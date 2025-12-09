Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki

Magyarok százezrei élnek abban a tévhitben, hogy a hangulatunkat kizárólag az agyunk irányítja, pedig a boldogsághormon, a szerotonin döntő többsége a bélben termelődik. Friss kutatások bizonyítják: amit eszünk, közvetlenül hat a közérzetünkre, az energiaszintünkre és akár a depresszió kialakulására is. Az életmód apró változtatásai, tudatos táplálkozás, mozgás, társas kapcsolatok látványosan javíthatják a szerotoninszintet, és vele együtt a mindennapi jóllétünket.

A szerotonin 90%-a a bélben termelődik, és életmódunk alapvetően befolyásolja szintjét. Egy friss 2025-ös tanulmány szerint a bélmikrobiom és a táplálkozás közvetlenül hat a szerotonin anyagcserére, így a hangulatunkra és energiaszintünkre, azaz a boldogságunkra is.

Az étrendi beavatkozások közvetlenül befolyásolják a bélben mérhető szerotoninszintet és az energiafelszívódást. A kutatás szerint a bélmikrobiom által termelt enzimek (például triptofánáz) kulcsszerepet játszanak abban, hogy mennyi szerotonin képződik. Ez alátámasztja azt az állítást, hogy a táplálkozás és a bélrendszer egészsége közvetlenül hat a hangulatunkra és energiaszintünkre.

Egy másik, 2024 végén publikált áttekintés a Life Metabolism folyóiratban rámutatott, hogy a szerotonin és a bélmikrobiom közötti kölcsönhatás az egész test energia-anyagcseréjét szabályozza, és a kiegyensúlyozott bélflóra kulcsfontosságú a mentális egészség fenntartásában

Egyszerű szokások, amelyek növelik a szerotoninszintet

Táplálkozás : A szerotonin előanyaga a triptofán, amelyet élelmiszerekből kell bevinni. Triptofánban gazdag ételek: banán, diófélék, mandula, tejtermékek, tojás, lazac, csirkehús, csicseriborsó, zabpehely.

: A szerotonin előanyaga a triptofán, amelyet élelmiszerekből kell bevinni. Triptofánban gazdag ételek: banán, diófélék, mandula, tejtermékek, tojás, lazac, csirkehús, csicseriborsó, zabpehely. Napfény : Már napi 20 perc természetes fényben tartózkodás fokozza a szerotonin termelődését.

: Már napi 20 perc természetes fényben tartózkodás fokozza a szerotonin termelődését. Testmozgás : A rendszeres mozgás serkenti az idegrendszeri és bélrendszeri szerotonin aktivitást.

: A rendszeres mozgás serkenti az idegrendszeri és bélrendszeri szerotonin aktivitást. Társas kapcsolatok: Ölelés, baráti beszélgetés vagy bármilyen örömteli interakció növeli a hormon szintjét.

Ölelés, baráti beszélgetés vagy bármilyen örömteli interakció növeli a hormon szintjét. Meditáció és légzőgyakorlatok : Segítenek a stressz csökkentésében, ami közvetve támogatja a szerotonin termelődését.

: Segítenek a stressz csökkentésében, ami közvetve támogatja a szerotonin termelődését. Minőségi alvás: A rendszeres lefekvési és kelési idő, valamint a zavaró tényezők kizárása (telefon, fény, zaj) kulcsfontosságú.

Miért fontos mindez?

A depresszió, alvászavarok, fáradékonyság és motiválatlanság gyakran összefügg a szerotonin alacsony szintjével. Az egészséges életmód – tudatos táplálkozás, rendszeres mozgás, társas kapcsolatok ápolása – nemcsak a testet, hanem a lelket is támogatja.

