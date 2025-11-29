A félkemény sajt mégsem kerül az árrésstopos termékek közé, miközben importbejelentési kötelezettséget vezetnek be bizonyos tejtermékekre.
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.
A Magyar Közlönyben közzétett határozat szerint a kabinet újabb nagyszabású forrásátrendezést hajtott végre a költségvetésben. A legjelentősebb tétel a gyógyszertámogatási keret 64 milliárd forintos emelése, bár a rendelet nem részletezi, hogy ez az összeg pontosan honnan származik - szúrta ki a HVG.
Ezzel egy időben a kormány 2,3 milliárd forinttal megemelte az idei árvíz, belvíz, helyi vízkár, vízhiány és vízminőség kárelhárítására szolgáló keretet, amelyből 1,3 milliárdot személyi juttatásokra kell fordítani.
A Központi Maradványelszámolási Alapból további 58 milliárd forintot csoportosítottak át különböző célokra. Ebből 15 milliárd forint a Paks II beruházás tőkeemelését szolgálja, 28 milliárd az állami Beruházási Alapba kerül, míg a Bethlen Gábor Alap 3 milliárd forintot kap nemzetpolitikai célú támogatásokra.
A kulturális szféra is részesül a forrásokból: a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ 280 millió forintot fordíthat személyi és működési kiadásokra, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig 1,6 milliárd forintot használhat fel kulturális és örökségvédelmi fejlesztésekre.
Békéscsaba önkormányzata pályázat nélkül jutott 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz, míg a turisztikai fejlesztések kerete 1,2 milliárd forinttal bővült. Az agrárminiszter felhatalmazást kapott arra, hogy a Magyar Falu Program keretében maximum 20 milliárd forintos pályázatot írjon ki.
A határozat rendelkezik arról is, hogy a 2026-os World Athletics Ultimate Championships rendezéséhez kapcsolódó szervezetek 2 milliárd forint értékű adómentességet vehetnek igénybe, valamint járműveik külön matricával a buszsávokat is használhatják. Emellett a Budapesten és Pest megyében szolgáló rendvédelmi dolgozók lakhatási támogatásban részesülnek, amelynek finanszírozásáról a nemzetgazdasági miniszternek kell gondoskodnia.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 74,15 pontos, 0,07 százalékos emelkedéssel, 109 453,39 ponton zárt pénteken.
A külföldi megtakarítások nőnek, de a magyarok többsége nem visz pénzt külföldre, csak a leggazdagabbak diverzifikálnak.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon.
Elképesztő adatok érkeztek a magyarországi ivóvíz minőségéről, ezeken a településeken tilos inni belőle
Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Putyin szerint pragmatikus a magyar kormány hozzáállása, Orbán pedig bízik benne, hogy a friss békekezdeményezések valódi megoldást hozhatnak.
Orbán Viktor hajnali 4-kor indult Budapestről Moszkvába, ahol Putyinnal tárgyal majd.
2025 októberében az ipari termelői árak átlagosan 1,8%-kal magasabbak voltak az egy évvel korábbinál.
A jövő évi minimálbér és garantált bérminimum emelése 7–11 százalékos pluszterheket ró a munkáltatókra.
A magyar gazdaság a gyenge idei teljesítmény után fokozatosan gyorsuló pályára állhat a Coface nemzetközi hitelbiztosító friss előrejelzése szerint.
Kisebb elmozdulással, iránykereséssel indulhat pénteken a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
2025 októberében 4 millió 674 ezren dolgoztak Magyarországon, miközben a munkanélküliségi ráta 4,4%-ra nőtt.
A Mol orosz kőolajfüggése az elmúlt években újra erősödött, 2025 első felére rekordközeli, 92 százalék fölötti arányra emelkedett.
Az euró hét órakor 381,61 forinton állt, magasabban a csütörtök esti 381,39 forintnál.
Orbán Viktor pénteken hajnalban Moszkvába indult, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozzon.
A kabinet szerint megóvnák a fővárosi szolgáltatásokat egy csődhelyzetben, de sem tárgyalás, sem felelős, sem pénz nincs a friss határozatban.
A Mol részvényesei a mai rendkívüli közgyűlésen jóváhagyták a társaság holdingstruktúrává történő átalakítását,
Az esti órákra erősödött a forint a vezető devizákkal szemben.
A Budapesti Értéktőzsdén csütörtökön gyengébb zárás született. A BUX 447,78 ponttal esett és 109 379,24 ponton fejezte be a kereskedést.
