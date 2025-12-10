A nemzeti versenyhatóság alapvetően nyitott a vállalkozásokkal való együttműködésre még olyan súlyos versenyjogi jogsértések tekintetében is, mint a közbeszerzési kartellek.
Elképesztően veszélyes ez a 2 magyarországi férfi: az Europol körözési toplistájára is felkerültek
Az Europol legkeresettebb bűnözőket tartalmazó listáján két Magyarországon körözött személy is szerepel, egy magyar és egy szerb-montenegrói állampolgár
Az Europol Most Wanted toplistáján jelenleg 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző található.
Közöttük van a magyar állampolgárságú Balló Bendegúz, akit a magyar hatóságok különösen nagy mennyiségű marihuána kereskedelme miatt keresnek.
A listán szerepel továbbá Nikola Stankovic montenegrói-szerb kettős állampolgár is, akit nemcsak drogkereskedelem, hanem egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság, illetve súlyos testi sértés miatt köröznek a magyar hatóságok.
A bűnözők felkutatásához az Europol a lakosság segítségét kéri, gyanú esetén névtelen bejelentést is lehet tenni. A többi európai topbűnöző fényképe, köztük a nápolyi maffia 1982 óta keresett, rendőröket feldaraboló végrehajtója az Europol oldalán böngészhető.
A fuvarozók szerint a bevezetett új úthasználati díjak súlyos válságot okozhatnak a hazai fuvarozási szektorban.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Az IKEA stratégiai irányváltást hajt végre az amerikai piacon: növelni kívánja a helyi beszerzések arányát, hogy csökkentse a vámterheket és a szállítási költségeket.
Ideiglenesen felfüggesztetták működésüket a taxispiacon kialakult tisztességtelen versenyhelyzetre hivatkozva.
2020 óta közel 90 ezerrel nőtt az egyéni vállalkozók száma, és 2025-re elérte a 646 ezret.
Globálisan a vállalati fizetésképtelenségek száma 2025-ben 6 százalékkal, 2026-ban pedig további 5 százalékkal nőhet egy előrejelzés szerint.
A pénzügyőrök azonnal értesítették a rendőrség munkatársait, akik a sofőrt, az útitársát és a 18 személyt átvették.
Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak az ellenőrök, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
A következő évben olyan átfogó adóváltozások lépnek hatályba, amelyek egyszerre érintik a lakosságot, a kis- és középvállalkozásokat, valamint a nagyvállalati szereplőket.
Óriási a szórás a karácsonyi fotózások árában: van, ahol már 35 ezerért, máshol csak 100 ezer felett készül a ünnepi képsorozat.
A kiterjesztett gyártói felelősség és az EPR kötelezettség jelentése: tudd meg, mit ír az EPR jogszabály, hogyan alakulnak az EPR díjak 2025-ben, az EPR díj...
Évente akár 25%-kal nőhet a kézbesített csomagok száma az e-kereskedelem gyors bővülésének köszönhetően.
Melyik szektorokban használják leginkább az AI-t, hol tervezik bővíteni a használatot és milyen cégeknél vannak már belső szabályozások annak használatára?
A gyengülés jelei már látszódnak a marketingszektorban: az árbevételek jól alakultak, de elindult a profit csökkenése, a költségek pedig elszabadultak.
Kőkemény NAV-razziára számíthat rengeteg magyar vállalkozó: hamarosan kiderül, van-e mit takargatniuk
A megkérdezett vállalatok kétharmada adóellenőrzésre számít a következő hat hónapban.
Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt ezek az ügyeskedők
Az egyenruhások összesen 58,07 kilogramm feketepiaci terméket foglaltak le,
A higiénikus kézmosás feltételei az üzemben egyetlen helyen sem voltak biztosítottak.
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
