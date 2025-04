Kvíz: Nagy horgász vagy, könnyen felismered a hazai halfajokat? Lássuk, átmennél-e a horgászvizsgán!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A horgászvizsgán nemcsak a fontos szabályokat, elméletet kell ismerni, hanem képről fel kell tudni ismerni a hazai vizekben előforduló halfajokat is. Van, akinek a halak felismerése a legkönnyebb feladat, mások sokkal nehezebben jegyzik meg, melyik is a balin, a compó vagy épp a jászkeszeg. Több halfaj annyira hasonlít, hogy tapasztalt horgászoknak is nehéz lenne megmondania, mit lát a képen. Te könnyedén felismersz minden magyarországi halfajt? Lássuk, átmennél-e most a horgászvizsgán.

Kvíz: Nagy horgász vagy, könnyedén felismersz minden hazai halfajt? Teszteld, átmennél-e most a horgászvizsgán! 1/10 kérdés Milyen őshonos hal látható a képen? csuka sügér garda balin Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen őshonos hal látható a képen? sügér paduc bodorka vörösszárnyú keszeg Következő kérdés 3/10 kérdés Milyen őshonos hal látható a képen? kősüllő vágódurbincs compó küsz Következő kérdés 4/10 kérdés Milyen védett hal látható a képen? petényi márna lápi póc felpillantó küllő magyar bucó Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen védett hal látható a képen? leánykoncér homoki küllő kurta baing vaskos csabak Következő kérdés 6/10 kérdés Milyen invazív hal látható a képen? pataki szajbling folyami géb afrikai harcsa amur Következő kérdés 7/10 kérdés Milyen invazív hal látható a képen? razbóra szivárványos pisztráng tarka géb tüskés pikó Következő kérdés 8/10 kérdés Mi a neve a képen látható invazív halnak? pettyes busa ezüstkárász amurgéb naphal Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen hal van a hálóban a képen? garda domolykó balin ponty Következő kérdés 10/10 kérdés Milyen keszeg van a képen? bagolykeszeg jászkeszeg dévérkeszeg szilvaorrú keszeg Eredmények Ha tetszett a kvízünk, töltsd ki a korábbi kvízünk a horgászvizsga elméleti kérdéseivel. Kíváncsi vagy hogy tehető horgászvizsga és mennyibe kerül? Ebben a cikkünkben írtunk róla. A horgászengedély és horgászkártya igényléséről, különféle horgászjegyekről pedig ebben a cikkben szedtük össze a fontos tudnivalókat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK