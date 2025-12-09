Amerikában a vállalkozások kénytelenek alkalmazkodni a papírmunka áradatához, miközben próbálják kiszámítani, mennyi vámot kell fizetniük.
Meglepő fordulat az MBH Banknál: határidő előtt hoztak fontos döntést
Rendkívüli érdeklődés miatt idő előtt lezárja lakossági részvényértékesítését az MBH Bank, miután a felkínált mennyiséget meghaladó igény érkezett a befektetőktől. A bank a már beérkezett igények minél teljesebb kiszolgálása érdekében három nappal a tervezett határidő előtt leállítja a lakossági jegyzést.
Az MBH Bank november 24-én indított nyilvános részvényértékesítése kiemelkedő érdeklődést váltott ki a befektetők körében. A bank közleménye szerint a lakossági befektetők részéről beérkezett igények már most meghaladják az eredetileg felkínált részvénymennyiséget, ezért a társaság úgy döntött, hogy december 9-én 12 órától lezárja a lakossági részvényigénylési folyamatot - írja a Portfolio.
A tranzakció során több mint 10 ezer kisbefektető mozdult meg, ami jelentős aktivitást jelez a hazai részvénypiacon. A bank közlése szerint a korábbi lezárás célja, hogy a már beérkezett igényeket minél nagyobb arányban tudják teljesíteni és elkerüljék a további túljegyzést.
A lakossági befektetőknek jelenleg nincs további teendőjük. A módosítás nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is az eredeti ütemezés szerint, december 10. és 12. között adhatják le részvényigényeiket. A részvények végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, és legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció. A részvényeket változatlanul december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján.
Az MBH Bank a tranzakció keretében 7 százaléknyi (körülbelül 22,6 millió darab) saját részvényt kínált eladásra. A befektetők maximum 3848 forintos részvényenkénti áron vásárolhattak, miközben a szeptember végi adatok alapján az egy részvényre jutó könyv szerinti érték 3742 forint volt. A lakossági befektetők 10 százalékos árkedvezményben részesültek az intézményi befektetőkhöz képest.
A részvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank volt, de az MBH Bank fiókjaiban és mobilalkalmazásán keresztül, valamint a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetett részvényt jegyezni.
Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója korábban a Portfolio-nak adott interjújában kiemelte: "A részvényértékesítés számunkra egy új kapcsolódási pontot teremt a magyar lakossággal, miközben szélesebb társadalmi beágyazottságot biztosít." A vezérigazgató szerint a bank stratégiájának része, hogy az MBH-papír likvid piaci részvénnyé váljon és felzárkózzon a hazai blue chipek csoportjához.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója korábban elmondta, hogy minimum 6,45 millió, maximum 22,58 millió darab részvényt értékesítenek. A részvények végső ára az intézményi befektetők ajánlatai alapján dől majd el, a meghiúsulási érték az intézményi befektetők számára 2800 forint, a lakosságnál ennek 90 százaléka.
Krizsanovich Péter, az MBH Bank stratégiáért és pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettese szerint a bank szilárd, erős lábakon áll, és vonzó befektetési hozamot kínálhat. A bank 2030-ra 15 százalék feletti tőkearányos megtérülést, 8-10 százalékos állománynövekedést és 55 százalék alatti költség-bevétel rátát céloz meg, 50 százalék körüli osztalékkifizetési hányad mellett.
Címlapkép: Balogh Zoltán/MTI
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását.
A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
A rendőrség szerint profi, nemzetközi bűnbanda szervezte a 330 ezer literes gázolajlopást, amelyet hónapokig észrevétlenül végeztek.
Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé.
Több tízmilliárdot kap az egészségügy, vasúti fejlesztésekre ugyanakkor 18 milliárddal kevesebb pénz lesz.
Kiderült, ők utaznak Moszkvába Szijjártó hatalmas üzleti küldöttségével: mit akarunk venni Putyinéktól?
A Mol és az MVM is ott lesz abban az üzleti delegációban, amely Moszkvába utazik Szijjártóval.
A KSH adatai szerint 2025 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban.
Vegyesen mozgott, érdemben alig változott a forint árfolyama kedd reggelre.
12 év után a parlament elfogadta az ingyenes ATM-es készpénzfelvétel határának emelését, ami a nyugdíjasoknak évi több tízezer forint megtakarítást jelenthet.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor.
A KSH szerint az új külkereskedelmi árindexszámítás okozta az ugrást a GDP-ben – de januárban újraszámolnak mindent, és újra módosulhatnak az adatok.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.
Az infláció novemberben a Magyar Nemzeti Bank célsávjába csökkenhetett, ami egy év után először fordulhat elő.
A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén.
Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet
A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.
A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
Nem indított nagy rohammal a forint hétfő reggel: mutatjuk, hogy áll most az euróval, dollárral szemben
Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.