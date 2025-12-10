Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon

A kukások fizetése évek óta nem tükrözi azt a fizikai terhelést és nélkülözhetetlen munkát, amelyet nap mint nap végeznek. A bérek és a romló munkakörülmények miatt egyre gyakoribbak a munkabeszüntetések, amelyek Budapesten már a hulladékszállítás akadozásához is vezettek. A szakma elöregedése és alacsony presztízse pedig tovább nehezíti az utánpótlást. Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, hogy pontosan milyen fizetésekkel és munkakörülményekkel szembesülnek ma a kukások Magyarországon.

A hulladékszállítás az egyik legkeményebb fizikai munka Magyarországon. Az ebben a munkakörben dolgozók feladata, hogy összegyűjtsék és elszállítsák a szemetet, valamint az újrahasznosítandó hulladékot az épületekből, az utcáról és egyéb nyilvános helyekről. A dolgozóknak napi szinten kell nagy súlyokat emelgetni, hajlongani, elviselni a bűzt, és sokszor elvárják tőlük a 12 órás műszak vállalását, ráadásul a munka a legtöbb esetében a hajnali órákban kezdődik.

A munkájuk nélkülözhetetlen a társadalom működéséhez: csak Budapesten az elmúlt években átlagosan 1,8 millió tonna hulladék keletkezett, a szemét rendszeres elszállítása pedig alapvető a közegészségügy megőrzése szempontjából. Emellett a környezetvédelemhez is hozzájárulnak, hiszen a szelektív szemét elszállításában, így annak újrahasznosításában szerepet vállalnak.

Mindezek ellenére az ágazatban dolgozók sokszor érzik azt, hogy nem becsülik meg, sőt, lenézik őket, és legtöbb esetben a bérük sem tükrözi azt, hogy mennyire megterhelő és elengedhetetlen a munka, amit elvégeznek. Mindezek miatt az elmúlt években már többször is előfordult, hogy munkabeszüntetésbe vagy sztrákjba kezdtek a dolgozók.

Elégedetlen dolgozók

2022 októberében munkabeszüntetés kezdődött a Budapesti Közművek részeként működő, önálló FKF Hulladékgazdálkodási Divízióban. A dolgozók akkor arról számoltak be, hogy az első megemelkedett rezsiszámlák kézhezvételekor azzal szembesültek, hogy a januári béremelésüket gyakorlatilag teljes egészében elvitte az infláció és a rezsiköltségek növekedése. A dolgozók így magasabb béreket és jobb munkakörülményeket szerettek volna. A sztrájk következményeként Budapesten, valamint a Társaság által közvetlenül kiszolgált néhány agglomerációs településen elmaradt a kommunális és szelektív hulladék begyűjtése.

Végül 2023-ben a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. (FKF) és a kukások szakszervezetei között született megállapodás eredményeképp 2023 januárjában a budapesti kukások 16%-os béremelést kaptak.

2025 szeptemberében ismét leállt a hulladékszállítás Budapesten, ugyanis kora reggel spontán munkabeszüntetés kezdődött a MOHU több telephelyén, és nem indultak el a kukásautók sem az Ecseri úti, sem a másik két fővárosi telephelyről. Aznap több száz dolgozó nem vette fel a munkát, de előzetes bejelentés vagy tárgyalófél kijelölése nélkül. A cég vezetése akkor hangsúlyozta is, hogy a 2025-re érvényes bérmegállapodás miatt jogellenesnek minősült a sztrájk, és ellenkezett a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseivel.

A dolgozók a bérek mellett többek közt túlóra működésével is elégedetlenek voltak, de hiányolták a tisztasági csomagokat, a megfelelő munkaruházatot, a bakancsokat, valamint a kukásautókhoz szükséges alkatrészeket. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezték, hogy többször előfordult, hogy leselejtezett járműveket is újra használatba vettek.

A kukások fizetése

A kukások, vagyis a hulladékszállítók fizetése tehát évek óta visszatérő téma, ugyanakkor nem mindegy, hogy az ágazaton belül melyik pozícióról beszélünk. A szemétgyűjtők, akik a kukásautók hátulján is utaznak, a szemét összegyűjtéséért és rakodásáért felelőssek. Emellett vannak a sofőrök, akik vezetik a kukásautókat, és feladatuk, hogy biztonsággal eljutassák a hulladékon a gyűjtőpontoktól a lerakóhelyekig.

A KSH adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban álló szemétgyűjtők bruttó átlagbére 2024-ben 383 818 forint volt. A 30 év alattiak kerestek a legjobban, ők bruttó 417 232 forintot vihettek haza, de bruttó 400 ezer forint felett kerestek a 30 és 50 év közöttiek is, viszont az 50 év felettiek átlagos bruttó fizetése nem érte el a 350 ezer forintot, ők átlagosan bruttó 348 418 forintért dolgoztak.

A kukásautók sofőrjei ennél magasabb fizetésre számíthatnak, a KSH adatai szerint 2024-ben átlagosan bruttó 551 013 forintot kerestek. A 30 év alattiak vihették haza a legkevesebb összeget, az ő az átlagfizetésük valamivel több mint bruttó 506 ezer forint volt. Az 50 év felettiek átalgosan bruttó 545 439 forintot kerestek, a 30–39 éves korcsoport bruttó 558 302 forintot. A legmagasabb összeget a 40–49 éves korcsoport kapta, ők átlagosan bruttó 573 621 forintért dolgoztak 2024-ben.

Az egyik legfontosabb különbség a két pozíció közötti bérkülönbség tekintetében az, hogy a sofőröknek C típusú jogosítvánnyal kell rendelkezniük, ismerniük kell a város forgalmát, valamint a járművek biztonságosan kell vezetniük és kezelniük, mindez pedig nagyobb felelősséggel is jár, így nem meglepő, hogy a számáljukra is magasabb összeg fog érkezni hó elején.

Jó hír lehet ugyanakkor, hogy a hulladékgazdálkodásban dolgozók esetében gyakran alkalmaznak mozgóbért, amely teljesítményhez kötött, vagyis az a dolgozó, aki extra munkát vállal, túlórázik, vagy esetleg több kilométert teljesít, annak havi bére több tízezer forinttal is emelkedhet az Árkalauz szerint. Emellett a munkavállalóknak gyakran biztosítanak étkezési hozzájárulást, munkaruhát és egészségpénztári támogatást, de egyesek akár az ünnepek előtti bónusszal is számolhatnak.

Égetően fontos lenne a bérek rendezése

A szakma meglehetősen kevés fiatal munkavállalót vonz, melynek okai többek közt a fizikai megterhelés, a korai kelés, valamint a nem túl versenyképes jövedelem. Emellett pedig a társadalmi megbecsültség kérdése sem elhanyagolható, hiszen a bérek mellett a szakma presztízse is igen nagy hatással lehet a pályára lépési kedvre.

Ugyanakkor a munkakörülmények és a bérek rendezése az ágazatban rendkívüli fontosságú lenne, hiszen ha egy alapvető közszolgáltatás dolgozói nem kapnak megfelelő bérezést, az hosszú távon az ellátás akadozásához is vezethet, melyre már volt is példa, ahogyan az fentebb is említésre került. A hulladékszállítás pedig egy olyan szolgáltatás, amelynek fennakadását azonnal megérzi a lakosság, így a munkavállalók elégedettség közvetlenül hat a mindennapi életre is.