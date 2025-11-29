Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz

A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött, amelyek összértéke meghaladja a százmilliárd forintot. A módosítások érintik a gyógyszertámogatást, állami beruházásokat, kulturális intézményeket és önkormányzatokat is.

A Magyar Közlönyben közzétett határozat szerint a kabinet újabb nagyszabású forrásátrendezést hajtott végre a költségvetésben. A legjelentősebb tétel a gyógyszertámogatási keret 64 milliárd forintos emelése, bár a rendelet nem részletezi, hogy ez az összeg pontosan honnan származik - szúrta ki a HVG.

Ezzel egy időben a kormány 2,3 milliárd forinttal megemelte az idei árvíz, belvíz, helyi vízkár, vízhiány és vízminőség kárelhárítására szolgáló keretet, amelyből 1,3 milliárdot személyi juttatásokra kell fordítani.

A Központi Maradványelszámolási Alapból további 58 milliárd forintot csoportosítottak át különböző célokra. Ebből 15 milliárd forint a Paks II beruházás tőkeemelését szolgálja, 28 milliárd az állami Beruházási Alapba kerül, míg a Bethlen Gábor Alap 3 milliárd forintot kap nemzetpolitikai célú támogatásokra.

A kulturális szféra is részesül a forrásokból: a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ 280 millió forintot fordíthat személyi és működési kiadásokra, az Építési és Közlekedési Minisztérium pedig 1,6 milliárd forintot használhat fel kulturális és örökségvédelmi fejlesztésekre.

Békéscsaba önkormányzata pályázat nélkül jutott 1,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatáshoz, míg a turisztikai fejlesztések kerete 1,2 milliárd forinttal bővült. Az agrárminiszter felhatalmazást kapott arra, hogy a Magyar Falu Program keretében maximum 20 milliárd forintos pályázatot írjon ki.

A határozat rendelkezik arról is, hogy a 2026-os World Athletics Ultimate Championships rendezéséhez kapcsolódó szervezetek 2 milliárd forint értékű adómentességet vehetnek igénybe, valamint járműveik külön matricával a buszsávokat is használhatják. Emellett a Budapesten és Pest megyében szolgáló rendvédelmi dolgozók lakhatási támogatásban részesülnek, amelynek finanszírozásáról a nemzetgazdasági miniszternek kell gondoskodnia.