Bárki is lesz az új pápa, ezt meg fogja kapni: óriási bejelentés jött a Vatikánból

Felkerült a Sixtus-kápolna tetejére a híres kémény, amelyből a pápaválasztás idején felszáll majd a fehér vagy fekete füst – jelezve, hogy sikerrel jártak-e a bíborosok a konklávén. A szavazások május 7-én kezdődnek, és már készen várja az új egyházfőt a három méretben elkészült pápai reverenda is. A pápák öltöztetéséért felelős római szabó, Raniero Mancinelli szerint a fehér ruhából akár tucatnyi is kell, mert gyakran cserélni kell a könnyen koszolódó szövetet.

Felhelyezték a pápaválasztási fordulók eredményét tudtul adó kéménycsövet a Sixtus-kápolna tetejére péntek reggel. A Szent Péter térről és környékéről jól lehetett látni, ahogy több munkás mozgott a Szent Péter-bazilika és az apostoli paloták között található kápolna cserepes tetején. A munkások elhelyezték azt a csövet, amely meghosszabbítja a Sixtus-kápolna kéményét, és amelyet kizárólag a pápaválasztások alatt szoktak használni.

A kémény azzal a kályhával van összekötve, amelyet a Sixtus-kápolnába "bezárt" bíborosok szavazócéduláinak elégetésére használnak. Sikertelen szavazási kör esetén fekete, sikeres választáskor fehér füst száll fel a kéményből. Az egyszerű öntöttvas kályhát első alkalommal az 1939-es konklávén használták. 2005 óta a kéményhez egy másik kályhát is kapcsoltak, amely vegyi adalékanyaggal színezi a füstöt, hogy a választás eredménye jól látható legyen.

A nyolcvan évnél fiatalabb, pápaválasztó bíborosok május 7-én délután vonulnak be a Sixtus-kápolnába, ahol megtartják az első szavazási kört, így az első füst szerda este száll majd fel. Május nyolcadikán a bíborosok délelőtt és délután is szavaznak: mindkét forduló után felszáll a füst, várhatóan a déli órákban és este hét óra körül, de az időpontot nem lehet előre megjósolni. Az azt követő napokban is ugyanezt az ütemezést követik.

I. János Pál pápát 1978 augusztusában egy délelőtti és egy délutáni szavazási fordulóval választották meg, a fehér füst 18 óra 24 perckor szállt fel. II. János Pál pápa megválasztásakor, 1978 októberében a konklávé majdnem három napig tartott, és a fehér füst este 18 óra 18 perckor szállt fel. XVI. Benedek megválasztásához elég volt egy délelőtti és egy délutáni szavazási kör 2005 áprilisában, a fehér füst 17 óra 50 perckor szállt fel. Ferenc pápa esetében, 2013 márciusában két nap kellett, és a fehér füst 19 óra 6 perckor szállt fel.

A fehér füst után az úgynevezett protodiakónus bíboros jelenti be a Szent Péter-bazilika lodzsájáról az örömhírt, hogy az egyháznak új pápája van. A füst és a bejelentés között akár egy óra is eltelhet, de ez alkalmanként változik.

Már elkészült az új pápa ruhája, három különböző méretben

Három különböző méretben készítette el a következő egyházfő első ruháját Raniero Mancinelli római szabó.

Nem tudni előre, kit választ pápának a szerdán kezdődő konklávé, így különböző nagyságú, ötvenes, ötvennégyes és ötvennyolcas méretű reverendákat varrt a leendő egyházfőnek a Vatikánhoz közeli Mancinelli-szabóság tulajdonosa.

"Szokás szerint három különböző méretet szállítottam a pápai államba. Az öltözék részét képzi a reverendát derékban övező szalag, arany színű rojtokkal, és ebből is egy szűkebbet és egy bővebbet varrtam, valamint a kerek pápai fejfedő, amelyből csak egy méretet készítettem. Ha valami nem lesz megfelelő, a pápaválasztás utáni napon majd megigazítom" - mondta el Raniero Mancinelli az MTI-nek.

Arról a hófehér színű ruháról van szó, amelyben megválasztása után az új pápa megjelenik a Szent Péter-bazilika központi erkélyén. A fehér ruha különbözteti meg a mindenkori pápát az egyház többi tagjától, és teszi jól felismerhetővé a hívek számára.

A nyolcvanhat éves Raniero Mancinelli személyesen vezeti a családi szabóságot, amely a vatikáni Szent Anna-kaputól induló, IV. Pius pápáról elnevezett Borgo Pio utcában található. Apró üzlet, amelynek annál nagyobb az ismertsége: a szabóság jelentős intézménynek számít Rómában, és egyházi körökben is elismert. A napokban a szabóságban mozdulni sem lehetett a vevők miatt: az MTI tudósítójának látogatása alatt egy vietnámi érsek próbált süveget, egy olasz pap pedig új fekete inget vásárolt. Az üzletben mindent meg lehet vásárolni a bíborosi csipkeingtől az angyalokkal díszített ereklyetartóig.

Mancinelli olasz szokás szerint feleségével, lányával és unokájával működteti a boltot. Több pápát öltöztetett már, köztük Ferenc pápát 2013-as megválasztásakor. Elmondta, Ferenc pápa a széles választékból a lehető legegyszerűbb szövetet választotta. Ugyanebből az anyagból varrta most meg az új pápa ruháját is: egy négyzetméterenként kétszázhúsz grammos tiszta olasz gyapjúszövetről van szó.

Hozzátette, hogy hagyományosan harminchárom apró fehér gomb sorakozik a pápai reverendán, amelyek Krisztus életkorát idézik. A könnyebb és gyorsabb öltözködés miatt azonban már csökkentették a gombok számát.

Raniero Mancinelli megjegyezte, a pápa ruhája kizárólag fehér lehet, de az nagyon kényes szín, mivel a pápát mindenki megérinti, hozzáérnek a ruhájához, így a szövet könnyen piszkolódik, két-három naponta ki kell mosni. Ezért a pápának tucatnyi ugyanolyan ruhára van szüksége. Arra a kérdésre, hogy mennyire kényelmes a pápa ruhája, a szabómester úgy vélte, ha a szabó jól dolgozik, a pápa kényelmes ruhát visel.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA