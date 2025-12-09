Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot

A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban, de a háttérben jelentős különbségek vannak abban, hogy mely termékekre és milyen feltételekkel érhető el a kamatmentes részletfizetés. A Pénzcentrumnak nyilatkozó Media Markt és az eMAG válaszai alapján jól látható, hogy a konstrukciók egyre szélesebb körben jelennek meg, ugyanakkor a fogyasztóknak továbbra is alaposan át kell tekinteniük a termékárakat, a futamidőket és az akciók feltételeit. Az ünnepi költekezés idején különösen fontos a tudatosság, mert a nemfizetés vagy egy rosszul megválasztott konstrukció gyorsan pluszköltségeket okozhat.

Az ünnepek közeledtével a 0 százalékos THM akciók az egyik legvonzóbb ajánlatnak számítanak az áruhitelek piacán. A reklámok egyszerű üzenete azt sugallja, hogy kamat és extra költség nélkül vihetjük haza a drágább elektronikai cikkeket vagy bútorokat. A konstrukció első ránézésre kedvező megoldást kínál, mégis több olyan kockázatot rejt, amelyekkel sok vásárló csak akkor szembesül, amikor már késő.

A hirdetésekben szereplő 0 százalékos THM azt jelenti, hogy a hitel kamata nulla. Sok konstrukcióban azonban további tételek jelennek meg, amelyek nem mindig kerülnek hangsúlyosan a tájékoztatókba. Előfordulhat kötelező számlanyitás, bankkártya kiváltása vagy külön biztosítás megkötése is.

Ezek egy része nem jelenik meg a THM-ben, a teljes költséget viszont érezhetően növelheti. A termék ára is befolyásolhatja a költségeket. Több kereskedő magasabb árat alkalmaz a részletfizetéses konstrukciók esetén. Ilyenkor a kamat valóban nulla, de a készpénzes vétel olcsóbb lenne. A vásárlónak ezért érdemes összevetni az árakat más üzletekkel is.

A 0 százalékos akciók legsúlyosabb kockázata a késedelmes fizetés. Elég egy csúszás, és a hitel feltételei átválthatnak normál kamatozású konstrukcióra. Ilyenkor a bank visszamenőleg is kamatot számíthat fel, ami jelentősen megemeli a teljes visszafizetendő összeget. Sok vásárló erre csak későn figyel fel, és egy egyszeri mulasztás könnyen váratlan többletterhet okozhat. Bizonyos áruhiteleknél a 0 százalékos kamat csak a promóció időszakára érvényes. Ha a futamidő hosszabb ennél, a vásárló később már normál kamatot fizet. A szerződés részleteinek átnézése ezért elengedhetetlen.

Egyre többen választják

Az MNB statisztikáit a Bankmonitor elemzése is megerősíti, amely szerint az áruhitelek iránti kereslet az elmúlt években látványosan erősödött. Míg 2021-ben az éves átlagos szerződésszám 23 206 volt, addig 2024-ben már 29 457-re emelkedett. A Bankmonitor a Pénzcentrum kérdésére megjegyezte, hogy a decemberi adat még nem szerepel az idei statisztikában, pedig ez hagyományosan a legerősebb hónap az áruhitelezésben.

Az év utolsó időszakában rendszerint 5 és 15 százalék között nő a szerződéskötések száma az előző hónapokhoz képest. A számok alapján egyre nagyobb arányban választanak áruhitelt a magyar vásárlók, a karácsony közeledtével pedig különösen népszerűvé válik ez a finanszírozási mód.

Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint a vásárlók két eltérő csoportja figyelhető meg az áruhitelek piacán. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik kifejezetten tudatosan készülnek a vásárlásra. Ők előre felmérik, milyen terméket szeretnének, több helyen megnézik az árakat és a feltételeket, majd összevetik az elérhető konstrukciókat. A döntésükben fontos szerepet kap a választott áruhitel THM értéke és a teljes feltételrendszer.

A másik csoportba azok kerülnek, akik impulzívan reagálnak a 0 százalékos THM megjelenésére. Sokukban erős a félelem attól, hogy lemaradnak egy kedvező ajánlatról, ezért kevésbé körültekintően választanak. Gyakori jelenség, hogy a rövid határidővel meghirdetett akciók vagy az „utolsó darab” típusú üzenetek gyors döntésre ösztönzik őket. Argyelán szerint a szolgáltatók kommunikációja gyakran erősíti ezt az érzetet.

A tudatosan döntők aránya ugyan lassan emelkedik, de továbbra is sok vásárló hoz gyors, kevésbé megfontolt döntést, amikor 0 százalékos THM lehetőséggel találkozik.

Erre érdemes figyelni

A Bankmonitor elemzője rámutatott, hogy a 0 százalékos THM konstrukciók esetében a bújtatott kamat vagy rejtett díj ma már ritkán fordul elő, de a vásárlóknak így is érdemes körültekintően dönteniük. A legfontosabb szempont a termék ára.

Sok esetben előfordulhat, hogy ugyanazt az árucikket egyösszegű, hitel nélküli vásárlásnál 5 vagy akár 10 százalékkal olcsóbban kínálják.

Argyelán szerint azt is érdemes összevetni, hogy más kereskedőknél mennyiért érhető el az adott termék. Lehet, hogy ott nincs 0 százalékos THM, viszont maga a készülék vagy eszköz 5 vagy akár 10 százalékkal kevesebbe kerül.

Ha ezeket a különbségeket egymás mellé tesszük, könnyen kiderülhet, hogy a kamatmentes hitel nem biztos, hogy ellensúlyozza a magasabb árat. A szakértő hozzáteszi, hogy nem minden esetben drágább a részletre kínált termék, de mindenképp célszerű utánanézni a részleteknek a szerződéskötés előtt.

A nemfizetés súlyos következményekkel járhat. A késedelem miatt a kamat jelentősen megemelkedhet, a késedelmes összegre pedig akár kétszámjegyű kamat is felszámítható. Emellett sok konstrukciónál ilyenkor egy egyszeri díjat is beterhelnek. Ennek összege néhány ezer forinttól akár 10 ezer forint feletti nagyságrendig terjedhet, a kölcsön mértékétől függően

- fogalmazott az elemző, kiemelve: a karácsonyi költekezés után különösen fontos, hogy a januári hosszú hónap terhei is beleférjenek a családi költségvetésbe. A részletfizetés csak akkor biztonságos megoldás, ha a vásárló biztosan teljesíteni tudja a törlesztést.

A Bankmontitor elemzője tippeket is adott arra az esetre, hogy mikor érdemes az ilyen akciókba belevágni.

A 0% THM egy jó lehetőség lehet, de fel kell mérnie, hogy nincsenek-e rejtett költségek. Ez elsősorban a magasabb vételárban jelentkezhet.

Akkor érdemes ezzel élni, ha van kellő saját tőkéje az embernek. Vagyis a pénzét megtakarításban dolgoztatva hozamot termel, míg a hitel oldalon nincs extra kiadás.

Magas inflációs környezetben jó lehetőség lehet a 0%-os THM. Így a vásárlással kvázi ingyen előrébb hozható a vásárlás, így megelőzhető az áremelkedés.

Kerülni kell azon dolgok megvásárlását, amire igazából nincs szükség. A 0% THM mellett is pénzkidobás megvenni egy teljesen felesleges terméket.

Ne vegyen 0% THM mellett se olyan árut valaki olyan helyzetben, amikor a költségvetésében nincs semmilyen mozgástér. Mert akkor az ingyenes részleteket sem tudja majd kigazdálkodni valaki. Azt fontos szem előtt tartani, hogy a 0% THM melletti áruhitelek futamideje jellemzően rövid pár hónaptól néhány évig terjedhet. Így a havi részletek még kamatmentesen is relatív magasak tudnak lenni.

Végül hozzátette: fontosabb lehet a stabilitás, mint a kamat. Jobb lehet egy hosszabb futamidejű kamattal rendelkező kölcsön, mint egy nagyon rövid futamidejű 0%-os THM-ű áruhitel abban az esetben, ha a család költségvetésébe nem csak kisebb törlesztőrészlet fér bele.

Így dolgozhat neked az infláció és a nullás THM Ha 0% THM-mel veszel fel például egy 20 hónapos áruhitelt úgy, hogy a termék ára ezért körülbelül 5%-kal magasabb, akkor pénzügyileg valóban előfordulhat, hogy az infláció miatt még így is jól jársz. A lényeg az, hogy a plusz 5% felár nagyjából évi 3% "rejtett költségnek" felel meg erre a futamidőre vetítve. Amennyiben a következő közel két évben az átlagos infláció tartósan e szint felett alakul, akkor a havi törlesztőrészletek reálértéke folyamatosan csökken. Ebben az esetben összességében kedvezőbb helyzetbe kerülhetsz, mintha egy összegben, most fizetnél a termékért. Külön előnyt jelenthet az is, ha a meg nem fizetett teljes vételárat addig valamilyen hozamot termelő formában tudod tartani, például állampapírban, bankbetétben vagy más alacsony kockázatú befektetésben. Ha viszont az infláció 2-3% alá esne vissza, és közben a pénzed nem dolgozik sehol, akkor az 5%-os felár már inkább tényleges veszteségnek számít. Ilyenkor az áruhitel előnye főként a likviditásban, nem pedig a tiszta pénzügyi megtérülésben jelentkezik.

Érdemes mérlegelni, hogy megéri-e

Palkó István, a Portfolio elemzője szerint a 0 százalékos THM sok vásárlóban az „ingyenesség” érzetét kelti, pedig valójában csak arról van szó, hogy a vételár nem egyszerre, hanem több hónapra vagy évre elosztva kerül kifizetésre.

A kamatmentesség önmagában nem teszi érdemben olcsóbbá a vásárlást. Egy 500 ezer forintos, egyéves futamidejű hitel esetében például mindössze néhány ezer forint a különbség a havi törlesztésben. Sokkal fontosabb kérdés, hogy az ügyfél képes-e hosszabb távon vállalni a havi részleteket.

A szakértő szerint a döntés előtt érdemes mérlegelni, hogy várható-e jövedelemnövekedés vagy olyan költségcsökkenés, amely biztosítja a részletek gond nélküli fizetését. Ha nem, akkor áldozatot kell vállalni. Kevesebb pénz jut más termékekre, vagy a megtakarítások csökkenhetnek. Ezeket a szempontokat célszerű előre átgondolni, mielőtt valaki részletre vásárol egy fogyasztási cikket.

Mit mondanak a boltok?

A Media Markt a Pénzcentrum kérdésére azt írta, hogy az áruházaikba és online is a 0% THM-mel igényelt áruhitel konstrukciók is határozottan népszerűbbek voltak a tavalyi évhez képest. Azon belül is inkább a hosszabb futamidejű konstrukciók felé mozdult a mix.

A Media Markt tájékoztatása szerint a 0 százalékos THM ajánlatok kizárólag az akcióban megjelölt termékekre érhetők el. A kampány 2025 október 1. és december 31. között fut, és több konstrukció is választható.

A 6 és 10 hónapos futamidő az áruházakban 24 900 és 500 000 forint közötti hitelösszegnél igényelhető, átutalásos vagy csoportos beszedési megbízásos fizetéssel. Webáruházi vásárlásnál ugyanez a futamidő 49 900 és 1 000 000 forint közötti összegnél érhető el, kizárólag átutalásos fizetési móddal és házhoz szállítással.

A hosszabb, 20 és 22 hónapos futamidő áruházi vásárlásnál 49 900 és 1 000 000 forint közötti hitelösszegre vehető igénybe, szintén átutalással vagy csoportos beszedési megbízással. A webáruházban ugyanezek a feltételek érvényesek: 49 900 és 1 000 000 forint közötti hitelösszeg, átutalásos fizetés és kötelező házhoz szállítás.

A vállalat közlése szerint minden konstrukció időszakhoz és termékkörhöz kötött, és kizárólag a meghirdetett akciós időszakban vehető igénybe.

Az eMAG tájékoztatása szerint idén eddig a 20 hónapos futamidejű 0 százalékos THM konstrukció bizonyult a legkeresettebbnek a hazai vásárlók körében. A kamatmentes részletfizetést igénybe vevők többsége okostelefont, magasabb árkategóriájú porszívót, automata kávégépet, mosó- és szárítógépet, televíziót vagy laptopot rendelt.

Az eMAG válaszában azt írta, az oldalon elérhető áruhiteli konstrukciókat jelenleg két pénzügyi partner biztosítja, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe és 2024 óta az OTP Bank. A 0 százalékos THM lehetősége nem érhető el minden termékre, csak azokra, amelyeket az áruház külön megjelöl a kampányok során.

A kamatmentes részletfizetés feltétele lehet egy meghatározott kosárérték vagy minimum termékár elérése. A futamidők az elmúlt években szélesedtek. Korábban jellemzően 10, 15 vagy 20 hónapos konstrukciókat kínáltak, 2024-től azonban a rövidebb, akár 4 hónapos futamidő is elérhetővé vált a Genius hűségprogram előfizetőinek.

A 0 százalékos THM kizárólag a kampányban megjelölt termékekre vonatkozik. Ha a kosárba olyan termék is kerül, amelyre nem érvényes az akció, a kamatmentesség nem feltétlenül marad meg. Az eMAG nem tesz közzé egységes listát minden kategóriára és árkategóriára vonatkozóan. A kommunikáció mindig az aktuálisan kiemelt termékekhez igazodik.

A feltételek időszakonként változhatnak. A futamidő, a minimális kosárérték és a bevont termékkörök egyaránt módosulhatnak a kampányok és a banki együttműködések függvényében. Az OTP Bank 2024-es csatlakozásával a pénzügyi partnerek köre bővült, ami az elérhető áruhitelek kínálatát is szélesítette, beleértve a kamatmentes konstrukciókat is.