2025. december 10. szerda Judit
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Durva gyanúba keveredett az Arsenal vezetőedzője: határozottan tagadja, más okokat nevezett meg

Pénzcentrum
2025. december 10. 15:44

Mikel Arteta a sérüléshullám ellenére is határozottan cáfolja, hogy túledzené az Arsenal játékosait - jelentette a Daily Mail.

Mikel Arteta, az Arsenal vezetőedzője visszautasította azokat a vádakat, miszerint túledzené játékosait, miközben csapata újabb sérüléshullámmal küzd. A londoni együttes jelenleg hét játékosát kénytelen nélkülözni, annak ellenére, hogy Viktor Gyökeres és Noni Madueke nemrég visszatértek a keretbe.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csapat szombaton William Saliba és Gabriel nélkül szenvedett 2-1-es vereséget az Aston Villa ellen a Premier League-ben, miközben Cristhian Mosquera és Kai Havertz is a sérültek listáján szerepel. A Club Brugge elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre Leandro Trossard és Max Dowman kisebb sérülések miatt nem utazott el, Declan Rice pedig betegség miatt maradt távol.

Az Arsenal a tavalyi Premier League-szezon kezdete óta 95 sérüléssel küzd, ami a második legrosszabb mutató a Brighton 97 sérülése mögött. Arteta azonban határozottan cáfolta a túledzés vádját: "Nem, mert nem is edzünk. Ma például csak 20 percet dolgoztunk, tehát biztosan nem a túledzés az oka."

Az edző szerint a hiányzó játékosok miatt a többiekre nagyobb terhelés hárul, ami veszélyes körforgást eredményez.

Vannak játékosok, akik két szezon alatt több mint 150 mérkőzést játszottak, így túlterheltek lehetnek. Ha újra és újra ugyanazt kérjük tőlük, egy ponton összeroppannak

- magyarázta Arteta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
EZ IS ÉRDEKELHET
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.

Az Arsenal az egyetlen csapat a Bajnokok Ligájában, amely még százszázalékos mérleggel rendelkezik. A Club Bruges elleni győzelem garantálná számukra a nyolcadik helyet, ami egyenes ágon a legjobb 16 közé jutást jelentené.

Közben Gabriel Jesus visszatérhet az Arsenal keretébe, miután felkerült a BL-keretbe a sérült Dowman helyére. A brazil támadó januári térdsérülése és műtétje óta nem lépett pályára.

Arra számítottunk, hogy december végén kezd újra edzeni, de Gabi minden nap keményen dolgozott, és folyamatosan azt mondta, hogy hamarabb visszatér. Meg is tette

- dicsérte játékosát Arteta.
Címlapkép: Getty Images
#sport #sérülés #bajnokok ligája #premier league #Arsenal #angol foci #aston villa #mikel arteta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:45
16:33
16:16
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 10.
Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik
2025. december 10.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
2025. december 10.
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
1 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
3 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
5
3 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció 2
devizapiacon az árfolyamalakulás befolyásolására végrehajtott központi banki nyílt piaci művelet

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 16:04
Megtalálták a boldogság tuti receptjét: csak pár órát t kell rászánni, bárkinél működik
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 13:44
Egekben a sztárbefektetés ára: óriásit kaszált, aki ide rakta a pénzét
Agrárszektor  |  2025. december 10. 16:33
Elképesztő modell készült egy agrárvállalat működéséről: mutatjuk