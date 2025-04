Közeleg a kötelező rendszámcsere határideje: rengeteg magyar kocsiját vonhatják ki a forgalomból

A régebbi plug-in hibrid autók tulajdonosai 2026 novemberéig még élvezhetik a zöld rendszám nyújtotta kedvezményeket, ezért egyelőre kevesen cserélik le a rendszámukat. Eközben a használt plug-in hibridek iránti kereslet jelentősen nőtt, miközben az árak alig változtak.

Bár az újonnan forgalomba helyezett plug-in hibridek már nem jogosultak zöld rendszámra, a korábban regisztrált autók tulajdonosai 2026 novemberéig még élvezhetik az ezzel járó kedvezményeket, például az ingyenes parkolást több városban, köztük Budapesten is. Emiatt a statisztikák szerint szinte senki sem siet lecserélni a rendszámát, hiszen a szabályok változása előtt érdemes kihasználni az utolsó pillanatig az előnyöket. A rendszámcsere anyagi szempontból sem elhanyagolható: a díja legalább 12 300 forint, új kombináció esetén pedig 14 500 forint, és aki a határidő után jogosulatlanul használja a zöld rendszámot, annak autóját ideiglenesen kivonhatják a forgalomból - írja a 24.hu.

A szabályváltozás ellenére a használt plug-in hibridek népszerűsége nem csökkent, sőt: 2025 első negyedévében a kereslet 20–22 százalékkal nőtt tavaly év végéhez képest. Az árak ugyanakkor alig változtak, így a vásárlók számára továbbra is kedvező lehetőséget kínálnak ezek a modellek.

A Toyota továbbra is dominál a legkeresettebb márkák között, miközben a magyar használtautó-piac egészében is erős forgalmat mértek, márciusban pedig rekordot is döntött az eladások száma. A jelek szerint tehát a plug-in hibridek iránti érdeklődés töretlen marad, még akkor is, ha a zöld rendszám előnyei fokozatosan megszűnnek.