Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!

A Lidl Magyarország idén különleges karácsonyi kampányt indított, amely egyúttal kiegészül egy adománygyűjtő akcióval is. A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit „A legszebb pillanatokért igazán megéri.” kampányon belül három, különböző tevékenységet folytató, de azonos - a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát megkönnyítő - célért küzdő partnerszervezének összesen 20 millió forint értékű adományt juttat. 14 millió forintnyi adomány sorsáról azonban a vásárlók dönthetnek, ezért a vállalat Facebook szavazást indít.

A Lidl Magyarország társadalmi felelősségvállalási tevékenységének egyik legfontosabb eleme a hátrányos helyzetű gyermekek és családtagjaik rendszeres, egész éven át tartó támogatása, melyet rendre kiegészít egy-egy egyedi kampánnyal, kezdeményezéssel is. Az ünnepek közeledtével például a diszkontlánc évről évre összefogásra hívja vásárlóit, amely idén sem lesz másképp: három, különböző tevékenységet folytató, de azonos célért küzdő partnerszervezetével összefogva támogatja a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.

A kampány indulásakor mindhárom szervezetnek 2-2 millió forint értékű élelmiszeradományt biztosít, a fennmaradó 14 millió forint értékű adomány elosztásáról pedig a vásárlók dönthetnek.

„Mindennapi munkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy vásárlóink hétköznapjai egy kicsit jobbak és gondtalanabbak legyenek. „A legszebb pillanatokért igazán megéri.” mottónk világosan kifejezi vállalati értékeinket, valamint hosszú távú társadalmi felelősségvállalásunkat és fenntarthatósági elkötelezettségünket” – mondta Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország Igazgatóságának elnöke.

Szavazhatnak a vásárlók

A „Másokért tenni? Igazán megéri!” szlogennel indított ünnepi segítségnyújtásban a vásárlók november 24-től december 11-ig a Lidl Facebook-oldalán szavazhatnak a kiválasztott három alapítvány közül arra, amelyik nekik a legszimpatikusabb, illetve amelynek céljaival leginkább egyetértenek, és így gyarapíthatják az adott szervezetnek szánt támogatás értékét. Az élelmiszeradományba olyan termékek kerülnek, melyek jól beilleszthetők az egészséges táplálkozásba.

A vásárlók ezúton járulhatnak ahhoz hozzá, hogy az ünnep varázsa az olyan hátrányos helyzetű gyerekekhez is eljusson, akiknek ebben ritkán van részük.

A kampány mindhárom kedvezményezettje azért dolgozik, hogy a gyerekek boldogabb és egészségesebb életet élhessenek.

Sok gyerek tölti az év utolsó napjait ünnepi menü és ajándékok nélkül. A Heti Betevő Egyesületet támogatva a rászorulók élelmezését segítik, hogy ők is átélhessék az ünnep meghitt pillanatait.

Az Etesd Alapítvány pedig azon dolgozik, hogy táplálkozásról tanulni élvezetes legyen, a munkájuknak köszönhetően szervezett edukációs programon keresztül ismerkednek meg a gyerekek az egészségtudatos és fenntartható étkezéssel.

A gyerekek számára a mozgás, a játék és a sport mindennapos örömforrás, de ehhez energiára is szükség van. A Szeretet a Válasz Közhasznú Egyesület hátrányos helyzetű gyermekek aktív életmódját és sportolását támogatja.

