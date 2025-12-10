Kiderült, mennyit kaszál világbajnoki címével Lando Norris: vastagon fogott a ceruza

A Forma-1-es pilóták fizetése jelentősen emelkedett 2025-ben, a tíz legjobban kereső versenyző összesen 363 millió dollárt vitt haza, ami 15%-kal több, mint az előző évben. A friss világbajnok Lando Norris 57,5 millió dollárral csak a harmadik helyen áll a kereseti rangsorban - számolt be a Forbes.

A világbajnoki címet vasárnap megszerző Lando Norris a harmadik helyen végzett a Forma-1 kereseti rangsorában. A 26 éves brit pilóta 18 millió dolláros alapfizetése mellett 29,5 millió dolláros teljesítménybónuszt és körülbelül 10 millió dolláros világbajnoki prémiumot kapott, így összesen 57,5 millió dollárt keresett 2025-ben.

A rangsor élén továbbra is Max Verstappen áll, aki a világbajnoki cím elvesztése ellenére 76 millió dollárt vihetett haza (65 millió fizetés és 11 millió bónusz). A második helyen Lewis Hamilton található 70,5 millió dollárral, aki első ferraris évét "rémálomnak" nevezte, de 70 milliós alapfizetése és minimális bónusza így is sorozatrekordot jelent.

A lista további helyezettjei: Oscar Piastri (McLaren) 37,5 millió dollárral, Charles Leclerc (Ferrari) 30 millió dollárral, Fernando Alonso (Aston Martin) 26,5 millió dollárral, George Russell (Mercedes) 26 millió dollárral, Lance Stroll (Aston Martin) 13,5 millió dollárral, Carlos Sainz (Williams) 13 millió dollárral és Kimi Antonelli (Mercedes) 12,5 millió dollárral.

Két újonc került be idén a top 10-be: Lance Stroll, akinek fizetése az Aston Martin pénzügyi jelentéseiből derült ki, valamint a Mercedes fiatal tehetsége, Kimi Antonelli. Sergio Pérez és Pierre Gasly kiesett a listáról – előbbi elvesztette helyét a Red Bullnál, utóbbi pedig egy gyenge Alpine-szezon miatt nem tudott teljesítménybónuszokat szerezni.

A Forma-1-es pilóták fizetésének növekedését két fő trend hajtja. Egyrészt a sorozat üzleti teljesítménye kirobbanó formában van – a Forbes becslése szerint a tíz F1-csapat átlagosan 430 millió dolláros árbevételt ért el az előző szezonban, az átlagos csapatértékelés pedig 3,6 milliárd dollárra ugrott. Másrészt a 2021-ben bevezetett költségsapka, amely korlátozza az autófejlesztésre fordítható összegeket, nem vonatkozik a pilóták fizetésére, így a csapatok itt szabadon költekezhetnek.

A pilóták szerződései általában magas alapfizetést és teljesítményhez kötött bónuszokat tartalmaznak, különösen az élcsapatoknál. A kevésbé tapasztalt vagy kisebb csapatoknál versenyző pilóták alacsonyabb alapfizetésért dolgoznak, de jelentős ösztönzőket kaphatnak a pontszerzések vagy sikeres futamok után.

A Forbes rangsorában – a futball vagy az NBA listáival ellentétben – csak a fizetéseket és bónuszokat veszik figyelembe, a pályán kívüli bevételeket nem. Ez azért is fontos, mert az F1-pilótáknak gyakran alig van lehetőségük saját szponzori megállapodásokat kötni a csapatok és azok szponzorainak elvárásai miatt.

A mezőnyben Lewis Hamilton messze a legpiacképesebb versenyző a pályán kívül. A májussal záruló 12 hónap során becsült 20 millió dollárt keresett szponzori szerződésekből, amivel a Forbes 2025-ös, világ legjobban fizetett sportolóit rangsoroló listáján a 22. helyre került. Ezzel szemben Verstappen ugyanezen időszakban körülbelül 6 millió dollárt gyűjtött be pályán kívüli tevékenységeiből.

Verstappen azonban összességében nem panaszkodhat: az elmúlt öt évben, amióta a Forbes közzéteszi az F1-es bevételi listát, összesen 323 millió dollárt keresett, ami enyhítheti a világbajnoki cím elvesztésével járó fájdalmat.