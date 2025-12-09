Országos Kereskedelmi Szövetség: kifejezetten alacsony az élelmiszerek vendéglátási szolgáltatások nélkül számított inflációs adata, eljött az ideális pillanat az árrésstop kivezetésére.
Fontos határt lépett át a drágulás a magyar boltokban: mit jelezhet előre a friss inflációs adat?
2025 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. 2025 októberéhez képest az árak átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek - derül ki a KSH adataiból.
Az élelmiszerek ára 3,2 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,6 százalékkal. Ezen belül az édesipari lisztesáru ára 15,9 százalékkal, a kávéé 14,9 százalékkal, a büféáruké 11,3 százalékkal, a tojásé 11,2 százalékkal, a csokoládé és kakaó ára 10,7 százalékkal, az étolajé 10,1 százalékkal, az iskolai étkezésé 7,5 százalékkal, a péksüteményeké 6,7 százalékkal, az alkoholmentes üdítőitaloké 4,9 százalékkal emelkedett.
Az élelmiszereken belül több termék olcsóbb lett. A margarin ára 28,3 százalékkal, a liszté 15,3 százalékkal, a tejtermékeké 11,4 százalékkal, a tejé 8,1 százalékkal, a sertéshúsé 7,8 százalékkal, a párizsi és kolbászé 7,0 százalékkal, a cukoré 4,7 százalékkal csökkent.
A háztartási energiáért átlagosan 9,8 százalékkal kellett többet fizetni. A vezetékes gáz ára 22,0 százalékkal, az elektromos energiáé 2,1 százalékkal nőtt.
A szeszes italok és dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 9,0 százalékkal. A szolgáltatások ára 6,5 százalékkal nőtt. Az üdülési szolgáltatások 12,2 százalékkal, a járműjavítás és karbantartás 10,0 százalékkal, a testápolási szolgáltatások 9,3 százalékkal, a lakásjavítás és karbantartás 9,2 százalékkal, az egészségügyi szolgáltatások 8,6 százalékkal, a lakbér 8,0 százalékkal, a sport és múzeumi belépők 7,9 százalékkal drágultak.
A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett. Ezen belül az ékszerek 21,5 százalékkal, a szobabútorok 5,9 százalékkal, a fűtő és főzőberendezések 3,0 százalékkal, az új személygépkocsik 1,7 százalékkal kerültek többe. A járműüzemanyagok ára 5,0 százalékkal csökkent. A gyógyszerek és gyógyáruk ára 5,1 százalékkal emelkedett.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
1 hónap alatt, 2025 októberéhez viszonyítva
A fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal emelkedett, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva átlagosan nem változott.
- Az élelmiszereken belül a tojás 3,6 százalékkal,
- az étolaj 2,7 százalékkal,
- a büféáruk 1,1 százalékkal,
- az édesipari lisztesáru 1,0 százalékkal,
- a kenyér 1,0 százalékkal,
- a tej 0,6 százalékkal,
- a cukor 0,6 százalékkal drágult.
Ugyanebben a körben a gyümölcs és zöldséglé ára 3,2 százalékkal, a csokoládé és kakaóé 3,1 százalékkal, a vaj és vajkrémé 2,1 százalékkal, a sajté 1,2 százalékkal csökkent. A ruházkodási cikkek ára 0,7 százalékkal emelkedett.
A háztartási energia ára 0,4 százalékkal csökkent. A vezetékes gázért 0,4 százalékkal, a palackos gázért 0,4 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,1 százalékkal csökkent. A járműüzemanyagok ára 0,6 százalékkal, a gyógyszerek és gyógyáruk ára 0,1 százalékkal csökkent.
Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé.
Több tízmilliárdot kap az egészségügy, vasúti fejlesztésekre ugyanakkor 18 milliárddal kevesebb pénz lesz.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor.
A KSH szerint az új külkereskedelmi árindexszámítás okozta az ugrást a GDP-ben – de januárban újraszámolnak mindent, és újra módosulhatnak az adatok.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.
Az infláció novemberben a Magyar Nemzeti Bank célsávjába csökkenhetett, ami egy év után először fordulhat elő.
A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén.
Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet
A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.
A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
Nem indított nagy rohammal a forint hétfő reggel: mutatjuk, hogy áll most az euróval, dollárral szemben
Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Sokan nem is sejtik, hogyan úszik el szép csendben a bankba félretett pénzük: nagy sokk jöhet, ha egyszer kiderül a teljes igazság
Heti összefoglalónkban egy helyen mutatjuk a legfontosabb történéseket a lakáspiactól a megtakarításokon át egészen a külföldi munkalehetőségekig.
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni
A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
A keleti szlovák-magyar határrégió az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül.
Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába.
Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berente önkormányzata egyszeri, 100 ezer forintos ünnepi támogatást fizetett ki – a jogosultsági feltételek viszont nem teljesen egyértelműek.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.