Kész, vége! Betiltották a közösségi médiát a 16 év alattiaknak, mától él a szabály

Ausztráliában december 10-től hatályba lép a világon elsőként bevezetett olyan törvény, amely pénzbüntetés terhe mellett tiltja meg a közösségi oldalaknak, hogy 16 éven aluliak számára elérhetőek legyenek - tudósított a Reuters.

A szabályozás elsősorban a TikTokot, a YouTube-ot, a Metához tartozó Instagramot és Facebookot, illetve Elon Musk X-jét érinti. A kiszabható bírság összege akár 49,5 millió ausztrál dollárt (közel 11 milliárd forintot) is elérhet. Az ausztrál törvényhozás illetékesei jelezték, hogy a később megjelenő alternatív platformokat is hozzáadják majd az egyelőre 10 oldalra vonatkozó listához.

A kormány becslése szerint a szabályozást megelőzően a 8 és 15 év közötti ausztrálok 86%-a használta a közösségi médiát. Az új törvény jelentős lépés abban a vitában, hogy egy ország megakadályozhatja-e a gyermekeket a modern technológiák használatában.

Ausztrália ezzel egyfajta kísérleti szerepet vállal, amelynek tapasztalataiból más országok is tanulhatnak. A technológiai óriásvállalatok szolgáltatásainak növekvő társadalmi hatása miatt Dániától Malajziáig születtek már hasonló korlátozásokra vonatkozó kezdeményezések, de ezek megvalósíthatósága mindenhol kérdéses maradt.

Elon Musk, aki saját vállalatán keresztül érintett a korlátozásokban, úgy véli, hogy a tilalom "egy kerülőutas módszernek tűnik az ausztrálok internet-hozzáférésének ellenőrzésére". A legtöbb platform panaszt emelt a szólásszabadsághoz való jog megsértése miatt.

A héten minden ausztrál iskolában levetítik Anthony Alabanese miniszterelnök videóüzenetét, amelyben ismerteti az új előírás célját. A kormányfő arra biztatja a fiatalokat, hogy lehetőségként tekintsenek a változásra, és az így felszabaduló időt hasznos tevékenységekre fordítsák, például sportoljanak, hangszeren tanuljanak vagy olvassanak.