A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben.
Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg
Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait - jelentette a Daily Mail.
Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője visszautasította azokat a vádakat, miszerint túledzené játékosait, miközben csapata újabb sérüléshullámmal küzd. A londoni együttes jelenleg hét játékosát kénytelen nélkülözni, annak ellenére, hogy Viktor Gyökeres és Noni Madueke nemrég visszatértek a keretbe.
A csapat szombaton William Saliba és Gabriel nélkül szenvedett 2-1-es vereséget az Aston Villa ellen a Premier League-ben, miközben Cristhian Mosquera és Kai Havertz is a sérültek listáján szerepel. A Club Brugge elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre Leandro Trossard és Max Dowman kisebb sérülések miatt nem utazott el, Declan Rice pedig betegség miatt maradt távol.
Az Arsenal a tavalyi Premier League-szezon kezdete óta 95 sérüléssel küzd, ami a második legrosszabb mutató a Brighton 97 sérülése mögött. Arteta azonban határozottan cáfolta a túledzés vádját: "Nem, mert nem is edzünk. Ma például csak 20 percet dolgoztunk, tehát biztosan nem a túledzés az oka."
Az edző szerint a hiányzó játékosok miatt a többiekre nagyobb terhelés hárul, ami veszélyes körforgást eredményez.
Vannak játékosok, akik két szezon alatt több mint 150 mérkőzést játszottak, így túlterheltek lehetnek. Ha újra és újra ugyanazt kérjük tőlük, egy ponton összeroppannak
- magyarázta Arteta.
Az Arsenal az egyetlen csapat a Bajnokok Ligájában, amely még százszázalékos mérleggel rendelkezik. A Club Bruges elleni győzelem garantálná számukra a nyolcadik helyet, ami egyenes ágon a legjobb 16 közé jutást jelentené.
Közben Gabriel Jesus visszatérhet az Arsenal keretébe, miután felkerült a BL-keretbe a sérült Dowman helyére. A brazil támadó januári térdsérülése és műtétje óta nem lépett pályára.
Arra számítottunk, hogy december végén kezd újra edzeni, de Gabi minden nap keményen dolgozott, és folyamatosan azt mondta, hogy hamarabb visszatér. Meg is tette
- dicsérte játékosát Arteta.
A sérülésekkel küzdő Indianapolis Colts azt tervezi, hogy próbajátékra hívja a 44 éves Philip Rivers irányítót, aki 2020 óta nem játszott az NFL-ben
Százmillókat vehetett ki a kasszából a súlyemelők egykori elnöke: leesik az állad, mekkora pénzekről van szó
A vádak szerint több mint 247 millió forinttal károsította meg a szervezetet a volt elnök.
Nagyon fontos döntést hozott a FIFA a nyári vébé kapcsán: ezt mindenképp bevezetik a játékosok miatt
A 2026-os világbajnokság minden mérkőzésén három perces frissítő szüneteket tartanak majd a játékosok egészségének védelme érdekében, függetlenül az időjárási körülményektől.
Norris most egy alapos pihenésre vágyik, ahol "azt is elfelejtené, hogy ő egy F1-pilóta".
Megszólalt a paralimpiai bajnok a Milák-ügyről: nem igaz, hogy megszavazta az ösztöndíj visszavonását
A paraúszó felháborodott azon, hogy fals információkat írtak a Milák Kristóf ügyében tett szerepvállalása miatt - mint kiderült, épp az ellenkezőjét tette.
Durva posztok miatt kapott felfüggesztett börtönt a volt focista: nem fogadta el a bíróság, hogy csak viccelt
Joey Barton felfüggesztett börtönbüntetést kapott a Jeremy Vine műsorvezetőt, valamint Lucy Ward és Eni Aluko televíziós futballszakértőket célzó sértő bejegyzései miatt.
Saját emberei akarták megkárosítani a Barcát: több száz jegyet árultak feketén, azonnal lépett a klub
A klub közel 500 illegális jegyértékesítést leplezett le saját klubtagjai körében a Frankfurt elleni, ma esti Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool az Internazionale vendége lesz Milánóban a labdarúgó Bajnokok Ligája 6. fordulójának keddi játéknapján.
Új szerepben a legendás magyar színész, Thuróczy Szabolcs: ezen a csatornán tűnik fel, meglepő műsort kapott
A sorozatban most nem a kosárlabda lesz a fókuszban, hanem a labdarúgás: a "mesélő" és az alkotók mondták el, mit láthatunk holnaptól a képernyőn.
Helmut Marko, a Red Bull Formula 1-es csapatának kulcsfigurája, várhatóan idő előtt távozik tanácsadói pozíciójából.
Robog a rekord felé az angol csapat: biztos, hogy nem ezt akarták, de talán már nem is kerülhetik el
A Wolverhampton Wanderers 226 napja nem nyert a Premier League-ben, és jelenleg a tabella utolsó helyén áll mindössze két ponttal.
Lewis Hamilton rendkívül nehéz szezonját követően alig várja, hogy eltávolodhasson a Forma-1-től.
Mohamed Salah kikerült a Liverpool Inter Milan elleni Bajnokok Ligája keretéből, miután a Leeds elleni mérkőzés után nyilvánosan bírálta a klubot és Arne Slot vezetőedzőt.
A sérülés újabb kérdőjeleket vet fel a 33 éves támadó 2026-os világbajnokságon való részvételével kapcsolatban.
Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy dél-koreai nőt, aki Szon Heung-min labdarúgótól zsarolt ki pénzt hamis terhességre hivatkozva.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyárai drasztikusan megemelkedtek a sorsolást követően, egyes mérkőzések esetében akár hatszorosára is nőtt az eredeti ár.
Wayne Rooney szerint Mohamed Salah tönkreteszi saját örökségét a klub és Arne Slot vezetőedző elleni nyilvános kijelentéseivel.
A spanyol edző utolsó esélye a Manchester City elleni mérkőzés lehet, de állítólag már utódjelöltek is vannak.
