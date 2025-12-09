Donald Trump hétfőn egyszerre nyúlt volna a vámfegyverhez Kanada és Mexikó felé.
Nemzetközi bűnözők hónapokon át csapolták a Mol vezetékét, 330 ezer liter üzemanyagot loptak el
Nemzetközi elkövetői kör, hónapokig tartó titkos művelet és több százezer liter ellopott gázolaj: így csapolták meg a Slovnaft vezetékét, míg a rendőrség végül egy precíz mérési módszerrel le nem buktatta a bűnbandát, írja a HVG.
Nemzetközi bűnözők ütöttek lyukat a Mol leányvállalata, a Slovnaft egyik vezetékén, és hónapokon keresztül szivattyúzták ki a gázolajat. A „Dallas” fedőnevű rendőrségi akció ősszel zajlott: Alsószerdahelyen csaptak le a kommandósok, négy férfit azonnal, egy ötödiket később vettek őrizetbe.
A Paraméter információi szerint egy jól szervezett, több országot érintő bűnbanda állt a háttérben. Egy ismeretlen felbujtó két lett férfit toborzott, akiknek feladata az volt, hogy nagyméretű tartályokkal felszerelt szlovákiai raktárépületeket figyeljenek, és jelentéseket küldjenek azok telítettségéről.
Az egyikük elmondta: megbízójával sosem találkozott személyesen, kizárólag telefonon tartották a kapcsolatot. Ha pénzre volt szüksége, elég volt az autóját egy előre egyeztetett helyen hagynia, és néhány óra múlva már ott volt a készpénz.
A raktárnál időnként két lengyel kamionsofőr is megjelent, akik megtöltötték a járművük tartályait, majd gyorsan távoztak. A rendőrség máig nem tudta kideríteni, ki koordinálta az egész műveletet, és azt sem, hová került a hónapok alatt ellopott mintegy 330 ezer liter gázolaj.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az viszont biztos, hogy profi elkövetőkről volt szó: a Slovnaft folyamatosan monitorozza a vezetékek nyomását, ezért a cső megfúrását és a lecsapolást is úgy kellett végrehajtaniuk, hogy az ne legyen feltűnő. A helyszíni házkutatáskor talált felszerelések – tartályzsákok, IBC-konténerek, szivattyúk, tömlők – mind a szervezettségre utalnak.
A banda végül azért bukott le, mert a Slovnaft egy új ellenőrzési rendszert vezetett be: elkezdték összevetni, mennyi gázolajat pumpálnak be a vezetékbe, és mennyi távozik belőle. Így nemcsak az ellopott mennyiséget tudták pontosítani, hanem az illegális csapolások helyét is. Az első lopást július 15-én követték el Gány és Alsószerdahely között, majd egy hónappal később Nyitra közelében csaptak le újra.
A GKI Gazdaságkutató szerint a magyar háztartások hitelállománya 2017 és 2025 első negyedéve között dinamikusan nőtt.
12 év után a parlament elfogadta az ingyenes ATM-es készpénzfelvétel határának emelését, ami a nyugdíjasoknak évi több tízezer forint megtakarítást jelenthet.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 381,87 forintról 384,33 forintra emelkedett 18 órakor.
A KSH szerint az új külkereskedelmi árindexszámítás okozta az ugrást a GDP-ben – de januárban újraszámolnak mindent, és újra módosulhatnak az adatok.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével gyengültek a pénteki záráshoz képest.
Az ING Bank elemzői szerint a forint akár újabb két éves csúcsot érhet el az euróval szemben, de 2026 tavaszáig bizonytalanságok is leselkednek.
Az infláció novemberben a Magyar Nemzeti Bank célsávjába csökkenhetett, ami egy év után először fordulhat elő.
A Magnum Ice Cream Company részvényei 12,96 eurós árfolyamon kezdték meg kereskedésüket hétfőn az amszterdami tőzsdén.
Most közölte Nagy Márton minisztériuma: brutális mínuszban van a költségvetés, ilyen rosszul zárhatja az évet
A minisztérium azt írta, hogy egyetlen hónap alatt 400 milliárdos mínuszt "szedett össze" a költségvetés, ami csaknem a duplája annak, mint egy éve volt.
A Revolut bejelentette, hogy szabályozási változások miatt teljesen megszünteti kriptovaluta-szolgáltatásait Magyarországon.
Nem indított nagy rohammal a forint hétfő reggel: mutatjuk, hogy áll most az euróval, dollárral szemben
Alig változott a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Sokan nem is sejtik, hogyan úszik el szép csendben a bankba félretett pénzük: nagy sokk jöhet, ha egyszer kiderül a teljes igazság
Heti összefoglalónkban egy helyen mutatjuk a legfontosabb történéseket a lakáspiactól a megtakarításokon át egészen a külföldi munkalehetőségekig.
Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni
A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is.
A keleti szlovák-magyar határrégió az elmúlt évtizedekben jelentős átalakuláson ment keresztül.
Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket
Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására.
Orbán Viktor bejelentette, hogy jelentős magyar üzleti küldöttség látogat a közeljövőben Moszkvába.
Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította.
Berente önkormányzata egyszeri, 100 ezer forintos ünnepi támogatást fizetett ki – a jogosultsági feltételek viszont nem teljesen egyértelműek.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.