Nagyvárad, 2025. május 8.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a 4. Nagyváradi Gazdasági Konferencián 2025. május 8-án.MTI/Czeglédi Zsolt
Gazdaság

Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt

Pénzcentrum
2025. december 1. 12:28

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament költségvetési bizottsága előtt ismertette a kormány gazdaságpolitikai terveit, kiemelve a költségvetési hiány 5%-ra emelésének szükségességét a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében.

A nemzetgazdasági miniszter hétfő reggeli meghallgatásán hangsúlyozta, hogy a háborús helyzet és a német gazdaság gyengélkedése jelentősen hátráltatja a magyar gazdasági növekedést, ezért a kormánynak aktívan kell támogatnia a fogyasztást a GDP növekedése érdekében.

Nagy Márton kifejtette, hogy a költségvetési hiány emelése szükséges lépés volt, de nem túlzott mértékű, amit a piac is elfogadott. Véleménye szerint így elkerülhetők a negatív hitelminősítői és uniós lépések. Összehasonlításként Romániát hozta fel, ahol a költségvetés "hatalmas bajban van".

A miniszter bejelentette, hogy a bankoktól jövőre plusz 180 milliárd forintot szednek be, és az extraprofitadó duplázását is tervezik. "Parkoltatják az emberek pénzét, szénné keresték magukat a bankok" - fogalmazott, hozzátéve, hogy ezt a pénzt a termelő vállalatok felé kívánják átcsatornázni, többek között a Demján Sándor Programba.

A költségvetési politika alapelveiről szólva kiemelte, hogy a hiány nem növekedhet tovább, az államadósság fenntartható pályán van, és az uniós nemzeti védelmi záradék mozgásterét nem lépheti túl a kormány. Az 5%-os hiánycéllal Magyarország "hátulról a hatodik", ami "nem a büszkeség jele" - ismerte el.

A gazdasági kilátásokról szólva elmondta, hogy idén 0,5%-os, jövőre 3%-os növekedés várható. Az infláció jövőre várhatóan 3,6% lesz, ennek megfelelően emelkednek januárban a nyugdíjak is. A miniszter szerint a jövő év első negyedévében akár 2%-os inflációs adatok is előfordulhatnak.

Nagy Márton szerint a jelenlegi gazdasági környezetben "lehetetlen" a hiány csökkentése, és az 5%-os hiányszám az "optimális policy mix" része. Megjegyezte, hogy az államadósság idén és jövőre stagnálhat, de a gazdasági növekedés 2025-ben már segíthet az adósságráta csökkentésében.

A miniszter kritizálta a jegybank "erős szigort folytató" monetáris politikáját, amely szerinte gazdasági áldozatokkal jár, bár leszorítja az inflációt. Éppen ezért tartja szükségesnek az anticiklikus fiskális politikát, amely rövid távon a fogyasztáson, hosszabb távon pedig a beruházásokon keresztül ösztönzi a gazdaságot.

A megemelt költségvetési hiánypálya első tesztjén már átment az ország, mivel a Moody's hitelminősítő a közelmúltban nem változtatott Magyarország államadósság-besorolásán. A Fitch értékelése a héten pénteken várható.

Címlapfotó: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
