Hivatalos, újabb elképesztő osztogatásba kezd a kormány: itt a lista, mire megy el a pénz

A kormány jelentős költségvetési átcsoportosításokat hajtott végre egy hétfő esti határozatban, amely többek között 35 milliárd forintos többletkiadást engedélyez az egészségügyi kasszában, valamint közel 90 milliárd forintot mozgat át különböző fejlesztési célok között.

A Magyar Közlöny hétfő esti számában megjelent 1535/2025. (XII. 8.) Korm. határozat három fő intézkedést tartalmaz a költségvetési források átrendezéséről. Az első pont szerint az Egészségbiztosítási Alap nagyértékű gyógyszerfinanszírozási előirányzata 35 milliárd forinttal haladhatja meg az eredetileg tervezettet, azonnali hatállyal.

A második intézkedés közel 90 milliárd forint átcsoportosításáról rendelkezik. A legnagyobb nyertes a Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat építése, amely 63,7 milliárd forint többletforrásban részesül. Emellett a Külgazdasági és Külügyminisztérium beruházás ösztönzési előirányzata közel 16 milliárd forinttal, a Kulturális és Innovációs Minisztérium művészeti tevékenységekre fordítható kerete pedig 5 milliárd forinttal nő.

Az átcsoportosítások vesztesei között szerepel az Építési és Közlekedési Minisztérium, ahol a vasúti fejlesztésekre 18 milliárd forinttal kevesebb jut. A KKM külügyi fejlesztési és kutatási programjaitól 10 milliárd forintot vontak el. Jelentős forráscsökkentés érintette a befejezés előtt álló építési beruházásokat (17,7 milliárd forint), valamint a debreceni fejlesztéseket is, ahonnan összesen 12,6 milliárd forintot csoportosítottak át.

A határozat harmadik pontja 29 milliárd forinttal megemeli a Gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díj kiadási előirányzatát. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. felé fizetendő állami összeg a tervezett 370 milliárd forint helyett 399 milliárd forint lehet az idei évben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az átcsoportosítások időzítése figyelemre méltó, hiszen épp tegnap jelentek meg a költségvetés első 11 havi egyenlegének főbb adatai. Ezek szerint az 5055 milliárd forintra emelt éves pénzforgalmi hiánykeretbe még jelentős decemberi deficit is belefér, ami lehetőséget ad a kormánynak az év végi forrásfelhasználásra.

Az intézkedések időzítése azért is érdekes, mert a Fitch hitelminősítő péntek este tette közzé legfrissebb értékelését, amelyben Magyarország megúszta a romló költségvetési folyamatok ellenére a leminősítést, csupán a kilátás romlott. Miután mindhárom nagy nemzetközi hitelminősítő értékelése megtörtént, a kormány mozgástere valamelyest bővülhetett a költségvetési források átcsoportosítása terén.