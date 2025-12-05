Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései

Geopolitikai kockázatok, az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) szabályainak módosításai és az időjárásfüggő megújulók volatilitása jellemezte az energiapiac idei évét. Ezekre (is) reagálva, az Audax Renewablesnél IT- és AI‑transzformáció indul, amely algoritmikus kereskedést és az aggregátori képességek bővítését célozza. A kis- és középvállalatoknál terjed a zónaidős árazás és a fix+spot elszámolási képlet, míg a nagyvállalati oldalon a villamosenergia‑vásárlási megállapodások (PPA) iránti keresletet az ár- és hozamelvárások közötti különbség befolyásolja. A Pénzcentrum Pap Gabriellát, a vállalat idén márciusban kinevezett ügyvezető igazgatóját kérdezte az energiapiaci trendekről, a vállalati energiabeszerzési stratégiák változásairól, és arról, hogy milyen cégfilozófiát követ a vállalatcsoport, amellyel elnyerte a Newsweek legmegbízhatóbb vállalatainak rangsorát energia és közmű kategóriában.

Hogyan értékelné a cég szempontjából a legutóbbi évet? Mely tényezők alakították leginkább a piaci környezetet, és hogyan reagált mindezekre a vállalat?

A piacot az elmúlt időszakban elsősorban a geopolitikai feszültségek, a piaci volatilitás, az uniós és hazai szabályozási környezet változásai, az orosz energiahordozók fokozatos kivezetésének következményei, a közép-európai infrastruktúra szűk keresztmetszetei és az időjárásfüggő megújuló termelés szélsőségei határozták meg. Miközben folyamatos a bizonytalanság, a vállalat számára ez az év inkább stabilizációt hozott: a működésben fegyelmezett folyamatokra és gyors döntéshozatalra építettünk, a napi piaci mozgásokat közel valós időben követtük, és a beszerzés és az értékesítés szoros, adatvezérelt együttműködésével reagáltunk.

A csoportszintű együttműködés különösen fontos volt: az olasz, spanyol és holland leányvállalatokkal megosztott best practice-ek a kockázatkezeléstől kezdve a portfólió optimalizálásáig számos területen javították az ellenállóképességünket. A hazai szabályozási változásokra is célzottan készülünk, ideértve a negyedórás elszámolásra történő átállás tervezett hatálybalépését és az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer (EKR) finomhangolását.

A stabilizációt végső soron a munkatársak elkötelezettsége és a prudencia tette lehetővé; még kiélezett időszakokban is biztosítani tudtuk a szolgáltatás folyamatosságát.

Idén márciusban foglalta el az Audax Renewables ügyvezető igazgatói pozícióját. Új vezetőként milyen célokat tűzött ki, és mik voltak az első lépések?

A pályám jogászként indult, de 2000 óta az energetika különböző szegmenseiben dolgozom, villamosenergia- és gázkereskedő cégeknél, kis- és nagyvállalati környezetben, nemzetközi csoportoknál is, így a teljes értéklánc számos részletét volt alkalmam látni. A jelenlegi megbízatásban a normál üzletmenet stabilizálása mellett az új stratégia kialakítását vállaltam. Ennek része az IT- és AI-transzformáció elindítása, amely az adattisztításra, az egységes adatmodellre és a front-, mid- és back-office folyamatok end-to-end összekapcsolására épül.

Pap Gabriella, az Audax Renewables ügyvezetője

A kereskedési oldalon az algoritmikus és AI-támogatott működést fokozatosan vezetjük be, a portfólióaggregátori szerep erősítésével párhuzamosan. A nagyvállalati rendszerek terén tervezett ERP-bevezetés és egyes auditok a működési kockázatokat csökkentik, miközben a gyorsan bevezethető AI-használati esetek a rövid távú értékteremtést célozzák.

Európában és Magyarországon is aktív energiakereskedőként, valamint zöldenergia-termelőként mit látnak a hosszú távú (zöld)energiaellátási szerződések (PPA-k) iránti keresletben a KKV-k és a nagyvállalatok körében? Az ügyfelek inkább hosszabb távra fixálnak vagy évről évre optimalizálnak, és váltogatják az energiakereskedőiket?

Az ügyfélportfólió nagyságrendileg egyharmad KKV és kétharmad nagyvállalati ügyfélből áll, ugyanakkor a volumen szerinti megoszlás ettől eltérhet. A makrogazdasági kihívások, különösen az autóipari és az akkumulátoripari értékláncban, egyértelműen növelték az árérzékenységet. A KKV-k körében az a tapasztalat, hogy aki elsődlegesen költségstabilitásra törekszik, az egy–három évre fix áras szerződést választ. Esetükben az árérzékenység jellemzően erősebb, ezért a termékválasztásnál az átlátható, kockázati profilhoz illeszkedő konstrukciókból érdemes kiindulni.

Aki hajlandó mérsékelt kockázatot vállalni, az fix bázismennyiség mellé a fennmaradó részre a napon belüli vagy nap előtti piaci árképletet preferálja. Emellett mind szélesebb körben jelennek meg az okosmérésre támaszkodó, zónaidős termékek, ahol a fogyasztó a saját terhelési profilja időzítésével csökkentheti az energiaköltséget.

A nagyvállalatoknál a villamosenergia-vásárlási megállapodások iránt stabil az érdeklődés, különösen ott, ahol a fenntarthatósági célok és a CO2-lábnyom csökkentése elsődleges. Magyarországon a naperőművi penetráció magas, a versenypiaci termelők – akik nem a kötelező átvételi rendszerben (KÁT) vagy a METÁR-támogatási rendszerben értékesítenek – aktívan keresik a PPA-partnereket. A tömeges elterjedés legnagyobb akadálya jelenleg az, hogy a fogyasztói ár- és a termelői megtérülési elvárások gyakran nem találkoznak. Ennek ellenére tárgyalunk egy tízéves konstrukcióról is, amely volumene és futamideje miatt unikálisnak tekinthető a hazai piacon.

A virtuális PPA-k iránti érdeklődést itthon az ország- és kapacitáskockázatok, valamint az elszámolási bizonytalanságok mérséklik, így elsősorban a fizikai PPA-kra koncentrálunk.

Elérhető olyan termék a KKV-k számára, amellyel a napon belüli fogyasztási profilhoz igazodva juthatnak kedvezőbb árhoz?

Igen, a zónaidős, napon belüli differenciált árazású konstrukciók pontosan erre szolgálnak. A magyar energiamixben az időjárásfüggő megújuló termelés aránya már érdemben befolyásolja a napon belüli árak alakulását, ezért azok a fogyasztók, akik a termelésük vagy szolgáltatásuk folyamatát részben át tudják ütemezni a kedvezőbb órákra, kézzelfogható költségelőnyt érhetnek el. Értelemszerűen olyan vállalatok számára előnyös elsősorban a zónaidős elszámolás, amelyek nagy energiaigényű gépekkel, nappali műszakban dolgoznak. Ezek a megoldások okosmérési adatokra és előrejelzésekre támaszkodnak.

A siker kulcsa a terhelési profil tudatos kezelése és az energiagazdálkodási fegyelem.

Hogyan látják a hazai fogyasztók szerepét a rugalmassági piacon, mennyire nyitottak a vállalatok a részvételre?

A rugalmassági szolgáltatások iránt van érdeklődés, és több konkrét tárgyalással kapcsolatban is előrehaladott állapotban vagyunk. A tipikus nagyfogyasztói csomag ma már három pillérre épül: saját naperőművi betermelés, tervezett akkumulátoros energiatároló rendszer, valamint a fogyasztói terhelésmenedzsment. A legnagyobb kihívás azonban nem technikai természetű, hanem szervezeti és üzleti: a működésátalakítás szükségessége – műszakok, termelési rend, vezérlési hierarchia –, a beruházási igények és az, hogy a rugalmasságból származó bevételek sok esetben képletekhez és piaci helyzetekhez kötöttek, nem pedig előre fixált kapacitás- vagy energiadíjakhoz.

A digitálisan érettebb, fejlettebb termelésirányítással és adatintegrációval rendelkező vállalatok gyorsabban tudnak haladni, de még náluk is kérdés, hogy a rendszerbe avatkozás milyen kockázatot jelent a termelés folyamatosságára. Emellett gyakran felmerül a döntési felelősség átrendezése: mi az arány a termelésirányítás és az energetikai optimalizáció között, és ki hozza meg a végső döntést a beavatkozásról. Ezek a kérdések alapos belső egyeztetést igényelnek, és a megtérülés kimutatása is rendkívül komplex feladat, mert dinamikus képleteket kell összevetni egy megszokott, stabil működéssel.

Említette, hogy vezetőként az egyik célkitűzése az IT- és AI-transzformáció elindítása. Miben áll a vállalat AI-alapú átalakulása a beszerzés, a portfóliómenedzsment és az ügyfélkiszolgálás terén?

A cél egy adatközpontú működési modell, amelyben a front-, mid- és back-office folyamatok egységes adatrétegen kapcsolódnak össze. A kereskedelemben a rövid távú előrejelzések, az ajánlatképzés, a menetrendezés és a kitettségkezelés fokozatosan algoritmizálható; a humán szakértelem ezekben a rendszerekben a modellfelügyelet, a kivételkezelés és a stratégiai döntések irányába tolódik.

Az ügyfélkiszolgálás két csatornán fejlődik: az egyik a digitális önkiszolgálás, ahol a szerződéskötéstől a számlázáson át az energiaadatok elemzéséig sok folyamat automatizálható; a másik a magas hozzáadott értékű tanácsadás, amely a komplexebb ügyfeleknél nem váltható ki. A belső felmérésünk körülbelül ötven potenciális AI-használati esetet azonosított, ezek közül a gyorsan bevezethető, mérhető értéket hozó megoldásokat ütemezzük előre, párhuzamosan a nagyobb informatikai projektek futtatásával.

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerben (EKR-ben) kötelezettként, hogyan biztosítják az elvárt energiamegtakarítás teljesítést, és hogyan értékelik a rendszer legutóbbi, augusztusi módosításait, amelyek elsősorban nem a vállalati, hanem a lakossági energetikai projekteket priorizálják?

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer uniós logikáját ismerjük, és több tagállami gyakorlatot is figyelemmel kísérünk. A hazai keretrendszer legutóbb augusztusában bejelentett változtatásai – a klaszterek és a kötelezettségi mértékek átalakítása, bizonyos szorzók csökkenése – minden érintett számára újratervezést tettek szükségessé. EKR-megfelelés szempontjából a vállalati stratégiánk több pilléren nyugszik.

Először is, hitelesített energiamegtakarítási egységek (HEM) beszerzése aukciókon és bilaterálisan, a minőség és a transzparens elszámolhatóság figyelembevételével. A HEM-ek tőzsdei aukcióinak likviditása és árdinamikája vegyes tapasztalatokat mutatott: az előző negyedéves aukción aluljegyzés és alacsony árszínvonal volt inkább megfigyelhető.

Másodszor, a nagyfogyasztó partnerekkel való célzott egyeztetés, ahol 2025-ös beruházásaik potenciális hozzájárulását mérjük fel, ugyanakkor tudatosan távolságot tartunk a kivitelezői és beruházói szereptől, mivel ezek túlmutatnak egy energiakereskedő core businessén.

Az anyavállalat az első helyet szerezte meg az energia és közmű kategóriában a Newsweek legmegbízhatóbb vállalatainak sorában. Minek köszönhető ez a kiemelkedő eredmény?

Csoportszinten fontos visszajelzés, hogy a Newsweek listáján az energia és közmű kategóriában kiemelkedő eredményt ért el az anyavállalat. A módszertan több szempontot ötvöz – fenntarthatóság, munkavállalói bizalom, reputáció –, és széles mintára támaszkodik. Működési filozófiánk középpontjában a kiszámíthatóság és a hosszú távú együttműködés áll.

Ez az energiapiacon nemcsak kereskedelmi kérdés, hanem kockázatkezelési és reputációs is: egy erős beszállítói bázis, egy stabil ügyfélportfólió és egy fegyelmezett belső működés együtt adja azt a bizalmi tőkét, amely volatilis környezetben is megtartó erő.

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy Magyarországon is következetesen ezt a működésmódot képviseljük: a rövid távú haszonmaximalizálás helyett a kölcsönösen előnyös, kompetenciára és átláthatóságra épülő kapcsolatokat tartjuk elsődlegesnek.

Milyen évre számíthatnak jövőre a hazai energiakereskedők és vállalati ügyfeleik? Milyen stratégiát érdemes követni a stabil és profitábilis működéshez?

A kulcs a fegyelmezett és adatalapú működés. A negyedórás elszámolás és az EKR finomhangolása a fogyasztók és a kereskedők oldalán is kidolgozott folyamatokat és megbízható adatminőséget igényel. A KKV-knál a fogyasztás tudatos időzítése, az okosmérésre épülő zónaidős termékek és a kockázati profilhoz illesztett szerződéses képletek jelenthetik a legnagyobb gyakorlati nyereséget. A nagyvállalatoknál a PPA-k és a portfólióaggregáció kínálnak stabil, zöldített energiabeszerzési pályát, feltéve, hogy az ár- és hozamelvárások közötti távolság csökken.

A rugalmassági piac pedig akkor tud bővülni, ha a vállalatok a termelésirányítás és az energetikai optimalizálás közötti döntési rendet tisztázzák, és a beruházási igényeket a valós bevételi potenciállal vetik össze. A mesterséges intelligencia akkor hozza meg a várt eredményt, ha nem „ráépül” a töredezett folyamatokra, hanem a folyamatok egységesítésével párhuzamosan kerül bevezetésre. Mi ezen a pályán haladunk, és továbbra is azt a reziliens, transzparens működést tekintjük irányadónak, amely a csoport tapasztalatára támaszkodik, de a magyar piac realitásaihoz igazodik.

Címlapkép és fotók: Pénzcentrum