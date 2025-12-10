Elképesztően veszélyes ez a 2 magyarországi férfi: az Europol körözési toplistájára is felkerültek

Az Europol legkeresettebb bűnözőket tartalmazó listáján két Magyarországon körözött személy is szerepel, egy magyar és egy szerb-montenegrói állampolgár

Az Europol Most Wanted toplistáján jelenleg 50 elfogatóparanccsal körözött bűnöző található.

Közöttük van a magyar állampolgárságú Balló Bendegúz, akit a magyar hatóságok különösen nagy mennyiségű marihuána kereskedelme miatt keresnek.

A listán szerepel továbbá Nikola Stankovic montenegrói-szerb kettős állampolgár is, akit nemcsak drogkereskedelem, hanem egy magyar állampolgár sérelmére elkövetett gyilkosság, illetve súlyos testi sértés miatt köröznek a magyar hatóságok.

Nikola Sztankovics és Balló Bendegúz Zoltán körözési fotója. Forrás: police.hu

A bűnözők felkutatásához az Europol a lakosság segítségét kéri, gyanú esetén névtelen bejelentést is lehet tenni. A többi európai topbűnöző fényképe, köztük a nápolyi maffia 1982 óta keresett, rendőröket feldaraboló végrehajtója az Europol oldalán böngészhető.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Boldogság 2025

Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk arról, hogyan változott a magyarok boldogságszintje 2025-ben, szükségünk van a Te véleményedre is. Töltsd ki rövid, anonim kérdőívünket, és segíts abban, hogy közösen megértsük, milyen tényezők formálják a mindennapi elégedettségünket. Az eredményeket hamarosan részletes elemzésben mutatjuk be!