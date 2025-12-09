Fontos határt lépett át a drágulás a magyar boltokban: mit jelezhet előre a friss inflációs adat?

2025 novemberében a fogyasztói árak átlagosan 3,8 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. 2025 októberéhez képest az árak átlagosan 0,1 százalékkal emelkedtek - derül ki a KSH adataiból.

Az élelmiszerek ára 3,2 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,6 százalékkal. Ezen belül az édesipari lisztesáru ára 15,9 százalékkal, a kávéé 14,9 százalékkal, a büféáruké 11,3 százalékkal, a tojásé 11,2 százalékkal, a csokoládé és kakaó ára 10,7 százalékkal, az étolajé 10,1 százalékkal, az iskolai étkezésé 7,5 százalékkal, a péksüteményeké 6,7 százalékkal, az alkoholmentes üdítőitaloké 4,9 százalékkal emelkedett.

Az élelmiszereken belül több termék olcsóbb lett. A margarin ára 28,3 százalékkal, a liszté 15,3 százalékkal, a tejtermékeké 11,4 százalékkal, a tejé 8,1 százalékkal, a sertéshúsé 7,8 százalékkal, a párizsi és kolbászé 7,0 százalékkal, a cukoré 4,7 százalékkal csökkent.

A háztartási energiáért átlagosan 9,8 százalékkal kellett többet fizetni. A vezetékes gáz ára 22,0 százalékkal, az elektromos energiáé 2,1 százalékkal nőtt.

A szeszes italok és dohányáruk ára 7,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 9,0 százalékkal. A szolgáltatások ára 6,5 százalékkal nőtt. Az üdülési szolgáltatások 12,2 százalékkal, a járműjavítás és karbantartás 10,0 százalékkal, a testápolási szolgáltatások 9,3 százalékkal, a lakásjavítás és karbantartás 9,2 százalékkal, az egészségügyi szolgáltatások 8,6 százalékkal, a lakbér 8,0 százalékkal, a sport és múzeumi belépők 7,9 százalékkal drágultak.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,9 százalékkal emelkedett. Ezen belül az ékszerek 21,5 százalékkal, a szobabútorok 5,9 százalékkal, a fűtő és főzőberendezések 3,0 százalékkal, az új személygépkocsik 1,7 százalékkal kerültek többe. A járműüzemanyagok ára 5,0 százalékkal csökkent. A gyógyszerek és gyógyáruk ára 5,1 százalékkal emelkedett.

1 hónap alatt, 2025 októberéhez viszonyítva

A fogyasztói árak átlagosan 0,1 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,2 százalékkal emelkedett, a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva átlagosan nem változott.

Az élelmiszereken belül a tojás 3,6 százalékkal,

az étolaj 2,7 százalékkal,

a büféáruk 1,1 százalékkal,

az édesipari lisztesáru 1,0 százalékkal,

a kenyér 1,0 százalékkal,

a tej 0,6 százalékkal,

a cukor 0,6 százalékkal drágult.

Ugyanebben a körben a gyümölcs és zöldséglé ára 3,2 százalékkal, a csokoládé és kakaóé 3,1 százalékkal, a vaj és vajkrémé 2,1 százalékkal, a sajté 1,2 százalékkal csökkent. A ruházkodási cikkek ára 0,7 százalékkal emelkedett.

A háztartási energia ára 0,4 százalékkal csökkent. A vezetékes gázért 0,4 százalékkal, a palackos gázért 0,4 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 0,1 százalékkal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 1,1 százalékkal csökkent. A járműüzemanyagok ára 0,6 százalékkal, a gyógyszerek és gyógyáruk ára 0,1 százalékkal csökkent.