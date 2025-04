Tömegével költöznek el a pestiek ezekből a kerületekből: mégis, mi elől menekülnek ennyien?

Egyre csökken Budapest lakossága, a megyeszékhelyekről is óriási kiáramlás történt az utóbbi években. Úgy tűnik, a nagyvárosi életforma egyre kevésbé népszerű, illetve megfizethető. Akad azonban olyan város és néhány fővárosi kerület, ahol gyarapodás vagy stagnálás látszik a lakószámban. A Pénzcentrum friss elemzésében legnagyobb városainkat és a budapesti kerületeket vizsgáltuk, hogyan változott az állandó lakosság.

Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is vizsgálta a friss lakossági statisztikák alapján az ország településeinek lakószámváltozásait. Elkészítettük az agglomerációs települések toplistáját és térképre tettük a legnagyobb mértékben növekvő lélekszámú helységeket. Az országos toplistán, a legnépszerűbb településeken túl vizsgáltuk a leginkább elnéptelenedő helyeket, a Balaton vonzáskörzetét, a Tisza-tó és Velencei-tó környékét, és kifejezetten a falusi csokos településeket is. Sorozatunkat most a magyar nagyvárosokkal és Budapest kerületeivel folytatjuk.

A Belügyminisztérium friss lakossági statisztikái alapján 0,45 százalékkal kevesebben élnek most Magyarországon, mint 2024-ben. A csökkenés mértéke ötéves távlatban pedig 1,97 százalék. Csak Budapestet nézve pedig a csökkenés mértéke 0,44 százalékos volt egy év alatt és 3,53 százalékos öt év alatt, tehát 2024 óta az országos átlaggal egyező, 2020-tól vizsgálva viszont jelentősen magasabb. A fővárosban 1 616 241 fő lakott az állandó lakosok száma alapján 2025. január 1-jén, durván 59 ezer fővel kevesebb, mint 2020-ban. Egy egész kaposvárnyi lakos tűnt el tehát a fővárosból öt év alatt, ebből 7102 fő tavaly.

A 19 megyeszékhelyt és a megyei jogú városokat tekintve - ezekből összesen jelenleg 7 darab van - a teljes állandó lakosságuk 2020-ban még 2 011 974 fő volt, mely 2025-re 1 919 436 főre olvadt. A veszteség meghaladja Székesfehérvár teljes lakosságát és nagyobb mértékű (4,6%), mint a budapesti népességcsökkenés. Egy év leforgása alatt pedig 0,9 százalékos csökkenés történt.

A korábbi elemzések, illetve a most ismertetett számok is azt mutatják: a nagyvárosok és a főváros vonzereje elveszett, ezeken a településtípusokon fogy a leginkább a lakosságszám, mintha menekülnének a nagyvárosokból az emberek. (Természetesen a népességváltozásokba a születések és halálozások is beleszámítanak, de ahol ekkora mértékű csökkenés látszik, ott az elvándorlás sem lehet elhanyagolható tényező.) Azonban még így is akad olyan kerület, illetve nagyváros, ahol pozitív a mérleg. Ez tűnik ki a Pénzcentrum rangsoraiból.

A budapesti kerületek közül a 13., a 23., az 5. és az 1. kerület lakossága nőtt 2024-ről 2025-re és az országos átlag alatti csökkenés mutatkozott a 6., a 14., a 8., a 11., a 16., a 18. és a 22. kerületekben. A 13. kerület nagyon vonzó lakóhely: 2020-ról 2025-re 1,18 százalékos növekedés történt a lakószámban. A 23. és a 22. kerületben pedig az országos átlagnál kisebb mértékű volt a fogyás:

Ha pedig számszerűen nézzük a csökkenést, akkor a 21. és a 6. kerületben történt a legnagyobb lakószámfogyás: több mint 5 ezer fővel élnek kevesebben ezekben a kerületekben, mint 2020-ban. A legnagyobb mértékben pedig az említett 21., a 7. és a 10. kerületben fogyott a lakosság öt év alatt.

A megyeszékhelyeket és megyei jogú városokat tekintve lényegesen rosszabb a helyzet, mint a fővárosban. Szolnok, Veszprém, Nagykanizsa, Miskolc, Szekszárd, Salgótarján és Dunaújváros lakossága 6 százzalékot meghaladó mértékben csökkent 2020 óta. Csak egy város emelkedik ki, tudott gyarapodni: Érd.

A nagyvárosi rangosorba bevehettük volna azokat a városokat is, amelyek a legkisebb megyeszékhelynék (Esztergomnál) nagyobb lélekszámúak. Ilyen Szentendre, Kiskunfélegyháza, Gyula, Budaörs, Hajdúböszörmény, Gödöllő, Mosonmagyaróvár, Ózd, Vác, Cegléd, Szigetszentmiklós és Dunakeszi is, de csak áttekinthetetlenebbé vált volna a válogatás. Ezek közül a városok közül sem történt egy év alatt sehol gyarapodás, 2020 óta pedig csak Szentendrén és Szigetszentmiklóson. A legdrasztikusabb csökkenés Ózdon látszik.

