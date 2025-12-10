2025. december 10. szerda Judit
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
las vegas circuit, las vegas-i versenypálya, f1, forma 1, las vegasi nagydíj
Sport

Kiderült, mennyit kaszál világbajnoki címével Lando Norris: vastagon fogott a ceruza

Pénzcentrum
2025. december 10. 14:14

A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben. A friss világbajnok Lando Norris 57,5 millió dollárral csak a harmadik helyen áll a kereseti rangsorban - számolt be a Forbes.

A világbajnoki címet vasárnap megszerző Lando Norris a harmadik helyen végzett a Forma-1 kereseti rangsorában. A 26 éves brit pilóta 18 millió dolláros alapfizetése mellett 29,5 millió dolláros teljesítménybónuszt és körülbelül 10 millió dolláros világbajnoki prémiumot kapott, így összesen 57,5 millió dollárt keresett 2025-ben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rangsor élén továbbra is Max Verstappen áll, aki a világbajnoki cím elvesztése ellenére 76 millió dollárt vihetett haza (65 millió fizetés és 11 millió bónusz). A második helyen Lewis Hamilton található 70,5 millió dollárral, aki első ferraris évét "rémálomnak" nevezte, de 70 milliós alapfizetése és minimális bónusza így is sorozatrekordot jelent.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A lista további helyezettjei: Oscar Piastri (McLaren) 37,5 millió dollárral, Charles Leclerc (Ferrari) 30 millió dollárral, Fernando Alonso (Aston Martin) 26,5 millió dollárral, George Russell (Mercedes) 26 millió dollárral, Lance Stroll (Aston Martin) 13,5 millió dollárral, Carlos Sainz (Williams) 13 millió dollárral és Kimi Antonelli (Mercedes) 12,5 millió dollárral.

Két újonc került be idén a top 10-be: Lance Stroll, akinek fizetése az Aston Martin pénzügyi jelentéseiből derült ki, valamint a Mercedes fiatal tehetsége, Kimi Antonelli. Sergio Pérez és Pierre Gasly kiesett a listáról – előbbi elvesztette helyét a Red Bullnál, utóbbi pedig egy gyenge Alpine-szezon miatt nem tudott teljesítménybónuszokat szerezni.

A Forma-1-es pilóták fizetésének növekedését két fő trend hajtja. Egyrészt a sorozat üzleti teljesítménye kirobbanó formában van – a Forbes becslése szerint a tíz F1-csapat átlagosan 430 millió dolláros árbevételt ért el az előző szezonban, az átlagos csapatértékelés pedig 3,6 milliárd dollárra ugrott. Másrészt a 2021-ben bevezetett költségsapka, amely korlátozza az autófejlesztésre fordítható összegeket, nem vonatkozik a pilóták fizetésére, így a csapatok itt szabadon költekezhetnek.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Forma-1 költségeiről vallott Wéber Gábor: a két szép szeméért senkit nem versenyeztetnek sehol
EZ IS ÉRDEKELHET
A Forma-1 költségeiről vallott Wéber Gábor: "a két szép szeméért senkit nem versenyeztetnek sehol"
A Forma–1 világa kívülről csillogás és adrenalin, belülről viszont kőkemény pénzügyi versenyfutás.

A pilóták szerződései általában magas alapfizetést és teljesítményhez kötött bónuszokat tartalmaznak, különösen az élcsapatoknál. A kevésbé tapasztalt vagy kisebb csapatoknál versenyző pilóták alacsonyabb alapfizetésért dolgoznak, de jelentős ösztönzőket kaphatnak a pontszerzések vagy sikeres futamok után.

A Forbes rangsorában – a futball vagy az NBA listáival ellentétben – csak a fizetéseket és bónuszokat veszik figyelembe, a pályán kívüli bevételeket nem. Ez azért is fontos, mert az F1-pilótáknak gyakran alig van lehetőségük saját szponzori megállapodásokat kötni a csapatok és azok szponzorainak elvárásai miatt.

A mezőnyben Lewis Hamilton messze a legpiacképesebb versenyző a pályán kívül. A májussal záruló 12 hónap során becsült 20 millió dollárt keresett szponzori szerződésekből, amivel a Forbes 2025-ös, világ legjobban fizetett sportolóit rangsoroló listáján a 22. helyre került. Ezzel szemben Verstappen ugyanezen időszakban körülbelül 6 millió dollárt gyűjtött be pályán kívüli tevékenységeiből.

Verstappen azonban összességében nem panaszkodhat: az elmúlt öt évben, amióta a Forbes közzéteszi az F1-es bevételi listát, összesen 323 millió dollárt keresett, ami enyhítheti a világbajnoki cím elvesztésével járó fájdalmat.
Címlapkép: Getty Images
#fizetés #csúcsgázsi #sport #keresetek #forma-1 #ferrari #sztárgázsi #világbajnokság #max verstappen #lando norris #sportgazdaság #lewis hamilton #autósport #f1 #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:04
14:52
14:45
14:33
14:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 10.
Nagy enyhítés Magyarország slágerhitelénél: egyre több banknál törlik el az eddigi legfontosabb feltételt
2025. december 9.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
2025. december 10.
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
2025. december 10.
Eszed megáll: tényleg ennyi a kukások fizetése 2025-ben Magyarországon
2025. december 9.
Magyarok százezrei szenvednek ettől a hétköznapi tévhittől: és te is bánni fogod, ha bedőlsz neki
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 10. szerda
Judit
50. hét
December 10.
Az emberi jogok napja
December 10.
A labdarúgás világnapja
December 10.
A Nobel-díj átadásának napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt egészségi állapotáról a legendás magyar kapus: így él most Szentmihályi Antal
2
1 hete
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
3
1 hete
Itt veszik most sorra a lakásokat, házakat a magyarok: vajon rájöttek valamire?
4
3 napja
Teljesen összeomlott Mohamed Salah, keményen nekiment az edzőnek a Liverpool sztárja: "A klub engem tett bűnbakká"
5
3 napja
Komoly bajban lehet az Arsenal: jelezte Mikel Arteta, hatalmas változások készülnek télen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jutalék
a biztosító a biztosításközvetítő (alkusz, ügynök) eredményes munkáját, a szerződés létrejötte vagy fennmaradása érdekében kifejtett tevékenységét jutalékkal honorálja. A jutalék megállapítható szerződésenként (darabjutalék) is, de általában a biztosítási összeghez igazodik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 13:44
Egekben a sztárbefektetés ára: óriásit kaszált, aki ide rakta a pénzét
Pénzcentrum  |  2025. december 10. 13:03
Kezd tisztulni a kép: tényleg a Mol veszi meg a szerb olajóriást? Óriási előnyt szerezhet a magyar gigacég
Agrárszektor  |  2025. december 10. 14:28
Tényleg ilyen paprikával lesz tele Európa? Ezt jó, ha mindenki tudja