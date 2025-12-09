2025. december 9. kedd Natália
egy köteg magyar forint bankjegy és 100 eurós bankjegy
Gazdaság

Megmozdult a forint kedd reggel: itt vannak a friss euró, dollár, frank árfolyamok

Pénzcentrum
2025. december 9. 08:01

Vegyesen mozgott, érdemben alig változott a forint árfolyama kedd reggelre a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon az előző esti szintekhez képest.

Fél hét körül az eurót 384,81 forinton jegyezték, hétfő este hatkor 384,33 forinton állt. A dollár 330,35 forintra gyengült 330,64 forintról. A svájci frank 409,82 forintra erősödött 409,28 forintról.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az év eleje óta a forint 6,5 százalékkal erősödött az euróval szemben, 16,9 százalékkal a dollárral szemben, és 6,5 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

