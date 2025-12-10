Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait - jelentette a Daily Mail.

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője visszautasította azokat a vádakat, miszerint túledzené játékosait, miközben csapata újabb sérüléshullámmal küzd. A londoni együttes jelenleg hét játékosát kénytelen nélkülözni, annak ellenére, hogy Viktor Gyökeres és Noni Madueke nemrég visszatértek a keretbe.

A csapat szombaton William Saliba és Gabriel nélkül szenvedett 2-1-es vereséget az Aston Villa ellen a Premier League-ben, miközben Cristhian Mosquera és Kai Havertz is a sérültek listáján szerepel. A Club Brugge elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre Leandro Trossard és Max Dowman kisebb sérülések miatt nem utazott el, Declan Rice pedig betegség miatt maradt távol.

Az Arsenal a tavalyi Premier League-szezon kezdete óta 95 sérüléssel küzd, ami a második legrosszabb mutató a Brighton 97 sérülése mögött. Arteta azonban határozottan cáfolta a túledzés vádját: "Nem, mert nem is edzünk. Ma például csak 20 percet dolgoztunk, tehát biztosan nem a túledzés az oka."

Az edző szerint a hiányzó játékosok miatt a többiekre nagyobb terhelés hárul, ami veszélyes körforgást eredményez.

Vannak játékosok, akik két szezon alatt több mint 150 mérkőzést játszottak, így túlterheltek lehetnek. Ha újra és újra ugyanazt kérjük tőlük, egy ponton összeroppannak

- magyarázta Arteta.

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.

Az Arsenal az egyetlen csapat a Bajnokok Ligájában, amely még százszázalékos mérleggel rendelkezik. A Club Bruges elleni győzelem garantálná számukra a nyolcadik helyet, ami egyenes ágon a legjobb 16 közé jutást jelentené.

Közben Gabriel Jesus visszatérhet az Arsenal keretébe, miután felkerült a BL-keretbe a sérült Dowman helyére. A brazil támadó januári térdsérülése és műtétje óta nem lépett pályára.

Arra számítottunk, hogy december végén kezd újra edzeni, de Gabi minden nap keményen dolgozott, és folyamatosan azt mondta, hogy hamarabb visszatér. Meg is tette

- dicsérte játékosát Arteta.