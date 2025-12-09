2025. december 9. kedd Natália
Budapest
Gyomorfájástól szenvedő nő
Szórakozás

Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki

Pénzcentrum
2025. december 9. 16:04

Magyarok százezrei élnek abban a tévhitben, hogy a hangulatunkat kizárólag az agyunk irányítja, pedig a boldogsághormon, a szerotonin döntő többsége a bélben termelődik. Friss kutatások bizonyítják: amit eszünk, közvetlenül hat a közérzetünkre, az energiaszintünkre és akár a depresszió kialakulására is. Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.

A szerotonin 90%-a a bélben termelődik, és életmódunk alapvetően befolyásolja szintjét. Egy friss 2025-ös tanulmány szerint a bélmikrobiom és a táplálkozás közvetlenül hat a szerotonin anyagcserére, így a hangulatunkra és energiaszintünkre, azaz a boldogságunkra is. 

Az étrendi beavatkozások közvetlenül befolyásolják a bélben mérhető szerotoninszintet és az energiafelszívódást. A kutatás szerint a bélmikrobiom által termelt enzimek (például triptofánáz) kulcsszerepet játszanak abban, hogy mennyi szerotonin képződik. Ez alátámasztja azt az állítást, hogy a táplálkozás és a bélrendszer egészsége közvetlenül hat a hangulatunkra és energiaszintünkre.

Egy másik, 2024 végén publikált áttekintés a Life Metabolism folyóiratban rámutatott, hogy a szerotonin és a bélmikrobiom közötti kölcsönhatás az egész test energia-anyagcseréjét szabályozza, és a kiegyensúlyozott bélflóra kulcsfontosságú a mentális egészség fenntartásában

Egyszerű szokások, amelyek növelik a szerotoninszintet

  • Táplálkozás: A szerotonin előanyaga a triptofán, amelyet élelmiszerekből kell bevinni. Triptofánban gazdag ételek: banán, diófélék, mandula, tejtermékek, tojás, lazac, csirkehús, csicseriborsó, zabpehely.
  • Napfény: Már napi 20 perc természetes fényben tartózkodás fokozza a szerotonin termelődését.
  • Testmozgás: A rendszeres mozgás serkenti az idegrendszeri és bélrendszeri szerotonin aktivitást.
  • Társas kapcsolatok: Ölelés, baráti beszélgetés vagy bármilyen örömteli interakció növeli a hormon szintjét.
  • Meditáció és légzőgyakorlatok: Segítenek a stressz csökkentésében, ami közvetve támogatja a szerotonin termelődését.
  • Minőségi alvás: A rendszeres lefekvési és kelési idő, valamint a zavaró tényezők kizárása (telefon, fény, zaj) kulcsfontosságú.
Miért fontos mindez?

A depresszió, alvászavarok, fáradékonyság és motiválatlanság gyakran összefügg a szerotonin alacsony szintjével. Az egészséges életmód – tudatos táplálkozás, rendszeres mozgás, társas kapcsolatok ápolása – nemcsak a testet, hanem a lelket is támogatja.

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!
Címlapkép: Getty Images
#egészség #stressz #boldogság #alvás #szórakozás #testmozgás #táplálkozás #egészséges életmód #napfény

