciusi adat szerint hogy állnak a termékek ahhoz képest, ahol egy évvel ezelőtt voltak, már meglepődhetünk: egyrészt van olyan termék is, ami olcsóbb tudott lenni azóta átlagáron nézve,

de az egész biztos, hogy a tíz termék közül egy év alatt egyik sem érte el a bázisinflációs, vagyis a 4,7 százalékos értéket.

Súlyos leépítések jönnek, ha nem lesz vége az árrsstopnak?

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára egyértelműen fogalmazott lapunknak: bár információik szerint még csak tervezetekről van szó a piperetermékek esetében. azt tudnák üdvözölni, ha egyik sem kerülne be az árrsstopos termékek közé - és szeretnék, ha május végével az élelmiszer-árrésstop is véget érne.

Abban bízunk, hogy még nem végleges a tervezet, és azt az információt is kaptuk, hogy még egyeztetnek, gondolkodnak, hogy miként kellene, hogyan lenne szükségszerű a bővítésre az időt hosszabbítani. Mi egyiket sem szeretnénk; sem az élelmiszerek árrésstopjának meghosszabbítását, sem a piperecikkekre történő kiterjesztését. Minél tovább van hatályban az árrésstop ebben a formában, annál jobban hajtja annak a malmára a vizet, akik sokkal alacsonyabb költségszinttel dolgoznak, mint a magyar szupermarketeket üzemeltető kereskedők. A kereskedők költségei a bevételhez mérten 24-28% körül vannak, a diszkontokat leszámítva. Egyértelmű ebből a képlet: minél hosszabb ideig van hatályban az árrésstop, annál rosszabb helyzetbe kerülnek a magyar kereskedők, és ténylegesen itt a boltbezárás kockázata most nagyon komoly veszély. Egyre több helyről azt halljuk, hogy minden egyes beruházást, fejlesztést félretettek a hazai kereskedők, mert ebben a nem kiszámítható környezetben nem lehet jól előre látni és tervezni, és ez nem ad okot arra, hogy fejlesztésében gondolkodjanak a kereskedők. Emellett komoly veszély az is, hogy létszámleépítésekre is sort kell keríteni

- kongatta meg a vészharangot a főtitkár. Kitért arra is, hogy ha mindenképpen a háztartási termékekre is kiterjesztené a kormány, akkor szorítkozzanak csak bizonyos típusú üzletekre, és ötlete is van arra, hogyan csinálná.

Mi azt kérjük, hogy ha és amennyiben ezeket a termékköröket be akarja vonni a kormány az árrésstopba, akkor azt ott tegye, ahol ezeket javarészt értékesítik. Nem lenne elvárható és nem lenne fenntartható, hogy még esetleg azokra a kereskedőkre is ráhúzzák ezt az árrésstop kiterjesztését, akik most már az élelmiszerben is helyt kell, hogy álljanak. Nyilván a vásárlónak az az érdeke, hogy minél olcsóbban tudjon vásárolni, de az az álláspontunk, hogy ezen kategóriákban maga az infláció sem volt olyan mértékű, ami indokolttá tenné a kiterjesztést. A gyógyszereknek is magas az ára, és azt gondoljuk, hogy sokkal jobban fáj a magyar fogyasztóknak, vásárlóknak, családoknak az, hogy az egészségügyi kiadásaik - legyen az gyógyszer vagy magánegészségügy – hatalmasak, ebben pedig semmiféle kontrollt vagy semmiféle hatósági rendelkezést nem tapasztalunk

- tette még hozzá Neubauer Katalin.

Eddig, és ne tovább?

Értetlenkedéssel fogadja mind az árréstop folytatásának, mind pedig a további termékek bevonásának tervét az Országos Kereskedelmi Szövetség is. Kozák Tamás főtitkár a Pénzcentrum megkeresésére kifejtette, hogy - amint az OKSZ ma közleményében is írta - hogy az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop igenis jól működik, és a célját már most elérte, a további fenntartása ezért indokolatlannak tűnne.

Nem értjük az árréstop kiterjesztésére vonatkozó feltevéseket és terveket, mert a legutolsó adataink szerint az élelmiszerinfláció nagyon úgy tűnik, hogy megtorpant. Mondhatjuk tehát nyugodtan, hogy ezek az intézkedések beváltak, ebből a szempontból nem értjük a meghosszabbításnak a szándékát, már csak azért sem, mert egyébként maga az árrésstop-rendelet gyakorlatilag egy olyan adminisztratív beavatkozást jelent a piaci alapon, piaci logika alapján történő árképzésbe, ami meghatározza a cégeknek a nyereségtermelő képességét is. Az árrésstop nem csak árszabási rendelkezést jelent, hanem gyakorlatilag egy közvetett új jövedelemújraelosztást is, hiszen ha az árrésnek a mértékét maximalizáljuk, azzal előírjuk, hogy mennyi lehet a cégeknek a nyeresége. A kereskedelemben egyébként eddig is a cégek minimális nyereséggel vagy veszteségesen működtek. Most ezt megfejeljük azzal, hogy gyakorlatilag egy nyereségszabályozást is életbe léptetünk, az egy nagyon rossz üzenet az egész szakmának

- mondta erről Kozák Tamás. Azt is elmondta, hogy ha az volt a cél, hogy a kereskedők inkább a beszállítókkal tárgyaljanak, az egy érthető és világos, sőt logikus kérés volt - csakhogy a háztartási cikkek esetében a kereskedőknek sokkal inkább nemzetközi beszállító partnerekkel kellene tárgyalniuk, akik vélhetően kevésbé lennének nyitottak.

A miniszter úr által emlegetett 30 százalék akkor lenne érthetetlen, ha emögött valamilyen extraprofit lenne. De nincsen emögött extraprofit: megint hangsúlyozni kell, hogy az árrés a cégek költségének, a működési költségének a fedezetére szolgált és szolgál folyamatosan. Ez nem profit, emögött az árrés mögött van a kereskedelemnek a hozzáadott értéke, illetve annak az ára: bérleti díj, bérköltség, satöbbi. A piperecikkeknél ami jelentősen eltér az élelmiszerellátási lánctól, az az, hogy amíg az élelmiszereknél vagy az élelmiszerellátási láncban a nagy magyar cégekkel kell beülni és könnyebb is szót érteni, a piperecikkeknél, hogyha bemegyünk a boltba, akkor azt látjuk, hogy a beszállítók is rengeteg esetben külföldi cégek. Egy Procter & Gamble, aki ugye a világ legnagyobbja a piacon, van itthon 40 márkája; nos, érdekes kérdés, hogy velük hogyan egyeztetnek majd a kereskedők

- véli Kozák Tamás OKSZ-főtitkár.

A kereskedelmi szövetségek tehát jobban szeretnék, ha a kormány elvetné a piperecikkek bevonását az árrésstopba, sőt, az élelmiszerekre vonatkozólag is úgy hiszik, a május végi megszabott határidő kiváló alkalom lenne le is zárni. A kérdés most az, hogy vajon a kormány a tárgyalások, folyamatos egyeztetések hatására valóban eláll-e a tervtől, vagy hamarosan a drogériákban, illetve pipereholmikat árusító más üzletekben is új árakkal találkozhatnak-e a vásárló magyarok?

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA