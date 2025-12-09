2025. december 9. kedd Natália
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Előtérben a Széchenyi Lánchíd. Balra középen a Parlament épülete.
Gazdaság

Brutális adószigorítást vezet be a magyar kormány: rengeteg embert érint, itt vannak a részletek

Pénzcentrum
2025. december 9. 11:28

A Nemzetgazdasági Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a fejlesztési adókedvezményről szóló kormányrendelet módosítását, amely jelentősen szigorítja az energiaágazati beruházások támogathatóságát, új adminisztratív terheket vezet be, és külön szabályrendszert hoz létre a tiszta technológiák gyártását támogató beruházásokra.

A hétfőn közzétett tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy kifejezetten kizárja az energiatermelést és energiaszolgáltatást szolgáló eszközöket az elszámolható költségek köréből. A jelenlegi szabályozással ellentétben a TEÁOR 35-ös ágazatba tartozó tevékenységekhez kapcsolódó eszközök bekerülési értéke nem lesz elszámolható, ami a villamosenergia-, gáz-, gőzellátás és légkondicionálás területét érinti. A kormány az adókedvezmény igénybevételét is megtiltaná ezekre a beruházásokra, még akkor is, ha az adózó csak saját energiaellátását biztosítaná - írja a Portfolio.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Új kizáró okként jelenik meg, hogy lakóházak és lakások piaci értékesítésre vagy bérbeadásra szánt beruházásaira sem lehet majd adókedvezményt igényelni. Ez a korlátozás a jelenlegi szabályozásban nem szerepel ilyen egyértelműen, így különösen az ingatlanfejlesztő vállalkozások számára jelent majd szigorítást.

A tervezet jelentősen bővíti az adminisztratív kötelezettségeket is. Az adózóknak nyilatkozniuk kell, hogy egyetlen kizáró ok sem áll fenn esetükben, valamint új bejelentésnek minősül, ha a beruházás tárgya vagy helyszíne megváltozik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy jelentősebb módosítások esetén új eljárást kell indítani, ami meghosszabbítja az engedélyezési folyamatot.

Kapcsolódó cikkeink:

Teljesen újraszabályozzák a társaságiadó-bevallásban szerepeltetendő adatokat is. A vállalkozásoknak beruházásonként kell majd megadniuk többek között az igénybe vett adókedvezmények jelenértékét, az összes igénybevételt, a támogatáshalmozódásnál számító állami támogatások adatait, valamint az üzembe helyezés időpontját és a ténylegesen felmerült költségeket. Bizonyos beruházástípusoknál külön kimutatást kell készíteni az átlagos létszámról és a személyi jellegű ráfordításokról is.

Új kötelezettségként jelenik meg, hogy ha a beruházás az engedélyezett kezdőnapot követő két éven belül nem indul el, az adózónak erről külön nyilatkoznia kell. Ez a szabály eddig nem szerepelt ilyen egyértelműen a szabályozásban.

A tervezet legnagyobb terjedelmű változtatása a tiszta technológiák gyártási kapacitásait támogató adókedvezmények külön szabályrendszerének bevezetése. Ez a kategória a hatályos rendeletben még nem szerepel, az új fejezet kifejezetten az uniós tisztaipari támogatási keretrendszerhez kapcsolódik. A beruházásoknál a jelenleginél szélesebb körben számolhatók el tárgyi eszközök és bizonyos immateriális javak, ugyanakkor ezekre szigorú feltételek vonatkoznak.

A támogatási intenzitás kis- és középvállalkozások esetében automatikusan megemelkedik: a kisvállalkozások 20, a középvállalkozások 10 százalékponttal magasabb támogatást kaphatnak a főszabályhoz képest. A jelenlegi rendszerben a vállalkozás mérete csak bizonyos beruházástípusoknál befolyásolja a támogatási plafont.

A tervezet különös hangsúlyt helyez arra, hogy az adózónak igazolnia kell: a beruházást az adókedvezmény hiányában nem az EU területén valósítaná meg. Ez lényegében a globális versenyhelyzet bizonyítását jelenti, amit a jelenlegi szabályozás nem követel meg. Ha a beruházás nem támogatott régióban valósulna meg, a cégnek azt is be kell mutatnia, hogy ugyanilyen hatékonyan nem tudná máshol kivitelezni.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szintén új előírás, hogy ha a beruházás korábban már részesült az EU tisztaipari támogatási keretéből, akkor annak cseréjére nem vehető igénybe adókedvezmény. Ez a korlátozás megakadályozza a támogatások halmozását.

A tiszta technológiás fejlesztések esetében a cégeknek a beruházás kezdete előtt részletes adatszolgáltatási kötelezettségük lesz: elektronikusan kell nyilatkozniuk többek között a teljes beruházási költségről, a támogatás szükségességéről, az EU-n kívüli alternatíváról és a kohézióellenes hatások vizsgálatáról.

A tervezet módosítja a rendelet mellékleteit is, amelyek a korábbinál jóval részletesebb adatszolgáltatást írnak elő. Telephelyenként kell feltüntetni a költségelemeket, jelenértéken és folyóáron is, valamint a korábbi, ugyanazon vármegyében megkezdett beruházások bemutatása is kötelező lesz.

Bár a rendelet 2026-ban lép hatályba, a részletes adatszolgáltatásra vonatkozó új előírásokat már a 2025-ös társaságiadó-bevallásban alkalmazni kell majd, ha a vállalkozás 2017 után nyújtott be fejlesztési adókedvezményre bejelentést. A módosítások nagy része 2026. január 1-jén lép hatályba, de a legkritikusabb pontok – köztük a kizárások és a bejelentési szabályok módosítása – már a kihirdetést követő 31. napon életbe lépnek. A társadalmi egyeztetés december 16-ig tart.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#gáz #adókedvezmény #beruházás #adminisztráció #gazdaság #villamosenergia #kormányrendelet #nemzetgazdasági minisztérium #ingatlanfejlesztés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:43
12:33
12:15
12:14
12:02
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 8. 16:43
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 8. 17:30
Rálicitált a Netflixre a Paramount a Warner Bros-ért zajló küzdelemben - Trump is bekavarhat
Pár napja még úgy volt, hogy 72 milliárd dolláros ajánlatával a Netflix megnyerheti a Warner Bros. D...
Holdblog  |  2025. december 6. 09:47
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 8.
Brutál túlárazottság mellett robbant be a lakáspiacra az Otthon Start: megéri így felvenni az OSP kölcsönt?
2025. december 9.
Óriási változás jön a magyarországi béreknél: tömeges felmondási hullám jöhet, ha ez életbe lép
2025. december 8.
Tehetetlenek az orvosok is: olyan népbetegség ütötte fel a fejét 2025-re, amire nincs hatásos gyógyszer
2025. december 8.
Válogatott veszélyek lesnek éjjel az utcákon a magyarokra? Sok nő és a nyugdíjas sem érzi magát biztonságban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 9. kedd
Natália
50. hét
December 9.
Korrupcióellenes világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
1 hete
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
3
1 hete
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
4
7 napja
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
5
2 hete
Orbán–Putyin találkozó: váratlan mondatok hangzottak el Moszkvában, érkeznek a bejelentések
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitelkártya
segítségével nagyobb összegű, tartós fogyasztási cikkek vásárolhatók, hosszú futamidejű törlesztéssel alacsonyabb kamatért.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 12:33
Áremelésre és brutális leépítésre kényszerül a magyar óriáscég: rengeteg dolgozó jövője bizonytalan
Pénzcentrum  |  2025. december 9. 12:15
Valamit megsejtettek az ukrán katonák? Tömegesen dezertálnak a hadseregből az orosz nyomulás után
Agrárszektor  |  2025. december 9. 12:31
Orvhalászokat buktattak le a halőrök: hihetetlen, mivel próbálkoztak