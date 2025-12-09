A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
Brutális adószigorítást vezet be a magyar kormány: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek
A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását, amely jelentősen szigorítja az energiaágazati beruházások támogathatóságát, új adminisztratív terheket vezet be, és külön szabályrendszert hoz létre a tiszta technológiák gyártását támogató beruházásokra.
A hétfőn közzétett tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy kifejezetten kizárja az energiatermelést és energiaszolgáltatást szolgáló eszközöket az elszámolható költségek köréből. A jelenlegi szabályozással ellentétben a TEÁOR 35-ös ágazatba tartozó tevékenységekhez kapcsolódó eszközök bekerülési értéke nem lesz elszámolható, ami a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás területét érinti. A kormány az adókedvezmény igénybevételét is megtiltaná ezekre a beruházásokra, még akkor is, ha az adózó csak saját energiaellátását biztosítaná - írja a Portfolio.
Új kizáró okként jelenik meg, hogy lakóházak és lakások piaci értékesítésre vagy bérbeadásra szánt beruházásaira sem lehet majd adókedvezményt igényelni. Ez a korlátozás a jelenlegi szabályozásban nem szerepel ilyen egyértelműen, így különösen az ingatlanfejlesztő vállalkozások számára jelent majd szigorítást.
A tervezet jelentősen bővíti az adminisztratív kötelezettségeket is. Az adózóknak nyilatkozniuk kell, hogy egyetlen kizáró ok sem áll fenn esetükben, valamint új bejelentésnek minősül, ha a beruházás tárgya vagy helyszíne megváltozik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jelentősebb módosítások esetén új eljárást kell indítani, ami meghosszabbítja az engedélyezési folyamatot.
Teljesen újraszabályozzák a társaságiadó-bevallásban szerepeltetendő adatokat is. A vállalkozásoknak beruházásonként kell majd megadniuk többek között az igénybe vett adókedvezmények jelenértékét, az összes igénybevételt, a támogatáshalmozódásnál számító állami támogatások adatait, valamint az üzembe helyezés időpontját és a ténylegesen felmerült költségeket. Bizonyos beruházástípusoknál külön kimutatást kell készíteni az átlagos létszámról és a személyi jellegű ráfordításokról is.
Új kötelezettségként jelenik meg, hogy ha a beruházás az engedélyezett kezdőnapot követő két éven belül nem indul el, az adózónak erről külön nyilatkoznia kell. Ez a szabály eddig nem szerepelt ilyen egyértelműen a szabályozásban.
A tervezet legnagyobb terjedelmű változtatása a tiszta technológiák gyártási kapacitásait támogató adókedvezmények külön szabályrendszerének bevezetése. Ez a kategória a hatályos rendeletben még nem szerepel, az új fejezet kifejezetten az uniós tisztaipari támogatási keretrendszerhez kapcsolódik. A beruházásoknál a jelenleginél szélesebb körben számolhatók el tárgyi eszközök és bizonyos immateriális javak, ugyanakkor ezekre szigorú feltételek vonatkoznak.
A támogatási intenzitás kis- és középvállalkozások esetében automatikusan megemelkedik: a kisvállalkozások 20, a középvállalkozások 10 százalékponttal magasabb támogatást kaphatnak a főszabályhoz képest. A jelenlegi rendszerben a vállalkozás mérete csak bizonyos beruházástípusoknál befolyásolja a támogatási plafont.
A tervezet különös hangsúlyt helyez arra, hogy az adózónak igazolnia kell: a beruházást az adókedvezmény hiányában nem az EU területén valósítaná meg. Ez lényegében a globális versenyhelyzet bizonyítását jelenti, amit a jelenlegi szabályozás nem követel meg. Ha a beruházás nem támogatott régióban valósulna meg, a cégnek azt is be kell mutatnia, hogy ugyanilyen hatékonyan nem tudná máshol kivitelezni.
Szintén új előírás, hogy ha a beruházás korábban már részesült az EU tisztaipari támogatási keretéből, akkor annak cseréjére nem vehető igénybe adókedvezmény. Ez a korlátozás megakadályozza a támogatások halmozását.
A tiszta technológiás fejlesztések esetében a cégeknek a beruházás kezdete előtt részletes adatszolgáltatási kötelezettségük lesz: elektronikusan kell nyilatkozniuk többek között a teljes beruházási költségről, a támogatás szükségességéről, az EU-n kívüli alternatíváról és a kohézióellenes hatások vizsgálatáról.
A tervezet módosítja a rendelet mellékleteit is, amelyek a korábbinál jóval részletesebb adatszolgáltatást írnak elő. Telephelyenként kell feltüntetni a költségelemeket, jelenértéken és folyóáron is, valamint a korábbi, ugyanazon vármegyében megkezdett beruházások bemutatása is kötelező lesz.
Bár a rendelet 2026-ban lép hatályba, a részletes adatszolgáltatásra vonatkozó új előírásokat már a 2025-ös társaságiadó-bevallásban alkalmazni kell majd, ha a vállalkozás 2017 után nyújtott be fejlesztési adókedvezményre bejelentést. A módosítások nagy része 2026. január 1-jén lép hatályba, de a legkritikusabb pontok – köztük a kizárások és a bejelentési szabályok módosítása – már a kihirdetést követő 31. napon életbe lépnek. A társadalmi egyeztetés december 16-ig tart.
