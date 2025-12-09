2025. december 9. kedd Natália
8 °C Budapest
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Gazdaság

Nemzetközi bűnözők hónapokon át csapolták a Mol vezetékét, 330 ezer liter üzemanyagot loptak el

Pénzcentrum
2025. december 9. 09:51

Nemzetközi elkövetői kör, hónapokig tartó titkos művelet és több százezer liter ellopott gázolaj: így csapolták meg a Slovnaft vezetékét, míg a rendőrség végül egy precíz mérési módszerrel le nem buktatta a bűnbandát, írja a HVG.

Nemzetközi bűnözők ütöttek lyukat a Mol leányvállalata, a Slovnaft egyik vezetékén, és hónapokon keresztül szivattyúzták ki a gázolajat. A „Dallas” fedőnevű rendőrségi akció ősszel zajlott: Alsószerdahelyen csaptak le a kommandósok, négy férfit azonnal, egy ötödiket később vettek őrizetbe.

A Paraméter információi szerint egy jól szervezett, több országot érintő bűnbanda állt a háttérben. Egy ismeretlen felbujtó két lett férfit toborzott, akiknek feladata az volt, hogy nagyméretű tartályokkal felszerelt szlovákiai raktárépületeket figyeljenek, és jelentéseket küldjenek azok telítettségéről.

Az egyikük elmondta: megbízójával sosem találkozott személyesen, kizárólag telefonon tartották a kapcsolatot. Ha pénzre volt szüksége, elég volt az autóját egy előre egyeztetett helyen hagynia, és néhány óra múlva már ott volt a készpénz.

A raktárnál időnként két lengyel kamionsofőr is megjelent, akik megtöltötték a járművük tartályait, majd gyorsan távoztak. A rendőrség máig nem tudta kideríteni, ki koordinálta az egész műveletet, és azt sem, hová került a hónapok alatt ellopott mintegy 330 ezer liter gázolaj.

Az viszont biztos, hogy profi elkövetőkről volt szó: a Slovnaft folyamatosan monitorozza a vezetékek nyomását, ezért a cső megfúrását és a lecsapolást is úgy kellett végrehajtaniuk, hogy az ne legyen feltűnő. A helyszíni házkutatáskor talált felszerelések – tartályzsákok, IBC-konténerek, szivattyúk, tömlők – mind a szervezettségre utalnak.

A banda végül azért bukott le, mert a Slovnaft egy új ellenőrzési rendszert vezetett be: elkezdték összevetni, mennyi gázolajat pumpálnak be a vezetékbe, és mennyi távozik belőle. Így nemcsak az ellopott mennyiséget tudták pontosítani, hanem az illegális csapolások helyét is. Az első lopást július 15-én követték el Gány és Alsószerdahely között, majd egy hónappal később Nyitra közelében csaptak le újra.
Címlapkép: Getty Images
#rendőrség #lopás #mol #gázolaj #gazdaság #szlovákia #bűnözés #slovnaft #bűnszervezet

