Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki

Enyhén visszaesett a forint értéke kedd reggel a főbb devizákkal szemben.

Az euró jegyzése hét órára 380,92 forintra emelkedett a hétfő esti 380,70 forintról. A dollár árfolyama 328,10 forintra nőtt az előző esti 327,51 forintról.

A svájci frank szintén drágult, 407,81 forintra kúszott fel a korábbi 407,67 forintról. Az euró a dollárral szemben is gyengült, 1,1610 dolláron jegyezték az előző 1,1624 után.