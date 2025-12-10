2025. december 10. szerda Judit
Register of criminal records - fingerprints
Vállalkozás

Elképesztően veszélyes ez a 2 magyarországi férfi: az Europol körözési toplistájára is felkerültek

MTI
2025. december 10. 15:36

Az Europol legkeresettebb bűnözőket tartalmazó listáján két Magyarországon körözött személy is szerepel, egy magyar és egy szerb-montenegrói állampolgár

Az Europol Most Wanted toplistáján jelenleg 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző található.

Közöttük van a magyar állampolgárságú Balló Bendegúz, akit a magyar hatóságok különösen nagy mennyiségű marihuána kereskedelme miatt keresnek.

A listán szerepel továbbá Nikola Stankovic montenegrói-szerb kettős állampolgár is, akit nemcsak drogkereskedelem, hanem egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság, illetve súlyos testi sértés miatt köröznek a magyar hatóságok.

Nikola Sztankovics és Balló Bendegúz Zoltán körözési fotója. Forrás: police.huNikola Sztankovics és Balló Bendegúz Zoltán körözési fotója. Forrás: police.hu

A bűnözők felkutatásához az Europol a lakosság segítségét kéri, gyanú esetén névtelen bejelentést is lehet tenni. A többi európai topbűnöző fényképe, köztük a nápolyi maffia 1982 óta keresett, rendőröket feldaraboló végrehajtója az Europol oldalán böngészhető.

Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #magyarország #bűncselekmény #bűnözés #hatóság #gyilkosság #drog #szerbia #bűnügy #körözés #elfogatóparancs #europol

