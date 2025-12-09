2025. december 9. kedd Natália
Budapest, 2025. szeptember 11.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 11-én.MTI/Bruzák Noémi
Gazdaság

Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: milyen bejelentésre készül a miniszter?

Pénzcentrum
2025. december 9. 13:49

Rendkívüli időpontban tart Kormányinfót a kormány: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2025. december 10-én, szerdán reggel 8 órakor tart sajtótájékoztatót.

Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.

A meghirdetett esemény címe ezúttal is a jól ismert: „Mit, miért tesz a kormány?”, ami arra utal, hogy aktuális kormányzati döntésekről, intézkedésekről és várható lépésekről adnak részletes tájékoztatást. A szokatlan időpont rendkívüli bejelentésekre vagy sürgős ügyekre is utalhat.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA 
 
