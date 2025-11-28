2025. november 28. péntek Stefánia
Peking, 2023. október 17.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) kétoldalú tárgyalást folytat Pekingben 2023. október 17-én. Orbán Viktor és Vlagyimir Pu
Gazdaság

Orbán–Putyin találkozó: váratlan mondatok hangzottak el Moszkvában, érkeznek a bejelentések

Pénzcentrum
2025. november 28. 12:55

Véget ért Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin moszkvai találkozója, ahol a felek többek között a kétoldalú kapcsolatok, az energetika és a béketeremtési próbálkozások helyzetét értékelték. Nyilvános sajtótájékoztató nem lesz, később derülhet ki, született-e konkrét megállapodás, írja a Portfolio.

Véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. A két vezető rövid nyilatkozatokat tett az orosz állami médiának, ám sajtótájékoztatót nem terveznek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A TASZSZ beszámolója szerint Putyin azt mondta, hogy Magyarország és Oroszország kapcsolatai a „jelenlegi nehézségek” ellenére is folyamatosan fejlődnek, Orbán hozzáállását pedig „pragmatikusnak” nevezte. Kiemelte: a két ország közötti kereskedelem még a szankciós környezetben is enyhe növekedést mutatott, az elmúlt évben 7 százalékos bővülést mértek.

Az energetikai együttműködésről szólva az elnök úgy fogalmazott, hogy az „kiterjedt és szoros”, ugyanakkor akadnak problémák, amelyek rendezésére szükség van. Putyin Orbán Ukrajnához való hozzáállását „kiegyensúlyozottnak” minősítette, és megköszönte, hogy Magyarország kész helyszínt biztosítani egy esetleges békecsúcs számára Budapesten. Hozzátette: a magyar fővárost Donald Trump ajánlotta helyszínként.

A RIA Novosztyi tudósítása szerint Orbán Viktor az orosz–magyar kapcsolatok fejlesztéséről és a béke megteremtésének lehetőségéről beszélt.

„Reméljük, hogy a közelmúltban bejelentett békekezdeményezések végül valódi békéhez vezetnek” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán azt is kiemelte, hogy ez már a 14. találkozója Putyinnal: „Úgy gondolom, hogy a jelenlegi történelmi pillanatban sokat tettünk az együttműködés fejlesztéséért népeink között. Őszintén remélem, hogy ennél is többet tehetünk.”

A megbeszélést követően nem tartanak sajtótájékoztatót, így később derülhet ki, született-e bármilyen konkrét megállapodás Budapest és Moszkva között – ha egyáltalán volt ilyen.
A Kreml megdöbbentő bejelentést tertt: értelmetlen bármilyen megállapodás Ukrajnával
Pénzcentrum  |  2025. november 28. 10:18
Figyelem, új fizetős parkolási övezet jön Budapesten: ekkortól már büntetik is az autósokat
Agrárszektor  |  2025. november 28. 13:27
Lehullt a lepel a hazai csapvízról: ha te is gyakran iszod, ezt tudnod kell