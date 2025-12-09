Rendkívüli kormányinfót hirdetett Gulyás Gergely: milyen bejelentésre készül a miniszter?

Rendkívüli időpontban tart Kormányinfót a kormány: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő 2025. december 10-én, szerdán reggel 8 órakor tart sajtótájékoztatót.

Ez eltér a megszokott rendtől, hiszen a Kormányinfót általában csütörtök délelőtt szokták megtartani.

A meghirdetett esemény címe ezúttal is a jól ismert: „Mit, miért tesz a kormány?”, ami arra utal, hogy aktuális kormányzati döntésekről, intézkedésekről és várható lépésekről adnak részletes tájékoztatást. A szokatlan időpont rendkívüli bejelentésekre vagy sürgős ügyekre is utalhat.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA

