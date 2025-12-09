A Praktiker országos hálózatában bevezeti a qvik mobilfizetést, a vásárlók így még több lehetőség közül választhatnak, ha bankkártya nélkül szeretnék rendezni a vásárlást.
Ezt nem verik nagy dobra a 0%-os hitelakcióknál: csúnya vége lehet, ha így veszel karácsonyi ajándékot
A 0 százalékos THM az idei ünnepi szezonban is az egyik legkeresettebb finanszírozási forma a hazai webáruházakban, de a háttérben jelentős különbségek vannak abban, hogy mely termékekre és milyen feltételekkel érhető el a kamatmentes részletfizetés. A Pénzcentrumnak nyilatkozó Media Markt és az eMAG válaszai alapján jól látható, hogy a konstrukciók egyre szélesebb körben jelennek meg, ugyanakkor a fogyasztóknak továbbra is alaposan át kell tekinteniük a termékárakat, a futamidőket és az akciók feltételeit. Az ünnepi költekezés idején különösen fontos a tudatosság, mert a nemfizetés vagy egy rosszul megválasztott konstrukció gyorsan pluszköltségeket okozhat.
Az ünnepek közeledtével a 0 százalékos THM akciók az egyik legvonzóbb ajánlatnak számítanak az áruhitelek piacán. A reklámok egyszerű üzenete azt sugallja, hogy kamat és extra költség nélkül vihetjük haza a drágább elektronikai cikkeket vagy bútorokat. A konstrukció első ránézésre kedvező megoldást kínál, mégis több olyan kockázatot rejt, amelyekkel sok vásárló csak akkor szembesül, amikor már késő.
A hirdetésekben szereplő 0 százalékos THM azt jelenti, hogy a hitel kamata nulla. Sok konstrukcióban azonban további tételek jelennek meg, amelyek nem mindig kerülnek hangsúlyosan a tájékoztatókba. Előfordulhat kötelező számlanyitás, bankkártya kiváltása vagy külön biztosítás megkötése is.
Ezek egy része nem jelenik meg a THM-ben, a teljes költséget viszont érezhetően növelheti. A termék ára is befolyásolhatja a költségeket. Több kereskedő magasabb árat alkalmaz a részletfizetéses konstrukciók esetén. Ilyenkor a kamat valóban nulla, de a készpénzes vétel olcsóbb lenne. A vásárlónak ezért érdemes összevetni az árakat más üzletekkel is.
A 0 százalékos akciók legsúlyosabb kockázata a késedelmes fizetés. Elég egy csúszás, és a hitel feltételei átválthatnak normál kamatozású konstrukcióra. Ilyenkor a bank visszamenőleg is kamatot számíthat fel, ami jelentősen megemeli a teljes visszafizetendő összeget. Sok vásárló erre csak későn figyel fel, és egy egyszeri mulasztás könnyen váratlan többletterhet okozhat. Bizonyos áruhiteleknél a 0 százalékos kamat csak a promóció időszakára érvényes. Ha a futamidő hosszabb ennél, a vásárló később már normál kamatot fizet. A szerződés részleteinek átnézése ezért elengedhetetlen.
Egyre többen választják
Az MNB statisztikáit a Bankmonitor elemzése is megerősíti, amely szerint az áruhitelek iránti kereslet az elmúlt években látványosan erősödött. Míg 2021-ben az éves átlagos szerződésszám 23 206 volt, addig 2024-ben már 29 457-re emelkedett. A Bankmonitor a Pénzcentrum kérdésére megjegyezte, hogy a decemberi adat még nem szerepel az idei statisztikában, pedig ez hagyományosan a legerősebb hónap az áruhitelezésben.
Az év utolsó időszakában rendszerint 5 és 15 százalék között nő a szerződéskötések száma az előző hónapokhoz képest. A számok alapján egyre nagyobb arányban választanak áruhitelt a magyar vásárlók, a karácsony közeledtével pedig különösen népszerűvé válik ez a finanszírozási mód.
Argyelán József, a Bankmonitor elemzője szerint a vásárlók két eltérő csoportja figyelhető meg az áruhitelek piacán. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik kifejezetten tudatosan készülnek a vásárlásra. Ők előre felmérik, milyen terméket szeretnének, több helyen megnézik az árakat és a feltételeket, majd összevetik az elérhető konstrukciókat. A döntésükben fontos szerepet kap a választott áruhitel THM értéke és a teljes feltételrendszer.
A másik csoportba azok kerülnek, akik impulzívan reagálnak a 0 százalékos THM megjelenésére. Sokukban erős a félelem attól, hogy lemaradnak egy kedvező ajánlatról, ezért kevésbé körültekintően választanak. Gyakori jelenség, hogy a rövid határidővel meghirdetett akciók vagy az „utolsó darab” típusú üzenetek gyors döntésre ösztönzik őket. Argyelán szerint a szolgáltatók kommunikációja gyakran erősíti ezt az érzetet.
A tudatosan döntők aránya ugyan lassan emelkedik, de továbbra is sok vásárló hoz gyors, kevésbé megfontolt döntést, amikor 0 százalékos THM lehetőséggel találkozik.
Erre érdemes figyelni
A Bankmonitor elemzője rámutatott, hogy a 0 százalékos THM konstrukciók esetében a bújtatott kamat vagy rejtett díj ma már ritkán fordul elő, de a vásárlóknak így is érdemes körültekintően dönteniük. A legfontosabb szempont a termék ára.
Sok esetben előfordulhat, hogy ugyanazt az árucikket egyösszegű, hitel nélküli vásárlásnál 5 vagy akár 10 százalékkal olcsóbban kínálják.
Argyelán szerint azt is érdemes összevetni, hogy más kereskedőknél mennyiért érhető el az adott termék. Lehet, hogy ott nincs 0 százalékos THM, viszont maga a készülék vagy eszköz 5 vagy akár 10 százalékkal kevesebbe kerül.
Ha ezeket a különbségeket egymás mellé tesszük, könnyen kiderülhet, hogy a kamatmentes hitel nem biztos, hogy ellensúlyozza a magasabb árat. A szakértő hozzáteszi, hogy nem minden esetben drágább a részletre kínált termék, de mindenképp célszerű utánanézni a részleteknek a szerződéskötés előtt.
A nemfizetés súlyos következményekkel járhat. A késedelem miatt a kamat jelentősen megemelkedhet, a késedelmes összegre pedig akár kétszámjegyű kamat is felszámítható. Emellett sok konstrukciónál ilyenkor egy egyszeri díjat is beterhelnek. Ennek összege néhány ezer forinttól akár 10 ezer forint feletti nagyságrendig terjedhet, a kölcsön mértékétől függően
- fogalmazott az elemző, kiemelve: a karácsonyi költekezés után különösen fontos, hogy a januári hosszú hónap terhei is beleférjenek a családi költségvetésbe. A részletfizetés csak akkor biztonságos megoldás, ha a vásárló biztosan teljesíteni tudja a törlesztést.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A Bankmontitor elemzője tippeket is adott arra az esetre, hogy mikor érdemes az ilyen akciókba belevágni.
- A 0% THM egy jó lehetőség lehet, de fel kell mérnie, hogy nincsenek-e rejtett költségek. Ez elsősorban a magasabb vételárban jelentkezhet.
- Akkor érdemes ezzel élni, ha van kellő saját tőkéje az embernek. Vagyis a pénzét megtakarításban dolgoztatva hozamot termel, míg a hitel oldalon nincs extra kiadás.
- Magas inflációs környezetben jó lehetőség lehet a 0%-os THM. Így a vásárlással kvázi ingyen előrébb hozható a vásárlás, így megelőzhető az áremelkedés.
- Kerülni kell azon dolgok megvásárlását, amire igazából nincs szükség. A 0% THM mellett is pénzkidobás megvenni egy teljesen felesleges terméket.
- Ne vegyen 0% THM mellett se olyan árut valaki olyan helyzetben, amikor a költségvetésében nincs semmilyen mozgástér. Mert akkor az ingyenes részleteket sem tudja majd kigazdálkodni valaki. Azt fontos szem előtt tartani, hogy a 0% THM melletti áruhitelek futamideje jellemzően rövid pár hónaptól néhány évig terjedhet. Így a havi részletek még kamatmentesen is relatív magasak tudnak lenni.
Végül hozzátette: fontosabb lehet a stabilitás, mint a kamat. Jobb lehet egy hosszabb futamidejű kamattal rendelkező kölcsön, mint egy nagyon rövid futamidejű 0%-os THM-ű áruhitel abban az esetben, ha a család költségvetésébe nem csak kisebb törlesztőrészlet fér bele.
Érdemes mérlegelni, hogy megéri-e
Palkó István, a Portfolio elemzője szerint a 0 százalékos THM sok vásárlóban az „ingyenesség” érzetét kelti, pedig valójában csak arról van szó, hogy a vételár nem egyszerre, hanem több hónapra vagy évre elosztva kerül kifizetésre.
A kamatmentesség önmagában nem teszi érdemben olcsóbbá a vásárlást. Egy 500 ezer forintos, egyéves futamidejű hitel esetében például mindössze néhány ezer forint a különbség a havi törlesztésben. Sokkal fontosabb kérdés, hogy az ügyfél képes-e hosszabb távon vállalni a havi részleteket.
A szakértő szerint a döntés előtt érdemes mérlegelni, hogy várható-e jövedelemnövekedés vagy olyan költségcsökkenés, amely biztosítja a részletek gond nélküli fizetését. Ha nem, akkor áldozatot kell vállalni. Kevesebb pénz jut más termékekre, vagy a megtakarítások csökkenhetnek. Ezeket a szempontokat célszerű előre átgondolni, mielőtt valaki részletre vásárol egy fogyasztási cikket.
Mit mondanak a boltok?
A Media Markt a Pénzcentrum kérdésére azt írta, hogy az áruházaikba és online is a 0% THM-mel igényelt áruhitel konstrukciók is határozottan népszerűbbek voltak a tavalyi évhez képest. Azon belül is inkább a hosszabb futamidejű konstrukciók felé mozdult a mix.
A Media Markt tájékoztatása szerint a 0 százalékos THM ajánlatok kizárólag az akcióban megjelölt termékekre érhetők el. A kampány 2025 október 1. és december 31. között fut, és több konstrukció is választható.
- A 6 és 10 hónapos futamidő az áruházakban 24 900 és 500 000 forint közötti hitelösszegnél igényelhető, átutalásos vagy csoportos beszedési megbízásos fizetéssel. Webáruházi vásárlásnál ugyanez a futamidő 49 900 és 1 000 000 forint közötti összegnél érhető el, kizárólag átutalásos fizetési móddal és házhoz szállítással.
- A hosszabb, 20 és 22 hónapos futamidő áruházi vásárlásnál 49 900 és 1 000 000 forint közötti hitelösszegre vehető igénybe, szintén átutalással vagy csoportos beszedési megbízással. A webáruházban ugyanezek a feltételek érvényesek: 49 900 és 1 000 000 forint közötti hitelösszeg, átutalásos fizetés és kötelező házhoz szállítás.
A vállalat közlése szerint minden konstrukció időszakhoz és termékkörhöz kötött, és kizárólag a meghirdetett akciós időszakban vehető igénybe.
Az eMAG tájékoztatása szerint idén eddig a 20 hónapos futamidejű 0 százalékos THM konstrukció bizonyult a legkeresettebbnek a hazai vásárlók körében. A kamatmentes részletfizetést igénybe vevők többsége okostelefont, magasabb árkategóriájú porszívót, automata kávégépet, mosó- és szárítógépet, televíziót vagy laptopot rendelt.
Az eMAG válaszában azt írta, az oldalon elérhető áruhiteli konstrukciókat jelenleg két pénzügyi partner biztosítja, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe és 2024 óta az OTP Bank. A 0 százalékos THM lehetősége nem érhető el minden termékre, csak azokra, amelyeket az áruház külön megjelöl a kampányok során.
- A kamatmentes részletfizetés feltétele lehet egy meghatározott kosárérték vagy minimum termékár elérése. A futamidők az elmúlt években szélesedtek. Korábban jellemzően 10, 15 vagy 20 hónapos konstrukciókat kínáltak, 2024-től azonban a rövidebb, akár 4 hónapos futamidő is elérhetővé vált a Genius hűségprogram előfizetőinek.
- A 0 százalékos THM kizárólag a kampányban megjelölt termékekre vonatkozik. Ha a kosárba olyan termék is kerül, amelyre nem érvényes az akció, a kamatmentesség nem feltétlenül marad meg. Az eMAG nem tesz közzé egységes listát minden kategóriára és árkategóriára vonatkozóan. A kommunikáció mindig az aktuálisan kiemelt termékekhez igazodik.
A feltételek időszakonként változhatnak. A futamidő, a minimális kosárérték és a bevont termékkörök egyaránt módosulhatnak a kampányok és a banki együttműködések függvényében. Az OTP Bank 2024-es csatlakozásával a pénzügyi partnerek köre bővült, ami az elérhető áruhitelek kínálatát is szélesítette, beleértve a kamatmentes konstrukciókat is.
A januári nagy érdeklődés után a fiatalok elfordultak a kamatmentes Munkáshiteltől, a bankok pedig már visszavonták a kedvező ajánlatokat.
A Revolut magyar forintszámlája hamarosan valós idejű utalásokkal érkezik, a belföldi átutalások másodpercek alatt teljesülhetnek.
Az otthonteremtéshez kapcsolódó új banki konstrukció a megtakarításokat a lakáshitelhez köti, így a félretett pénz közvetlenül csökkenti a kamatterheket.
Októberben 257,57 milliárd forint összegben kötöttek a magyarok lakáshitel-szerződést: ekkora még sosem volt a volumen, egyetlen hónapban sem.
Őrületes Otthon Start akciót hirdetett a magyar bank: bőven 3% alatt a kamat, indulhat a roham a fiókokba
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe.
Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok.
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak.
A jegybank a bennfentes kereskedelem, illetve a bennfentes információ jogosulatlan közzétételének gyanúja miatti megtette feljelentéseket.
A felmérés arra is rávilágított, hogy sok 18–29 éves számára a külföldre történő fizetés vagy pénzátutalás már a mindennapi élet része.
A bankrendszer sajáttőkearányos nyeresége 2025 harmadik negyedévében 18% körül alakult.
Újabb devizahiteles nyert a bank ellen a bíróságon: érvénytelen a szerződés, milliókat kap vissza az ügyfél
Újabb devizahiteles per zárult az adós javára a Budapest Környéki Törvényszéken.
A külföldi eszközök iránti kereslet 2022-ben érte el a nominális csúcsát.
Az ingatlanvásárlást tervezők 30%-a kifejezetten az Otthon Start miatt döntött úgy, hogy lakást, házat vásárol.
Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index.
A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt - ezt ők írták friss közleményükben.
Októberben az értékesítési idők szinte minden szegmensben tovább rövidültek, miközben a kereslet az augusztusi rekord után fokozatosan csökkent.
Elképesztő, mi történik az Otthon Start árnyékában: ez a település teljesen felbolydult, ilyen még nem volt
A megnövekedett kereslet nemcsak a 70 millió forint alatti ingatlanokat szívta fel, hanem a már évek óta piacon lévő házakat is.
Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.